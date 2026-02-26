edición general
Los alumnos acusados de violar a una compañera en Valencia regresan al instituto del que fueron expulsados tras marcharse ella a otro centro

Los hechos implicarían a cuatro menores, uno de ellos inimputable, y se produjeron, presuntamente, en los baños de un centro comercial de Valencia. Han vuelto al instituto en el que todos ellos cursaban sus estudios. Pese a haber sido expulsados, y con una orden de alejamiento en vigor respecto a la presunta víctima, han regresado al centro educativo porque la menor se ha marchado a otro instituto. Tres de los cuatro menores implicados fueron detenidos, siendo uno de ellos inimputable al no llegar a los 14 años. Se investiga no solo el delito d

#3 omega7767
jode, imagina tener a tu hija en ese instituto ...
Cyllanita #4 Cyllanita *
Siempre son los agresores los que se quedan en los centros, pero eh! que tanto profesores como políticos, vendedores de cursilloS etc etc dicen que hacen mucho contra el bullying, que las medidas que toman son muy buenas, que ellos detectan todo como linces en sus aulas y que los protocolos sirven para algo.
Y si no habían abierto el protocolo antes llamarán a los padres de esa pobre chica les harán o intentarán hacer firmar algún documento para abrirlo (pero ojo que no vaya acompañados de un…   » ver todo el comentario
Chinchorro #2 Chinchorro
Normal, pobrecillos. Que vuelvan lo antes posible a la normalidad, no se traumaticen o algo.

:palm:
Herumel #6 Herumel
Que oportunidad está perdiendo la izquierda de apuntarse un tanto legislando. :palm:
koe #5 koe
Leyendo el artículo, parece que tuvo una consentida el día anterior con un chico y el tema puede ser que lo grabaron. Al día siguiente se está investigando si fue consentido el grupal o no dónde estaba el mismo chico del día anterior. Y vuelve a ser el tema de una grabación.

El titular es un poco tendencioso
