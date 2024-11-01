·
Israel lanza un ataque contra Irán [EN]
Israel lanzó un ataque contra Irán el sábado por la mañana, advirtiendo a los ciudadanos que permanecieran cerca de las áreas protegidas.
|
etiquetas
:
israel
,
irán
,
sionismo. ataque
,
teherán
Comentarios destacados:
#13
Hasta los nazis se fabricaron un
casus belli
para atacar Polonia con el Incidente de Gliwice, sus herederos no necesitan nada.
Ataque preventivo, Irán responderá y Estados Unidos ya tiene la excusa para bombardear Teherán.
#1
Tkachenko
Que puto asco dan los sionazis
25
K
210
#4
security_incident
#1
Déjalos que sigan cavando.
6
K
92
#57
BuckMulligan
#4
Mientras cavan, mueren inocentes.
0
K
12
#28
pushakk
#1
ojalá esto signifique su fin, si Irán va a caer al menos que se lleven a esta puta escoria Judía con ellos, y si de paso se llevan un portaviones y unas cuantas bases americanas mejor todavía.
2
K
21
#59
platypu
#28
@eirene
2
K
-8
#62
pushakk
*
#59
¿llamando a la buuuuu buuuuu buuuuambulancia? Qué ridículo eres.
1
K
23
#64
platypu
#62
Aqui solo te veo llorar a ti
0
K
16
#43
mperdut
#1
Da igual cuando lo leas.
2
K
29
#13
karakol
Hasta los nazis se fabricaron un
casus belli
para atacar Polonia con el Incidente de Gliwice, sus herederos no necesitan nada.
Ataque preventivo, Irán responderá y Estados Unidos ya tiene la excusa para bombardear Teherán.
21
K
206
#14
Tkachenko
#13
EEUU ya está bombardeado Teherán
10
K
120
#42
mperdut
#13
mucho mas fácil que lo que dices, los USAs querían, simplemente, que Israel atacara primero.
0
K
10
#3
manbobi
Los sionazis y nosotros con ellos, que no se olvide
13
K
126
#7
Gadfly
#3
como dices?
1
K
17
#9
IvanDrago
#7
está diciendo una obviedad, más allá de lo que cada cual apoyemos individualmente...
9
K
82
#24
wata
Parece que los ataques han sido dirigidos hacia la cúpula gobernante, presidente, ayatollah jefe y demás gobierno.
E Israel pide al pueblo iraní que se levante para acabar con la dictadura.
Son unos auténticos terroristas.
8
K
105
#15
Uge1966
Sigo si entender cómo no le dieron a Trump el Nóbel de la paz. Incomprensible.
10
K
96
#2
wata
Hijos de puta sionistas de mierda.
7
K
77
#32
Tkachenko
*
#29
ya llegó el segundo clon SIONAFI. VPN a full
5
K
72
#61
Coronavirus
#32
TIL no chupar la bota del ayatollah es ser sionista.
0
K
9
#69
Andreham
#61
Platypu Es un fascista que defiende por norma a todos los malvados del planeta (salvo a los que sus amos les dicen que son el chivo expiatorio). De hecho ha estado activo recientemente, supongo que porque le han activado la cuenta para que vaya calentando para días como hoy.
El otro ni idea.
Por otro lado, ser sionista es justificar ataques de guerra sin declaración y contra civiles porque "algo hay que hacer con el dictador".
Muy peligroso eso.
0
K
8
#5
candonga1
*
Israel es el auténtico mal del Armaggedon en la Tierra.
5
K
66
#10
Meneanauta
Se trata de un ataque combinado estadounidense-israelí.
3
K
55
#16
Saville
Y lo hacen un sábado, con las bolsas cerradas. Quien esté secundando el boicot que siga, que es lo que les duele a esta miseria humana.
4
K
51
#22
Mltfrtk
Los próximos seremos nosotros. Israel no se detendrá, nos matarán a todos.
3
K
45
#18
Otrebla8002
Malditos asesinos, solo les importa la muerte ajena y robar para llenar sus bolsillos particulares.
