La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso

Fresenius ha comunicado sus “excelentes” cifras en el cuarto trimestre de 2025, haciendo referencia a los pagos de los deudores a final de año, justo cuando la Comunidad aprobó un abono extraordinario. Visible en modo lectura.

mente_en_desarrollo
#5 Tienes un concepto diferente al mío de lo que son temas sin calado.

Dar el dinero publico a empresas privadas de sanidad en vez de mejorar los recursos de la pública, para mi es un tema de mucho calado.
Y que a mucha gente le quita el futuro (eso sí, a unos poquitos, como los accionistas de Quirón, se lo mejora un poquito).
Anfiarao
#6 qué paciencia y qué temple tienes...
angelitoMagno
Solo apuntar que esto es 100% legal, no es corrupción, no es malversación, no es delito.
Anfiarao
#9 deberías tener un plan B sobre la mesa :hug:
Anfiarao
#5 claro que sí guapi. Lo que tú digas
Cometeunzullo
Madrid cada vez huele peor.
Tarod
Ayuseame!!!
Anfiarao
#1 a la gente normal nos preocupa la corrupción.

Si no soportas que se hable y publique sobre los corruptos tiene dos opciones: vaselina o largarte de aquí.
Mientras tanto negativo por cantamañanas
Tarod
#3 #4 Solo le haceis el.juego a Ayuso. Más votos para ella por no atacar su inutilidad como político, sino temas sin calado ni futuro
mente_en_desarrollo
#1 Aquí simplemente se trae lo que se hace para tener ese conocimiento. Si se repiten cosas, está el voto duplicada.

Si no quieres que se hable de ella, a quien te tienes que dirigir es a ella para que no haga tantas cosas dignas de ser noticiables y debatibles.

Mientras haga muchas, aquí llegarán muchas.
