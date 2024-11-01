edición general
Los precios suben tras explosiones de petroleros en el Golfo de Omán

La agencia Reuters informa de que dos petroleros fueron atacados en el golfo de Omán y los tripulantes tuvieron que ser evacuados, según comentaron fuentes marítimas este jueves, justo un mes después de que ocurrieran hechos muy similares a cuatro petroleros en la misma zona. Reuters además pudo identificar ambos petroleros, son el Front Altair de las islas Marshall y el Kouka Courageous de Panamá.

#2 Albarkas *
Se veía venir. Ahora ya funciona el plan del loco naranja para forrarse después del corte de suministro de petróleo desde Rusia por el embargo, la guerra en Irán y controlar Venezuela.
Ha conseguido ser el más rico y pegarle fuego al polvorín.
Solamente le falta una guerra en países petroleros africanos.
Alakrán_ #5 Alakrán_
Al final van a desatar un desastre ecológico y económico, pero no solo para el mundo, los más perjudicados van a ser los que vivan de esas aguas.
Asimismov #6 Asimismov
Si quieres petróleo venezolano paga en Washington; pronto se ofertará tambien el petróleo iraní.
A los sauditas que no se confundan, que también se lo pueden quitar.
#3 Mustela
#0 Las Mayúsculas Por Favor
#4 dakota
Esto va a beneficiar a los rusos indirectamente, justamente para su economía el petróleo a precios bajos era desastroso.. efecto colateral del ataque, que casualidad!!
Spirito #1 Spirito
¡Sorpresa!

El lobby petrolero está anonadado. ¬¬