Por su culpa van a morir inocentes y muchos de ellos en occidente. Que no se olvide que la vimos será suya.
5
K
44
#35
Otrebla8002
#18
me respondo a mí mismo para aclarar
vimos = culpa
0
K
11
#19
soberao
Llegó el primo de Zumosol y ahora se pueden pasar de chulos:
meneame.net/story/portaaviones-uss-gerald-r-ford-arriba-costa-israeli-
1
K
35
#20
girapomos
Siempre en fin de semana para que la bolsa lo digiera tranquilamente
2
K
31
#41
Otrebla8002
#20
si. Lo leí hace poco, los ataques de USA (en este caso Israel) son en sábado para no provocar caídas de bolsa.
0
K
11
#12
pablisako
Caballeros... ha sido un placer forear por aquí.
1
K
30
#6
Adam22
Y ahí vamos otra vez, puto Netanyahu.
2
K
30
#30
qwertyTarantino
Las notas en directo de Al Jazeera:
www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/2/28/live-israel-launches-attacks
1
K
29
#8
IvanDrago
Llenad los depósitos hoy, imagino que Irán cerrará Hormuz... Se va a poner la cosa, muy fea...
2
K
28
#17
borre
#8
Ayer, pero me toca un buen viaje...
0
K
10
#27
platypu
#8
El mas afectado seria china
0
K
16
#34
IvanDrago
#27
no, qué va, obviamente China se vería algo afectada, pero sobre todo,.lo padecerían India, Corea del Sur y Japón.
0
K
10
#39
platypu
*
#34
No entiendo la necesidad de mentir cuando puedes buscar la informacion en un momento
1
K
26
#44
IvanDrago
#39
¿Mentir? China, además de tener producción propia, tiene grandes reservas almacenadas. Si se cierra Hormuz, va a afectar a nivel mundial y no, China no sería la más afectada, pero ni de coña, vamos.
0
K
10
#50
platypu
#44
El 40% va a China, y ya se ha repetido varias veces en los envios anteriores, por mucho que cierres el puño muy fuerte, no va a cambiar
1
K
26
#65
Toponotomalasuerte
#50
cuanto iba de lo que producía Venezuela? Sabes que Trump le quiere vender a china el petróleo venezolano y china dijo no?
Sabes que no subió el precio del petroleo en china ni disminuyó el número de barriles importados? Sabes que por eso están atacando ahora a irán?
Las cosas hay que verlas con objetividad. Y si, china no va a sufrir. Está preparada para esto desde hace mucho.
0
K
11
#68
IvanDrago
#50
que sí, pero que a corto, no le afecta tanto como a los otros países citados por los motivos ya comentados.
0
K
10
#40
mperdut
#8
Yo creo que ya vamos tarde para eso, con el primer misil de Israel hacia Irán ya ha llegado la subida a la gasolinera.
0
K
10
#31
soberao
*
#0
Parece que han modificado el titular añadiendo que EE.UU está también en el ajo, como no podía ser de otra manera.
Hay noticias que Israel está atacando puntos del sur de Libano.
www.arabnews.jp/en/middle-east/article_164938/
1
K
23
#53
elgranmago
A mi lo que me parece curioso es que todos los ataques, la captura de Maduro etc se hagan en sábado ¿Para dar tiempo a la Bolsa a recuperarse del shock? ¿Se sabe si hubo ayer viernes movimientos raros en la Bolsa?. Está claro que el dinero manda.
1
K
21
#58
guuilesmiz
#53
es lo único que les importa, por lo que siempre matan, no hay acción que no ejecuten que no vaya alineada con obtener dinero
0
K
10
#56
marcotolo
no se debe tener ningun respeto por los muertos israelies que haya,
solo son asesinos votando desde hace 70 años a gobiernos que cometan asesinatos y genocidios en su nombre de manera sistematica, su racismo y maldad son un problema para la humanidad
1
K
20
#52
platypu
#51
y solo pones lo de las fuerzas armadas? que ridiculo
0
K
16
#54
pushakk
*
#52
¿y el párrafo de arriba, era demasiado largo para que lo leyeses?
