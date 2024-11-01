La jueza de la Dana prevé una "gran dilación en la instrucción" ante la "supresión" de cuatro puestos de funcionarios

La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la Dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha advertido en un auto notificado a las partes que prevé una "gran dilación" en la instrucción de la causa ante la comunicación recibida por parte de la Conselleria de Justicia de la supresión, a partir del 30 de junio, de cuatro puestos de funcionarios de apoyo en su juzgado.