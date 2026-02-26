Los alumnos acusados de violar a una compañera en Valencia regresan al instituto del que fueron expulsados tras marcharse ella a otro centro

Los hechos implicarían a cuatro menores, uno de ellos inimputable, y se produjeron, presuntamente, en los baños de un centro comercial de Valencia. Han vuelto al instituto en el que todos ellos cursaban sus estudios. Pese a haber sido expulsados, y con una orden de alejamiento en vigor respecto a la presunta víctima, han regresado al centro educativo porque la menor se ha marchado a otro instituto. Tres de los cuatro menores implicados fueron detenidos, siendo uno de ellos inimputable al no llegar a los 14 años. Se investiga no solo el delito d