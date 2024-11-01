edición general
42 meneos
71 clics
Juan Carlos I: golpista, putero y ladrón

Juan Carlos I: golpista, putero y ladrón

El rey emérito no fue un héroe, fue un oportunista que salvó su corona cuando el plan se torció.

| etiquetas: el , titulo , lo , dice , todo , nada , mas , que , añadir
35 7 4 K 423 actualidad
8 comentarios
35 7 4 K 423 actualidad
magnifiqus #1 magnifiqus
Meneo solo por el titular :clap: :clap: :clap:
4 K 56
Bolgo #3 Bolgo
#1 yo también 8-D
2 K 29
woody_alien #4 woody_alien
Se dejan lo de fraticida y corrupto.
3 K 38
Asimismov #5 Asimismov
#4 y MENA, nació en Roma y llegó a España siendo menor y le arrancaron la custodia de sus padres.
1 K 24
#7 luckyy
En PSOE nos la esta colocando en el emérito y su limpieza de imagen del 23 f
1 K 25
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
apretando los puñitos, a ver si alguno les hace caso
1 K 20
#8 soberao
La foto con la moto, que alimentó la leyenda del emérito ayudando a conductores en la carretera como si fuera un mecánico aficionado cuando no era más que un patán: www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/el-dia-en-el-qu
0 K 15
#6 okeil
Después de "tragar" en el 75 con la democratización impuesta por Europa y USA, no tenía sentido que estuviera implicado en el golpe, no le convenía. Ahora bien, si le implicaron a última hora, posiblemente se mostró inicialmente receptivo con los golpistas como forma de conservar su posición privilegiada. Al ver que en realidad eran cuatro y la mitad engañados, dió por resuelta la crisis presentándose como una figura unificadora en torno a la constitución. A mi me cuadra más así.
0 K 10

menéame