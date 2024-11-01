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Netanyahu carga contra España y el ex de Vox García-Gallardo se pronuncia: "El silencio de Abascal ante los ataques de Netanyahu a España es inaceptable"
"El silencio de Abascal ante los ataques de Netanyahu a España es inaceptable. Si no se ve capaz de estar a la altura del momento histórico, que deje paso"
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etiquetas
:
garcía-gallardo
,
vox
,
abascal
,
netanyahu
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politica
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relacionadas
#6
shake-it
*
Qué complicado se está poniendo ser facha.
10
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#11
Aokromes
#6
relaccionado:
www.meneame.net/story/vaya-semanita-ser-facha-no-ser
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K
65
#17
shake-it
#11
Fachas desconstruídos
1
K
28
#19
Aokromes
#17
tenian que poner ese video en los anuncios de torrente presidente
1
K
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#25
GaiusLupus
#11
siempre están muy finos pero en este sketch de salen de las tablas
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9
#5
carraxe
Guerra de fachas! Fachas tradicionalistas franquistas antijudíos contra fachas sionistas a sueldo de Israhell
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#7
elgranpilaf
Abascal rata cobarde maricona, di algo!!!
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#22
celyo
#7
lo de maricona sobraba.
2
K
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#3
Spirito
A vox no le interesa la patria ni los ciudadanos, esa es la excusa para saquear lo público.
6
K
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#1
Eukherio
*
Parece que está más activo desde que dejó la política. Se ve que ahora que no lo llaman para Masterchef tiene algo más de tiempo.
3
K
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#21
AGlC
#1
Es que ahora ha de hacer algo para poder comer. Antes con rascarse lo huevos e ir en coche con chofer a reuniones de moteros, ya le bastaba.
2
K
36
#8
Albarkas
García - Gallardo habla ahora porque no le ajuntan. Cuando le ajuntaban era más de asentir dando cabezazos.
1
K
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#15
DotorMaster
Os imagináis que al final resulta que abascal no es más que un mierda?
Firmado: un rojelio, pero más patriota y más orgulloso de ser español que el mierda de ab-ascal
3
K
27
#26
HeilHynkel
Ya hay que ser garrulo para te deje en evidencia Lady Gaga.
0
K
20
#9
cajadecartonmojada
Hombre, cómo va a decir nada si le va
el sueldo
la paguita en ello!
1
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19
#29
vicus.
*
VOX. S.A . Sociedad Abascal. Para ir aclarándose...A sus votontos les encanta verse reflejados en "Los santos inocentes". Qué gozo de alegría ver lo bien que le va al señorito con nuestro dinero.
0
K
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#16
jaramero
Abascal tiene que decidir entre otro cero en la cuenta o defender a España.
Lo siguiente será un vídeo en su despacho con la estrella de david junto a la lata de pimentón. El cristo lo esconderá en un cajón para no ofender a netanyahu.
1
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#20
AGlC
No paran de llamar Perro a Sánchez, y al final el perro que no muerde la mano que le dé comer es Santivago Fachascal
1
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#13
Laro__
Obiscaaaal: ¡Viva España!
0
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13
#12
Suleiman
A este se la suda España, lo que quiere cargar es contra Abascal....
0
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13
#24
mariKarmo
Jajaajkaajajajajajakaka RATAAAAA
0
K
12
#28
konde1313
Santi, el patriota con permiso de Trump y Netanyahu.
0
K
12
#23
ruinanamas
Pues espera a que se entere de esto, nos tilda de terroristas como mínimo...
www.meneame.net/story/queman-muneco-netanyahu-fiestas-burgo
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11
#10
fofito
A Abascal se le crecen los esponsors
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#2
Mustela
La parte de que "acumula" tantos "me gusta" creo que sobra en la noticia.
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#4
nemesisreptante
La diferencia entre se de derechas y contar de Israel y se de derechas y no estar viendo un duro y preguntarse por qué tenemos que hacerle la pelota a Israel
0
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#27
HeilHynkel
#4
No te confundas. Ambos son igual de mierdas, pero lo de Lday Gaga es una vendetta contra Mohammed Abascal.
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#14
Westgard
Como dicen los americanos... Money talks.
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#18
Peibol_D
El problema del fascismo es que nunca podrá ser internacionalista: o eres opresor o estás con los opresores.
Es la única forma que veo para que poco a poco se vaya diluyendo está nueva ola de neofascismos.
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6
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29
comentarios)
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Firmado: un rojelio, pero más patriota y más orgulloso de ser español que el mierda de ab-ascal
el sueldola paguita en ello!
Lo siguiente será un vídeo en su despacho con la estrella de david junto a la lata de pimentón. El cristo lo esconderá en un cajón para no ofender a netanyahu.
www.meneame.net/story/queman-muneco-netanyahu-fiestas-burgo
No te confundas. Ambos son igual de mierdas, pero lo de Lday Gaga es una vendetta contra Mohammed Abascal.
Es la única forma que veo para que poco a poco se vaya diluyendo está nueva ola de neofascismos.