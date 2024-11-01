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Netanyahu carga contra España y el ex de Vox García-Gallardo se pronuncia: "El silencio de Abascal ante los ataques de Netanyahu a España es inaceptable"

Netanyahu carga contra España y el ex de Vox García-Gallardo se pronuncia: "El silencio de Abascal ante los ataques de Netanyahu a España es inaceptable"

"El silencio de Abascal ante los ataques de Netanyahu a España es inaceptable. Si no se ve capaz de estar a la altura del momento histórico, que deje paso"

| etiquetas: garcía-gallardo , vox , abascal , netanyahu
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29 comentarios
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Comentarios destacados:        
shake-it #6 shake-it *
Qué complicado se está poniendo ser facha.
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shake-it #17 shake-it
#11 Fachas desconstruídos xD
1 K 28
Aokromes #19 Aokromes
#17 tenian que poner ese video en los anuncios de torrente presidente :troll:
1 K 28
GaiusLupus #25 GaiusLupus
#11 siempre están muy finos pero en este sketch de salen de las tablas
0 K 9
#5 carraxe
Guerra de fachas! Fachas tradicionalistas franquistas antijudíos contra fachas sionistas a sueldo de Israhell
10 K 111
elgranpilaf #7 elgranpilaf
Abascal rata cobarde maricona, di algo!!!
5 K 72
celyo #22 celyo
#7 lo de maricona sobraba.
2 K 26
Spirito #3 Spirito
A vox no le interesa la patria ni los ciudadanos, esa es la excusa para saquear lo público.
6 K 68
#1 Eukherio *
Parece que está más activo desde que dejó la política. Se ve que ahora que no lo llaman para Masterchef tiene algo más de tiempo.
3 K 38
#21 AGlC
#1 Es que ahora ha de hacer algo para poder comer. Antes con rascarse lo huevos e ir en coche con chofer a reuniones de moteros, ya le bastaba.
2 K 36
#8 Albarkas
García - Gallardo habla ahora porque no le ajuntan. Cuando le ajuntaban era más de asentir dando cabezazos.
1 K 34
#15 DotorMaster
Os imagináis que al final resulta que abascal no es más que un mierda?

Firmado: un rojelio, pero más patriota y más orgulloso de ser español que el mierda de ab-ascal
3 K 27
HeilHynkel #26 HeilHynkel
Ya hay que ser garrulo para te deje en evidencia Lady Gaga.
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#9 cajadecartonmojada
Hombre, cómo va a decir nada si le va el sueldo la paguita en ello!
1 K 19
vicus. #29 vicus. *
VOX. S.A . Sociedad Abascal. Para ir aclarándose...A sus votontos les encanta verse reflejados en "Los santos inocentes". Qué gozo de alegría ver lo bien que le va al señorito con nuestro dinero.
0 K 17
#16 jaramero
Abascal tiene que decidir entre otro cero en la cuenta o defender a España.

Lo siguiente será un vídeo en su despacho con la estrella de david junto a la lata de pimentón. El cristo lo esconderá en un cajón para no ofender a netanyahu.
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#20 AGlC
No paran de llamar Perro a Sánchez, y al final el perro que no muerde la mano que le dé comer es Santivago Fachascal
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Laro__ #13 Laro__
Obiscaaaal: ¡Viva España!
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#12 Suleiman
A este se la suda España, lo que quiere cargar es contra Abascal....
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mariKarmo #24 mariKarmo
Jajaajkaajajajajajakaka RATAAAAA
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#28 konde1313
Santi, el patriota con permiso de Trump y Netanyahu.
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ruinanamas #23 ruinanamas
Pues espera a que se entere de esto, nos tilda de terroristas como mínimo...
www.meneame.net/story/queman-muneco-netanyahu-fiestas-burgo
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fofito #10 fofito
A Abascal se le crecen los esponsors
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#2 Mustela
La parte de que "acumula" tantos "me gusta" creo que sobra en la noticia.
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nemesisreptante #4 nemesisreptante
La diferencia entre se de derechas y contar de Israel y se de derechas y no estar viendo un duro y preguntarse por qué tenemos que hacerle la pelota a Israel
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HeilHynkel #27 HeilHynkel
#4

No te confundas. Ambos son igual de mierdas, pero lo de Lday Gaga es una vendetta contra Mohammed Abascal.
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Westgard #14 Westgard
Como dicen los americanos... Money talks.
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Peibol_D #18 Peibol_D
El problema del fascismo es que nunca podrá ser internacionalista: o eres opresor o estás con los opresores.

Es la única forma que veo para que poco a poco se vaya diluyendo está nueva ola de neofascismos.
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menéame