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Es lo mismo. Es fascismo
Viñeta de Luiso Garcia para diario Red del 12 de abril de 2026
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etiquetas
:
trump
,
netanyahu
,
fascismo
,
viñeta
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politica
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#5
diciembre_2020
www.meneame.net/story/hemos-vuelto-fascismo-putomikel
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K
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#10
daTO
#8
No es sin ton ni son. No están llamando fascista al panadero porque tiene el pan muy caro. Están llamando fascistas a los que llevan a cabo limpiezas étnicas, con sus campos de concentración y su ideología supremacista. Eso en mi pueblo es fascismo, aunque no tengan prepucio,
3
K
32
#15
asurancetorix
#8
Además de lo que te dice
#10
, ¿qué significa eso de que pierde valor el término? ¿Se desgasta si se usa y hay que repintarlo de vez en cuando, o cómo funciona eso?
¿Y otros términos? Supongo que tampoco hay que llamar "agua" al "agua" porque pierde valor el término, ¿o sólo pasa con "fascismo"? Porque oye, qué raro que sólo os quejéis de ese, ¿no?
1
K
21
#19
chemari
*
#15
y que sabes tu de que me quejo yo o no?
Tienes miles de comentarios mios en esta web. Si vas a juzgarme al menos hazlo sobre algo que yo haya dicho, no sobre la peli que te has montado sobre mí
0
K
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#3
Bretenaldo
¿Lo que hacen Trump y Netanyahu es peor si le llamamos fascismo que si no? ¿Es más eficaz utilizar el término fascismo para comunicar el mensaje de que debemos luchar contra lo que proponen Trump y Netanyuhu? Me parecen dos personajes abominables, pero no termino de entender este empeño en reconducir todo al fascismo, como si eso fuese suficiente para convencer a la gente. Al contrario, creo que, a menudo, se banaliza y acaba siendo contraproducente. Reconozco que, en este caso concreto, son dos auténticos criminales que merecen la peor de las consideraciones y no creo que se pueda hablar de banalización, pero sigo sin ver clara la estrategia de comunicación. ¿Alguien lo ve de distinta manera?
2
K
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#4
cocolisto
#3
Ponle X si te parece que fascismo es otra cosa, pero fascistas son.
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K
88
#6
Raziel_2
#4
Supongo que en su cabeza seguro que suena mejor si le llamamos comunismo, y asunto arreglado.
Es como todos estos que arreglan su disonancia cognitiva llamando zurdos a quienes no les bailan el agua, aunque sean mas de derechas que la monarquia.
4
K
19
#12
MiguelDeUnamano
#4
Viendo la respuesta que te da, es bastante evidente que es un ejercicio de equidistancia.
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K
48
#7
Ajusticiator
*
#3
La pregunta que deberíamos hacernos entonces es ¿Por qué molesta definir a los fascistas como tal si lo son? ¿no se supone que matar gente en masa es universalmente malo?
La deshumanización de la gente que hacen estos líderes es clara e incontestable. Eso es malo, dicha deshumanización es una de las clásicas estrategias del fascismo y yo me pregunto ¿por qué a un ciudadano de derechas "normal" puede hacerle sentir atacado que a una persona que ha decidido matar de hambre y sed a…
» ver todo el comentario
4
K
46
#8
chemari
#7
no has entendido nada de lo que ha dicho entonces # 3
Molesta porque si aplicas ese término sin ton ni son, pierde su valor. Como el cuento de Pedro y el lobo.
1
K
20
#17
Ajusticiator
*
#8
En realidad eres el ejemplo perfecto de lo que señalo en mi comentario, te molesta más que se recuerden las atrocidades del fascismo que el pararlas. ¿Por qué?
La deshumanización está produciéndose, los motivos económicos son claros y como bien dice
#3
en este caso no hay banalización y por lo tanto no hay cuento de Pedro y el lobo. Por cierto, ya no hay aviso que valga porque la masacre lleva tiempo en curso. El lobo ya se está comiendo a la gente.
