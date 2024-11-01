edición general
Guardiola vuelve a alzar la voz por Gaza: “los hemos dejado abandonados”

El entrenador español Pep Guardiola condenó el silencio del mundo ante el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza tras dos años de guerra genocida israelí

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , guardiola
8 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
Tiene su gracia, habiendo formado parte de las listas de Junts pel Sí, orgullosos defensores de Israel en su día.
Sinfonico #2 Sinfonico
#1 Saber rectificar es lo bueno de ser inteligente
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Por eso tiene su gracia. Israel tampoco era buena gente entonces, hablamos de antes de ayer, como quien dice. Esos que supuestamente iban a apoyar el Procés.
a69 #4 a69
#1 Bueno eso era cuando Israel se creía que iba a ayudar a la independencia, pero luego se demostró que no y que eran unos genocidas.

También podemos encontrar muchos políticos fotografíandose con Putin y Gadafi.. las alianzas cambian....
Pertinax #5 Pertinax
#4 Efectivamente.
Frasquito #6 Frasquito
#1 No confundas Junts pel Si con Junts per Catalunya.
Pertinax #7 Pertinax
#6 No los confundo. Esos son muy posteriores a la coalición.
Tkachenko #8 Tkachenko
#6 viendo quién es, probablemente esté intoxicando
