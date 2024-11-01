·
6225
clics
Pantomima full: hombre performativo
5672
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
4631
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
4677
clics
Inquiokupas
4534
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
más votadas
733
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
483
Losantos difundió el bulo de la enfermedad de Pedro Sánchez
433
VÍDEO | Susan Sarandon, sobre Pedro Sánchez: "Ha estado siempre del lado correcto de la historia"
578
Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado
412
La jefa de prensa de Mazón admite ante la jueza de la dana que las versiones sobre los pasos del expresident eran falsas
42
meneos
71
clics
Juan Carlos I: golpista, putero y ladrón
El rey emérito no fue un héroe, fue un oportunista que salvó su corona cuando el plan se torció.
actualidad
8 comentarios
#1
magnifiqus
Meneo solo por el titular
4
K
56
#3
Bolgo
#1
yo también
2
K
29
#4
woody_alien
Se dejan lo de fraticida y corrupto.
3
K
38
#5
Asimismov
#4
y MENA, nació en Roma y llegó a España siendo menor y le arrancaron la custodia de sus padres.
1
K
24
#7
luckyy
En PSOE nos la esta colocando en el emérito y su limpieza de imagen del 23 f
1
K
25
#2
CharlesBrowson
apretando los puñitos, a ver si alguno les hace caso
1
K
20
#8
soberao
La foto con la moto, que alimentó la leyenda del emérito ayudando a conductores en la carretera como si fuera un mecánico aficionado cuando no era más que un patán:
www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/el-dia-en-el-qu
0
K
15
#6
okeil
Después de "tragar" en el 75 con la democratización impuesta por Europa y USA, no tenía sentido que estuviera implicado en el golpe, no le convenía. Ahora bien, si le implicaron a última hora, posiblemente se mostró inicialmente receptivo con los golpistas como forma de conservar su posición privilegiada. Al ver que en realidad eran cuatro y la mitad engañados, dió por resuelta la crisis presentándose como una figura unificadora en torno a la constitución. A mi me cuadra más así.
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