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K
9
#18
chemari
*
#17
claro. Me levantó cada día con pesadillas porque la gente use un término cuando no es. La muerte de inocentes en Palestina es secudnario para mi.
Por si eres un poco Sheldon: era ironia. Así debates tu con la gente en la vida real, o solo aquí? Porque estoy flipado fuerte con tu nivel
0
K
10
#20
Ajusticiator
#18
Si no es cierto ¿a qué viene el picor por señalar el fascismo como tal?
Ignoraré los intentos de ataque personal porque no te conozco como para que puedas influir emocionalmente en mí, ya llevo muchos años por aquí como para caer.
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K
9
#9
armadilloamarillo
*
#3
No es reconducir nada, es literalmente fascismo, porque cumple con las múltiples definiciones del término. Otro tema muy distinto es que te disguste personalmente que al fascismo se le llame fascismo y te gustara más que se utilizaran términos mas suaves o políticamente correctos o que te parezca mejor utilizar un lenguaje distinto que este tipo de ideologias no se "demonice" solo por "ser diferente".
No sé porqué pero hay una tendencia entre las corrientes "anti…
» ver todo el comentario
3
K
44
#11
el_Tupac
*
#3
que si son galgos, que si son podencos...
Que si no es buena idea llamar fascistas a criminales de guerra con un comportamiento altamente fascista, por si se ofenden o algo...
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K
29
#16
Tx4
#3
El fascismo no es una ideología. El fascismo es una herramienta. La que usa el poderoso para exprimir y robar a los pueblos.
A lo mejor esta definición te lo aclara un poco.
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K
11
#1
pepel
Lástima que una foto es original y la otra no. Pero representa a la perfección la realidad.
0
K
18
#13
Mesto
La izquierda ha abusado tanto del término fascismo que ha perdido todo su significado.
1
K
17
#14
Nobby
¿Qué es fascismo?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es fascismo? ¿Y tú me lo preguntas?
Fascismo... eres tú.
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10
#2
hackerman
Nazis haciendo cosas de nazis one more time.
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20
comentarios)
menéame
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¿Y otros términos? Supongo que tampoco hay que llamar "agua" al "agua" porque pierde valor el término, ¿o sólo pasa con "fascismo"? Porque oye, qué raro que sólo os quejéis de ese, ¿no?
Tienes miles de comentarios mios en esta web. Si vas a juzgarme al menos hazlo sobre algo que yo haya dicho, no sobre la peli que te has montado sobre mí
Es como todos estos que arreglan su disonancia cognitiva llamando zurdos a quienes no les bailan el agua, aunque sean mas de derechas que la monarquia.
La deshumanización de la gente que hacen estos líderes es clara e incontestable. Eso es malo, dicha deshumanización es una de las clásicas estrategias del fascismo y yo me pregunto ¿por qué a un ciudadano de derechas "normal" puede hacerle sentir atacado que a una persona que ha decidido matar de hambre y sed a… » ver todo el comentario
Molesta porque si aplicas ese término sin ton ni son, pierde su valor. Como el cuento de Pedro y el lobo.
La deshumanización está produciéndose, los motivos económicos son claros y como bien dice #3 en este caso no hay banalización y por lo tanto no hay cuento de Pedro y el lobo. Por cierto, ya no hay aviso que valga porque la masacre lleva tiempo en curso. El lobo ya se está comiendo a la gente.
Por si eres un poco Sheldon: era ironia. Así debates tu con la gente en la vida real, o solo aquí? Porque estoy flipado fuerte con tu nivel
Ignoraré los intentos de ataque personal porque no te conozco como para que puedas influir emocionalmente en mí, ya llevo muchos años por aquí como para caer.
No sé porqué pero hay una tendencia entre las corrientes "anti… » ver todo el comentario
Que si no es buena idea llamar fascistas a criminales de guerra con un comportamiento altamente fascista, por si se ofenden o algo...
A lo mejor esta definición te lo aclara un poco.
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es fascismo? ¿Y tú me lo preguntas?
Fascismo... eres tú.