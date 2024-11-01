·
24
meneos
23
clics
Guardiola vuelve a alzar la voz por Gaza: “los hemos dejado abandonados”
El entrenador español Pep Guardiola condenó el silencio del mundo ante el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza tras dos años de guerra genocida israelí
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
guardiola
20
4
0
K
197
actualidad
8 comentarios
#1
Pertinax
*
Tiene su gracia, habiendo formado parte de las listas de Junts pel Sí, orgullosos defensores de Israel en su día.
3
K
48
#2
Sinfonico
#1
Saber rectificar es lo bueno de ser inteligente
1
K
26
#3
Pertinax
*
#2
Por eso tiene su gracia. Israel tampoco era buena gente entonces, hablamos de antes de ayer, como quien dice. Esos que supuestamente iban a apoyar el Procés.
0
K
16
#4
a69
#1
Bueno eso era cuando Israel se creía que iba a ayudar a la independencia, pero luego se demostró que no y que eran unos genocidas.
También podemos encontrar muchos políticos fotografíandose con Putin y Gadafi.. las alianzas cambian....
1
K
27
#5
Pertinax
#4
Efectivamente.
0
K
16
#6
Frasquito
#1
No confundas Junts pel Si con Junts per Catalunya.
2
K
43
#7
Pertinax
#6
No los confundo. Esos son muy posteriores a la coalición.
0
K
16
#8
Tkachenko
#6
viendo quién es, probablemente esté intoxicando
1
K
34
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
También podemos encontrar muchos políticos fotografíandose con Putin y Gadafi.. las alianzas cambian....