Ambas figuras son el jefe del estado de su respectivo estado y comandante en jefe de sus respectivas fuerzas armadas. La única diferencia es que España es en teoría un estado aconfesional y por eso el rey no desempeña la máxima representación religiosa, pero aún así tenemos a nuestros obispos, que tampoco son figuras representativas de una democracia.
0
K
7
#49
Rixx
Malvados Unidos y Azrael van a por todas, el auténtico eje del mal.
1
K
15
#55
platypu
#49
Pero no llores
1
K
-4
#70
Rixx
#55
Ya sabes lo que me puedes comer
0
K
7
#47
JuanCarVen
*
Entre la desnacificación de Putin y el ataque preventivo de USrael la competición a escusa absurda va a estar reñida. Lo de animar a levantarse contra los fundamentalistas mientras yo les bombardeo es un sacrificate por mis intereses y cuida que igual el que te mata soy yo.
0
K
12
#66
drstrangelove
Ayer ya se veía venir, con las acciones de petroleras subiendo a tope, aunque llevaban ya semanas de revalorización desde aquella reunión en la Casa Blanca en la que salía Imaz haciéndole una buena mamada a Trump. Lo tenían planeado desde hace tiempo.
0
K
11
#11
UNX
Lo único positivo es que Irán sí devuelve el ataque.
0
K
11
#45
konde1313
*
Quien a hierro mata…
0
K
10
#26
Verbenero
Ahora que había avances en las negociaciones...
0
K
9
#36
pushakk
#26
¿Negociaciones? Pero si la escoria Judía y las ratas de los EEUU no negocian, al igual que en Junio hacen ese paripé para distraer la atención y atacar por sorpresa como las ratas cobardes que son.
1
K
10
#67
Kuruñes3.0
Trankis, ahora va RuZoChina al rescate con sus turboarmas cósmicas.
0
K
7
#63
IMU
Un plan sin fisuras.
Ya tiene el petroleo venezolano y ahora a hacer que la competencia no pueda vender el suyo para que el robado a Venezuela valga mas que el oro
0
K
6
#46
Ben_Hogan
Mal día para los podemitas patrocinados por los ayatolás.
Cuando veamos a las mujeres iraníes saliendo a las calles a celebrar la caída del régimen con gritos a favor de USa e Israel qué van a decir? Que son unas fascistas también?
8
K
-34
#60
perrico
#46
A USA e Israel las mujer s se la sudan. Sino estarían bombardeando Arabia Saudí.
Van a por el petróleo.
0
K
11
#21
arreglenenlacemagico
ojala termine pronto es lo malo de los dictadores que no quieren irse por las buenas
9
K
-69
#23
wata
#21
Te refieres a Netanyahu?
7
K
88
#29
platypu
#23
Se refiere al lider supremo islamista
0
K
16
#33
pushakk
#21
#29
El Ayatolah es el equivalente al Rey en España ¿España también es una dictadura que habría que democratizar?
3
K
40
#37
platypu
#33
Deja de decir tonterias
1
K
26
#38
pushakk
#37
¿como cual? Ilústrame.
0
K
7
#48
platypu
*
#33
Lo mismo. Da bastante asco el nivel de sectarismo e ignorancia que hay por aqui
El ayatolá Alí Jamenei, como Líder Supremo de Irán, posee los poderes más amplios según la Constitución iraní (artículo 110), supervisando todos los poderes del Estado y actuando como máxima autoridad religiosa y política.
Poderes militares y de seguridad
Es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), decide sobre guerra, paz y movilizaciones, y controla…
» ver todo el comentario
1
K
26
#51
pushakk
*
#48
El rey de España es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, a quien corresponde arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones y ejercer la más alta representación de la Nación, además de ejercer las funciones que le atribuyan expresamente la Constitución y las leyes.
Ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas —siendo capitán general de los Ejércitos— como también el Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Venga, busca las siete diferencias anda pedacito de pan.
0
K
7
#25
Tkachenko
#21
ya tardaba el primer clon SIONAFI
3
K
46
Ver toda la conversación (
70
comentarios)
