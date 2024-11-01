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Los israelíes finalmente se están rebelando contra Netanyahu por haber aceptado el alto el fuego de Estados Unidos con Irán (ENG)

Los israelíes finalmente se están rebelando contra Netanyahu por haber aceptado el alto el fuego de Estados Unidos con Irán (ENG)

Todo el espectro político israelí está unido en su crítica a Netanyahu por no seguir atacando a Irán, y la sociedad israelí comparte esa opinión. La razón, sencillamente, es que los israelíes son adictos a la guerra.

| etiquetas: israel , guerra , protestas , adictos genocidio
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70 comentarios
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Comentarios destacados:                  
#3 Cuando crees que Netanyahu es malo, pero entonces te informas un poco y te enteras de que en realidad es de los israelíes "moderados".
Supercinexin #3 Supercinexin
Cuando crees que Netanyahu es malo, pero entonces te informas un poco y te enteras de que en realidad es de los israelíes "moderados".
40 K 417
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#3 solo hay que ver al tipo descorchando champán por aprobar la pena de muerte a un colectivo, cuando solo se hizo anteriormente en el regimen nazi
37 K 401
crob #39 crob
#3 NACO
Netanhayu always chickens out
0 K 15
Arkhan #46 Arkhan
#3 Ojo, que a ver si el problema viene de haber dado alas desde los propios poderes públicos a esa corriente de pensar. Que tampoco lleva desde ayer en el poder este señor, son varias décadas de escena política.

Si creas generaciones enteras con ideales extremistas luego pasa lo que pasa.
3 K 24
hackerman #1 hackerman *
están mal de la cabecita está gente...
34 K 344
#11 daniMate
#1 No. Son los elegidos de Dios.
Ellos tienen todo el derecho a masacrar a otros y quitarles sus tierras porque Dios así lo quiere.
Además, lo otros no son personas. Son casi animales.
11 K 109
aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro
#11 Pero luego cuando dices que Israel debe desaparecer, preparate para lo peor.

Mientras tanto Israel, ejecuta impunemente un genocidio y crimenes de guerra, dia tras dia.
7 K 63
Josecoj #32 Josecoj
#11 Por eso están mal de la cabeza
2 K 24
#48 AGlC
#11 Nos llaman "gentiles" porque suena mucho mejor que "subhumano" :-*
0 K 7
GuerraEsPaz #14 GuerraEsPaz
#1 con razon netanyahu quiere vengarse de españa y pedro sanchez, porque ha abierto la puerta a que sus conciudadanos se lo coman por los pies :shit: :shit: :shit: :shit: :shit:
2 K 33
OrialCon_Darkness #23 OrialCon_Darkness
#1 a ver, piensa que hay muchos hijosdeputa que se han estado lucrando haciendo viajes en barco o, alquilando miradores donde ver en primer plano como caían sus bombas sobre terreno palestino, no es que estén mal de la cabeza, es que merecen morir sufriendo horriblemente.
6 K 60
#41 C.Nutrio
#1 No. Simplemente lo que les pasa es que son unos hijos de puta y unos malnacidos.
Ya vale de justificar con enfermedades mentales lo que es pura y simple maldad.
2 K 27
Aluflipas #6 Aluflipas *
Cientos de noticias como estas nos muestran que no es solo cosa del Gobierno y el Ejército sionista genocida. La sociedad israelí está totalmente deshumanizada.
Posiblemente no haya en la historia una población a la que hayan inculcado durante tantas generaciones y de una manera tan sistemática tanto chovinismo, odio y sed de sangre.
No dejan de sorprender.
23 K 232
#24 omega7767
#6 Si, no creo que la sociedad Israeli fuera tan sadica hace decadas. Recuerdo a Issac Rabin y era todo mucho mas moderado
4 K 41
#43 C.Nutrio
#24 Claro, por eso le hicieron un Kennedy.
4 K 28
#66 C.Nutrio
#43 ¿Puedo saber en qué piensas que he mentido para que me hayas puesto un negativo, @Maelstrom ?
0 K 7
Urasandi #60 Urasandi
#6 Igual es que no son felices si no les bombardean (como dijo supercheeto)
0 K 11
A.more #5 A.more
La solución es que los americanos les hagan un hueco en su país y mandarlos allí para que dejen de dar guerra
12 K 122
#12 daniMate
#5 ellos lo ven de otra manera.
Si todo el alrededor y ambos estrechos quedan inoperantes para el petróleo, se pueden pasar oleoductos por Israel y ellos cobrar los peajes y controlar así la economía mundial.

