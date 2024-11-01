edición general
Cómo funciona la inteligencia artificial explicada fácil (sin tecnicismos)

Cómo funciona la inteligencia artificial explicada fácil (sin tecnicismos)

La IA aprende como los humanos: con millones de ejemplos. Ajusta miles de millones de parámetros hasta equivocarse lo menos posible. No entiende realmente el mundo, sino que calcula probabilidades basadas en patrones estadísticos. Funciona ahora gracias a tres factores: más datos de Internet, más potencia de cálculo (tarjetas gráficas) y mejores algoritmos. A veces falla porque genera respuestas estadísticas, no consulta hechos verificados. Artículo sin tecnicismos.

#1 mbf
Donde esté la tontería natural que se quite la inteligencia artificial.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Uhmmm yo vi un documental que nos explicaba esto.... termineitor de jeims cameron creo .
#3 CrudaVerdad
Hnmmm... No recuerdo haber visualizado millones de fotos de gatos para poder identificar gatos y así con el resto de cosas.
#4 diablos_maiq
#3 eso es porque aún no te habían activado la consciencia
glups #5 glups
#3 Eso es porque solo has visto un numero limitado de cosas que parecen gatos. Te creeras que con 10 gatos puedes identificar a todos los gatos (que ves en 3 dimensiones y de diferentes colores) de pronto ves un serval, te parecera que es un gato.
#6 konde1313
#3 #5 No, a un ser humano le dices: esto es un gato y ya es capaz de identificar a la mayoría de los gatos. Igual que le dices: esto es un árbol o esto es una mesa y es suficiente. De hecho, esa es, precisamente, la principal diferencia entre las IAs actuales y nosotros: nuestro pensamiento es simbólico y está altamente especializado en reconocer patrones con apenas información. Las IAs, por el contrario, necesitan empaparse del total de la literatura humana para poder improvisar una rima mediocre.

Desde ese primer ejemplo ya he dejado de leer. Mañana haré otro intento a ver si sólo ha sido un inicio desafortunado.
glups #7 glups
#6 Eso es lo que he dicho basicamente.
"improvisar una rima mediocre".
Le pedi a la IA un rima corta y graciosa para una felicitacion y tenia la rima y la gracia en el culo, supongo que porque 'piensa' en ingles y despues al traducir pierde las dos cosas.
menéame