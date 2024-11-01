edición general
¿Hemos vuelto al fascismo? | PutoMikel

¿Hemos vuelto al fascismo? | PutoMikel

La palabra de la época: "facha", "fascista", una palabra que evoca a la vez miedo y cansancio porque ¡Es que a todo le llamáis fascista! Pero...¿Qué es el fascismo?

Hay PutoMikel hay meneo, y ahora cojo y me lo veo.
#1 A eso venía. Positivo, meneo y a ver el vídeo.

PutoMikel es uno de los contraejemplos que suelo emplear cuando alguien utiliza el término "youtuber" de manera despectiva, como si todos fuesen unos xocas de la vida.
¿Qué es fascismo?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es fascismo? ¿Y tú me lo preguntas?
Fascismo... eres tú.
#2 dijo la memez andante. No das más pena porque es materialmente imposible
#2 Madremía, lo que os cuesta a algunos fascistas sacar pecho de vuestra condición.

A ver, que eres un fachuzo lo sabe cualquiera que te haya leído dos comentarios. No pasa nada, hombre. Yo soy un rojazo de mierda y no me avergüenzo de ello. No voy viendo por ahí conspiraciones de "todo es socialcomunismo salvo alguna cosa"... :roll: Venga, que tú puedes, dilo en alto: "soy-un-fas-cis-ta".
Es que facha es mucho más que fascista, que también ... Facha es Torrente, fachapobre modélico, y eso incluye imagen y comportamiento, la ostentación de un mini poder, social, principalmente, al que siguen unos cuantos ignorantes ajenos a cualquier atisbo de poder, lo rancio (el del jamón también es facha). Unas veces es despectivo, y otras descriptivo, facha es el autoritarismo, el bulo y su defensa, en fin todo lo que rodea a esa esfera de políticos que basan su política en joder a las mayorías casi todo el tiempo, las que suspiran por una caña como summum del ocio ...
Me gusta la foto del pollazo de Musolini a Trump