Para eso hay que arrasar desde Turkia has ta Egipto y desde el mediterráneo hasta la India.
6 K 84
rogerius #13 rogerius *
#5 USA los quiere precisamente donde están. Y que se hagan fuertes y crezcan para controlar el flujo de la especia. De eso va la cosa. De que los Harkonen dominen y controlen el flujo comercial, no solo de la especia sino de todo lo que vaya de Europa/Asia y viceversa. La cosa es joder a Rusia y a China y atraer a India al lado oscuro de la Fuerza vía EAU-"Israel".
10 K 106
loborojo #20 loborojo
#5 Alemania, quien tiene que pagar es Alemania
0 K 10
obmultimedia #42 obmultimedia
#5 Que los metan a todos en Alaska asi no dan por culo y estan fresquitos.
0 K 11
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues *
Hay hijos de puta, y luego están estos, que se saltan todas las escalas de la inmundicia humana.
8 K 104
ur_quan_master #16 ur_quan_master
A los alemanes se les paso la adicción a la guerra en 1945.
A ver si hay suerte y los israelís se curan lo antes posible.
7 K 62
Capitan_Centollo #33 Capitan_Centollo *
#16 A los alemanes nunca se les pasó la adicción a la guerra, de lo contrario no estarían en la OTAN a estas alturas, ni habrían propiciado y acelerado lo de Ucrania ni habrían estado décadas vendiéndoles armas a los Israelíes y apoyando las barbaries usanas por todo el mundo. Esa gente no ha cambiado nada desde entonces, simplemente aprendieron a esconderse mejor, como los cobardes asesinos que son.
1 K 14
#44 C.Nutrio
#16 Sí, pero como se la curaron a los alemanes, por favor.
0 K 7
a69 #15 a69
Estos son los que luego se van de vacaciones por Europa y se delatan por qué son capullos integrales. Yo cerraría fronteras a esta gentuza.
5 K 56
security_incident #25 security_incident
#15 Yo prefiero que entren y mostrarles mi hospitalidad a nivel emocional y, sobre todo, físico
1 K 27
#17 M.Dick_Tadura
Curioso cómo algunos convierten “bulo” en sinónimo de “esto me incomoda”.
Sin un solo argumento ni dato que rebatir, ese voto dice más de quien lo da que de la noticia.
Para marcar bulos hacen falta hechos, no reflejos ideológicos.

Quizá laos @admin debieran de revisar el historial de votos de este usuario
6 K 52
ur_quan_master #18 ur_quan_master
#17 cuenta 100% propaganda bélica.
5 K 45
Qoshqarbaev #26 Qoshqarbaev *
#17 En esta web hay 5/6 propagandistas alineados con el genocidio, es así y con estos bueyes hemos de arar.

Nuesto deber es señalarlos, el escarnio público es lo mínimo que se merecen.
6 K 78
#22 sliana
Demasiado flojo para su gente, y querían vendernos que hay israelíes buenos en contra del genocidio...
3 K 36
kevers #63 kevers
#22 haberlo alguno habrá.
0 K 10
Bretenaldo #9 Bretenaldo
Dice la entradilla: "La razón, sencillamente, es que los israelíes son adictos a la guerra". Pues no, no es tan sencillo, y por supuesto que es un problema que la sociedad israelí apoye mayoritariamente la guerra de Irán.
2 K 34
#61 Sacapuntas
Como buenos sionistas, han nacido para someter y matar a los débiles e inferiores, es decir, al resto del mundo.
1 K 25
Herumel #4 Herumel
Son adictos a la guerra en la que ellos no exponen nada.
1 K 22
perrico #19 perrico
#4 No son conscientes de que sin el apoyo de EEUU dejan de existir.
4 K 43
#62 Beltza01
#19 Para ellos EEUU no es más que una herramienta que usan como quieren.
0 K 7
#64 malarte
#19 El día que el Imperio americano decaiga o el Trump de turno cambie el chip, les va a faltar planeta para correr…
1 K 14
#7 Alcalino
Yo creo que los israelíes han invertido demasiado atacando y odiando a sus vecinos como para que todo ese esfuerzo se quede en nada.

O sea, creo que los israelíes están dispuestos a sufrir la denuncia mundial, bombardeos y lo que haga falta, siempre y cuando al final se salgan con la suya.
1 K 19
#31 euacca
Piensan, como todos los seguidores del fascismo, que la culpa de todo es de otros, y se pensaban que atacando a Palestina estaban en el camino de resolver sus problemas, y como siguen teniendo problemas no saben parar.
1 K 19
#30 harverto
No me jodas que Occidente ha propiciado la creación de un Estado de majaras asesinos.
¿Cómo se deshace está cagada?
1 K 19
Capitan_Centollo #34 Capitan_Centollo
#30 Ejecutando a todos los responsables, y cargando a la cuenta de sus países el coste de resarcimiento, indemnización y reconstrucción por todos los crímenes cometidos contra las poblaciones de Oriente Medio desde 1948 hasta nuestros días.
2 K 23
Kichito #27 Kichito
Bibi es ahora un firme candidato al Nobel y FIFA 2026 Peace Award.
1 K 18
#37 davidvsgoliat
No les resulta suficientemente nazi su líder.
1 K 17
#51 C.Nutrio *
#37 Es que es kafkiano. ¿Os imagináis hace años a los alemanes protestando por que Hitler no fuese lo suficientemente nazi y asesino? Pues eso mismo es lo que está ocurriendo hoy día en Israel.
0 K 7
#53 pushakk
Cuantos strikes me habré comido en este último año por decir precisamente lo que ahora todo el mundo comparte, que no es el gobierno de Israel, son los Judíos de Israel y una gran mayoría de ellos de fuera de Israel también. No son humanos porque carecen de humanidad.
1 K 16
Brill #29 Brill
Por una vez que le plantan cara y es porque son más sanguinarios que él.
0 K 13
#36 Suleiman
Es el resultado de décadas de adoctrinamiento. Si desde que vas a la guardería te dicen que son el pueblo elegido y que las tierras de otros países les pertenecen, y que los que están en ellas, realmente están ocupandolas porque son suyas, pasan estas cosas. Esto es un plan que lleva mucho tiempo fabricándose y aqui tenemos el resultado.
0 K 13
Priorat #35 Priorat
Bueno, es lo que ha creado Bibi.
0 K 12
Maelstrom #56 Maelstrom *
Edit
0 K 10
#50 Nusku
Ésto es el resultado de décadas vendiéndolos la moto desde pequeños, en la escuela, en la mili y en todos los telediarios 24/7 el relato de que son los dueños absolutos del chiringuito, que son especiales y que toda esa tierra es suya por derecho divino.
0 K 10
GaiusLupus #54 GaiusLupus *
Quién siembra vientos, recoge tempestades.
El pueblo Israelí tarde o temprano dará con la horma de su zapato y la aniquilación será el mantra de ambos bandos.

