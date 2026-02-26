edición general
Un detenido por la violación grupal en Valencia admite que lo grabó para tener un «recuerdo» de cómo perdió la virginidad

La Policía Nacional reconstruye los pasos en el centro comercial de la víctima de trece años y los tres menores arrestados.

Alegremensajero #1 Alegremensajero
Pues te podías haber seguido quedando virgen, hijo la gran puta.
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Con un poco de suerte en la cárcel también dejará de ser virgen por el culo. Pero no sé si va a querer grabarlo o no.
Cantro #2 Cantro
No se le va a olvidar que en su primera vez ya ha demostrado que nunca debería haber tenido una primera vez
Veelicus #3 Veelicus
Pues ahora en la carcel no le van a faltar recuerdos de como va a perder su virginidad anal, menudo pedazo de escoria humana
asbostrusbo #6 asbostrusbo
#3 no creo que pise la cárcel con 15 años
Dene #8 Dene
#3 dos son de 14 y uno, de 15... dudoso. en algún sitio si, pero no carcel.
la cría con 13 años....
soy su padre y según sale, le meto una estaca por el culo para que tenga un recuerdo
#9 Martillo_de_Herejes
#8 Como padre hay que preocuparse de tomar venganza y de que el violador no pueda ni por asomo poder denunciarme, sin llegar a hacerlo desaparecer como si fuera un accidente.
Supercinexin #10 Supercinexin
#8 Hay padres que sinceramente no sé cómo se contienen. Sobretodo con lo fácil que sería seguirlo, darle muerte dentro del patio de su casa y largarte y luego que te busquen y que demuestren que has sido tú con pruebas y movidas.
Aguarrás #12 Aguarrás
#10 Hay que "desaparecerlo" como dicen en LATAM.
No se sabe si voló "el pajarito" o donde está. :roll:
KoLoRo #7 KoLoRo *
Tenemos a un Psicopata, menor, siendo consciente de lo que estaba haciendo y que en un 99,9999% no pisara la carcel.. pues nada, puede tener carta libre para seguir violando hasta los 18, que no pacha nah!

Mierda de sistema que tenemos, un chaval que viola a una niña, lo graba para tener un recuerdo de que perdio la virginidad (que es lo que dice... que va a ser que no) tiene la suficiente madurez mental para pisar la carcel y nos dejamos de mierdas.
#11 mcfgdbbn3 *
Qué recuerdo más romántico: violando a una mujer.

Prefiero seguir siendo virgen a eso. Si no lo merezco, no lo quiero, y si no me parece bien, ahí tengo el Viaducto de Segovia.
Esfingo #5 Esfingo
Y como es menor no puede perder la otra en la cárcel.
Quel #13 Quel
Que agradable sujeto.
:shit:
