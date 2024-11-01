El Gobierno de Ayuso gasta 7,7 millones de euros en tecnología escolar que nunca llega a usarse: “Absolutamente kafkiano”

CCOO lamenta que muchas de las tablets, impresoras 3D e incluso consolas que el Ejecutivo madrileño envía a los centros se quedan "guardadas en salas" para decepción de las direcciones educativas
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#1 #5 Aún no puede usarse porque aún no se ha comprado:
"La resolución está prevista para el mes de mayo."
+4M para el material
+0,7M para el que compra el material que luego venderá a la cc.aa.
+1M para los jefes del partido que gobierna
+2M para el partido que gobierna
-7,7M para los madrileños y ellos los más felices de todo el territorio nacional porque saben que gran parte en realidad será a cargo del resto de España ya que para eso están los semiparaísos fiscales.