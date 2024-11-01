Los precios suben tras explosiones de petroleros en el Golfo de Omán

La agencia Reuters informa de que dos petroleros fueron atacados en el golfo de Omán y los tripulantes tuvieron que ser evacuados, según comentaron fuentes marítimas este jueves, justo un mes después de que ocurrieran hechos muy similares a cuatro petroleros en la misma zona. Reuters además pudo identificar ambos petroleros, son el Front Altair de las islas Marshall y el Kouka Courageous de Panamá. Rel; www.meneame.net/m/actualidad/catastrofe-ambiental-sin-precedentes-hund
Ha conseguido ser el más rico y pegarle fuego al polvorín.
Solamente le falta una guerra en países petroleros africanos.
A los sauditas que no se confundan, que también se lo pueden quitar.
El lobby petrolero está anonadado.