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El Gobierno de Ayuso gasta 7,7 millones de euros en tecnología escolar que nunca llega a usarse: “Absolutamente kafkiano”

El Gobierno de Ayuso gasta 7,7 millones de euros en tecnología escolar que nunca llega a usarse: “Absolutamente kafkiano”

CCOO lamenta que muchas de las tablets, impresoras 3D e incluso consolas que el Ejecutivo madrileño envía a los centros se quedan "guardadas en salas" para decepción de las direcciones educativas

| etiquetas: ayuso , educacion , tecnología , despilfarro
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8 comentarios
23 7 1 K 251 Ayuso_news
taSanás #1 taSanás
el objetivo es comprarlas, no usarlas... no seamos naive
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josde #5 josde
#1 Y sobre todo los sobres que le cayeron.
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
Otro titular sensacionalista de La Plural.
#1 #5 Aún no puede usarse porque aún no se ha comprado:
"La resolución está prevista para el mes de mayo."
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josde #8 josde *
#6 De donde sacas tu eso de la resolución para mayo, pon enlace de ello, creo que ya se pago y compro el material que no se usa siquiera. o todo es por votar sensacionalista a la noticia nada mas,
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Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
#5 Aproximación:

+4M para el material
+0,7M para el que compra el material que luego venderá a la cc.aa.
+1M para los jefes del partido que gobierna
+2M para el partido que gobierna

-7,7M para los madrileños y ellos los más felices de todo el territorio nacional porque saben que gran parte en realidad será a cargo del resto de España ya que para eso están los semiparaísos fiscales.
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#2 tierramar *
relacionado:www.meneame.net/m/actualidad/comunidad-madrid-paraliza-escuelas-infant La Comunidad de Madrid paraliza sus escuelas infantiles: profesionales exigen dignidad y recursos
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Spirito #3 Spirito
Yo no sé que trapicheos conoce ésta mantis religiosa o que tiene qué pasar para que ésta guapa corrupta vaya directamente a prisión ya.
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OCLuis #4 OCLuis *
Lo mismo que pasó en Andalucía con las mamografías: lo importante es hacerlas y cobrarlas. Avisar al paciente que tiene una enfermedad mortal para que empiece a tratarse cuanto antes, eso ya no... que hay que gastar dinero en folios, toner y sellos.
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menéame