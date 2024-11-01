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La jueza de la Dana prevé una "gran dilación en la instrucción" ante la "supresión" de cuatro puestos de funcionarios

La jueza de la Dana prevé una "gran dilación en la instrucción" ante la "supresión" de cuatro puestos de funcionarios

La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la Dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha advertido en un auto notificado a las partes que prevé una "gran dilación" en la instrucción de la causa ante la comunicación recibida por parte de la Conselleria de Justicia de la supresión, a partir del 30 de junio, de cuatro puestos de funcionarios de apoyo en su juzgado.

| etiquetas: valencia , dana , retirada de personal , consellería justicia
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6 comentarios
21 4 0 K 222 actualidad
Vodker #3 Vodker
Estos fachuzos valencianos conocen todas las artimañas. Y si todo falla, doctrina Zaplana.
6 K 70
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues el objetivo buscado.
3 K 57
#4 CuiProdestHocBellum
Votar PP-Voc, mata.
Y ademas destruye la democracia y la justicia.
3 K 50
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Tranquilos que enseguida va a salir un comunicado del CSPJ pidiendo medios y respeto para la jueza
3 K 42
#5 Sigo_intentandolo
Huele a mierda, parece mierda y ha salido de una conselleria del PP... pues solo puede ser mierda.
2 K 36
josde #2 josde
Al final todo contra Mazon y los suyos del PP queda en agua de borrajas.
1 K 28

menéame