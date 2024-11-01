Los israelíes finalmente se están rebelando contra Netanyahu por haber aceptado el alto el fuego de Estados Unidos con Irán (ENG)

Todo el espectro político israelí está unido en su crítica a Netanyahu por no seguir atacando a Irán, y la sociedad israelí comparte esa opinión. La razón, sencillamente, es que los israelíes son adictos a la guerra.
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Netanhayu always chickens out
Si creas generaciones enteras con ideales extremistas luego pasa lo que pasa.
Ellos tienen todo el derecho a masacrar a otros y quitarles sus tierras porque Dios así lo quiere.
Además, lo otros no son personas. Son casi animales.
Mientras tanto Israel, ejecuta impunemente un genocidio y crimenes de guerra, dia tras dia.
Ya vale de justificar con enfermedades mentales lo que es pura y simple maldad.
Posiblemente no haya en la historia una población a la que hayan inculcado durante tantas generaciones y de una manera tan sistemática tanto chovinismo, odio y sed de sangre.
No dejan de sorprender.
Si todo el alrededor y ambos estrechos quedan inoperantes para el petróleo, se pueden pasar oleoductos por Israel y ellos cobrar los peajes y controlar así la economía mundial.
Para eso hay que arrasar desde Turkia has ta Egipto y desde el mediterráneo hasta la India.
A ver si hay suerte y los israelís se curan lo antes posible.
Sin un solo argumento ni dato que rebatir, ese voto dice más de quien lo da que de la noticia.
Para marcar bulos hacen falta hechos, no reflejos ideológicos.
Quizá laos @admin debieran de revisar el historial de votos de este usuario
Nuesto deber es señalarlos, el escarnio público es lo mínimo que se merecen.
O sea, creo que los israelíes están dispuestos a sufrir la denuncia mundial, bombardeos y lo que haga falta, siempre y cuando al final se salgan con la suya.
¿Cómo se deshace está cagada?
El pueblo Israelí tarde o temprano dará con la horma de su zapato y la aniquilación será el mantra de ambos bandos.
¿El problema? Qué el resto pereceremos con ellos.
Yo estoy casi seguro que no lo veré pero lo lamento profundamente por mi hija...
Que cuando alguien llama hijo de puta a otra persona realmente no quiere decir que piensa que su madre trabaja en un burdel sino que es una mala persona, igual que cuando dice "me muero de aburrimiento" no hay que llamar a una ambulancia o "me parto de la risa" no hay que ir corriendo a buscar Loctite.
Ni a los nazis alemanes se les ocurrió utilizar esa disculpa en Nuremberg. Al menos se les ocurrió una un poco más decente, la de que ellos sólo cumplían órdenes.
80 años más tarde tienes al pueblo judío haciendo lo mismo y la pregunta ahora es, como un grupo de gente que ha sufrido ese tipo de persecución y desgracias ha caído en lo mismo que tanto se ha criticado.
Si tuvieran que hacer ellos el esfuerzo económico y humano, otro gallo cantaría
Hace poco hubo una manifestación al contario y hasta hubo detenidos.