¿El problema? Qué el resto pereceremos con ellos.

Yo estoy casi seguro que no lo veré pero lo lamento profundamente por mi hija...
0 K 9
#28 TitereConCabeza
Enfermos mentales y los que les defienden también.
0 K 9
#45 C.Nutrio
#28 Y dale... Qué manía con llamar enfermos mentales a los que simplemente son unos hijos de puta.
0 K 7
#65 TitereConCabeza
#45 que culpa tendrán sus madres
0 K 9
#67 C.Nutrio
#65 Sabes que en la vida no hay que entender todo al pie de la letra, ¿verdad?
Que cuando alguien llama hijo de puta a otra persona realmente no quiere decir que piensa que su madre trabaja en un burdel sino que es una mala persona, igual que cuando dice "me muero de aburrimiento" no hay que llamar a una ambulancia o "me parto de la risa" no hay que ir corriendo a buscar Loctite.
0 K 7
urannio #49 urannio
definitivamente la sociedad israelí opina y siente lo que los medios y la educación les dicen.
0 K 9
#70 C.Nutrio
#49 Vamos, que estás diciendo directamente que los israelíes son retrasados mentales que carecen de criterio y voluntad propios que sólo hacen lo que los medios de comunicación les dicen que tienen que hacer.
Ni a los nazis alemanes se les ocurrió utilizar esa disculpa en Nuremberg. Al menos se les ocurrió una un poco más decente, la de que ellos sólo cumplían órdenes.
0 K 7
#68 ebolanca
Hoy estaba leyendo el libro de "El hombre más feliz del mundo" que narra la vida de un hombre que estuvo en Auschtwitz, perdió a toda la familia y pasó por toda clase de horrores y se preguntaba como los nazis y resto de alemanes habían caído en esa vorágine de destrucción contra los judíos, que si no tenían corazón.

80 años más tarde tienes al pueblo judío haciendo lo mismo y la pregunta ahora es, como un grupo de gente que ha sufrido ese tipo de persecución y desgracias ha caído en lo mismo que tanto se ha criticado.
0 K 8
Butters #55 Butters
Es fácil ser adicto a la guerra cuando solo la ves en la tele, o solo le ha tocado pepinazo a un vecino pero no a ti. Y cuando es otro estado el que la paga.
Si tuvieran que hacer ellos el esfuerzo económico y humano, otro gallo cantaría
0 K 8
#58 pirat
Es una temeridad dejar que esos monstruos se paseen por nuestro territorio
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MorenoEnfurecido #69 MorenoEnfurecido
Esta es una muestra más de que el problema no es Netanyahu. El problema es la sociedad israelí actual, que se la ha educado diciendo que son el pueblo elegido y que son superiores al resto. Y que por tanto pueden coger lo que quieran sin pedir permiso porque es suyo al ser los elegidos. Es una sociedad peor que la nazi. Y el problema es que encima tienen dinero infinito y NADIE les para los pies.
0 K 7
#59 ogrexxx
Ahora resulta que Netanyahu es el moderado en Israel
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#57 esInvierno
La paradoja del lucro cesante a nivel nacional
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#47 jaramero
Claro mientras la guerra se la paguen otros...
0 K 7
pakete207 #38 pakete207
Netanyahu se ha hartado de alimentar ese fanatismo belicoso.. Ahora puede que sea devorado por el monstruo que él ha alimentado. Me alegro, pero lo que va a salir de ahí puede que sea incluso peor
0 K 6
#40 jmav
No creo que sean todos. No deberían de ser todos. Supongo que será una manifestación más que sí están a favor.

Hace poco hubo una manifestación al contario y hasta hubo detenidos.
0 K 6
#52 C.Nutrio
#40 A esas manifestaciones van cuatro gatos. La mayoría de los israelíes son proguerra y progenocidio palestino.
0 K 7

menéame