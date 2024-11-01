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La alcaldesa de El Burgo defiende la quema del muñeco: «Nos preocupa más el asesinato de niños en Gaza»

La alcaldesa de El Burgo defiende la quema del muñeco: «Nos preocupa más el asesinato de niños en Gaza»

La figura cambia cada año precisamente para reflejar preocupaciones sociales del momento, lo que explica que en cada edición se ponga el foco en un problema distinto. La quema de figuras simbólicas, por otra parte, es una tradición extendida en España, con su máxima expresión en las Fallas valencianas, donde cada año arden monumentos satíricos que representan a personajes públicos de todos los ámbitos. La reacción del Ejecutivo israelí, sin embargo, se produce en un contexto de creciente tensión política entre ambos países por la ofensiva...

| etiquetas: israel , genocidio , gaza , líbano , netanyahu
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Beltenebros #2 Beltenebros
Están muy escocidos los sionistas con España, últimamente.
Pues el remedio tradicional es lo mejor:
Ajo y agua.
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#11 Vicenteeee
#2 y resina
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Bombástico #3 Bombástico
El sionismo es una mezcla de genocidio y victimismo.
9 K 99
#13 AGlC
#3 Como el nazismo, pero sin el "como el"
0 K 7
pepel #5 pepel
Mi solidaridad con la alcaldesa de El Burgo.
7 K 89
Aguarrás #1 Aguarrás
Como ya dijeron, deberíamos instaurar la costumbre en más pueblos españoles. ¬¬
4 K 54
Meneacer #10 Meneacer
Supongo que Netanyahu se ha reconocido en el muñeco por el cartel de "genocida", porque el parecido físico es nulo.
4 K 49
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Los hay carentes de empatía, de sensibilidad humana que no dicen nada ante el genocidio, el apartheid, el supremacismo y se escandalizan por la quema de un muñeco.
3 K 46
Jakeukalane #7 Jakeukalane
El siguiente atentado ya sabéis que no es islamista.
3 K 37
hackerman #9 hackerman
Viva el burgo carajos
1 K 21
#6 Leclercia_adecarboxylata
Ea, la tarea fácil del día, responderle a Israel, ahora a por otra cosa.
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#4 Lusco2
Y bien quemado está, los sionistas han dado material para salvar la fiesta mil años más . Me pido asiento para Itamar Ben-Gvir
2 K 18
#12 AGlC
Israel considera el gesto «una lamentable muestra de odio antisemita

Como no, ni un solo dia sin que un hijo de la gran puta sionazi se haga la victima.
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menéame