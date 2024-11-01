Cómo funciona la inteligencia artificial explicada fácil (sin tecnicismos)

La IA aprende como los humanos: con millones de ejemplos. Ajusta miles de millones de parámetros hasta equivocarse lo menos posible. No entiende realmente el mundo, sino que calcula probabilidades basadas en patrones estadísticos. Funciona ahora gracias a tres factores: más datos de Internet, más potencia de cálculo (tarjetas gráficas) y mejores algoritmos. A veces falla porque genera respuestas estadísticas, no consulta hechos verificados. Artículo sin tecnicismos.
| etiquetas: ia , inteligencia artificial
Desde ese primer ejemplo ya he dejado de leer. Mañana haré otro intento a ver si sólo ha sido un inicio desafortunado.
"improvisar una rima mediocre".
Le pedi a la IA un rima corta y graciosa para una felicitacion y tenia la rima y la gracia en el culo, supongo que porque 'piensa' en ingles y despues al traducir pierde las dos cosas.