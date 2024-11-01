·
¿Hemos vuelto al fascismo? | PutoMikel
La palabra de la época: "facha", "fascista", una palabra que evoca a la vez miedo y cansancio porque ¡Es que a todo le llamáis fascista! Pero...¿Qué es el fascismo?
politica
#1
Cuchipanda
Hay PutoMikel hay meneo, y ahora cojo y me lo veo.
#5
Cuñado
#1
A eso venía. Positivo, meneo y a ver el vídeo.
PutoMikel es uno de los contraejemplos que suelo emplear cuando alguien utiliza el término "youtuber" de manera despectiva, como si todos fuesen unos xocas de la vida.
#2
guillersk
¿Qué es fascismo?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es fascismo? ¿Y tú me lo preguntas?
Fascismo... eres tú.
#4
manc0ntr0
#2
dijo la memez andante. No das más pena porque es materialmente imposible
#7
Cuñado
#2
Madremía, lo que os cuesta a algunos fascistas sacar pecho de vuestra condición.
A ver, que eres un fachuzo lo sabe cualquiera que te haya leído dos comentarios. No pasa nada, hombre. Yo soy un rojazo de mierda y no me avergüenzo de ello. No voy viendo por ahí conspiraciones de "todo es socialcomunismo salvo alguna cosa"...
Venga, que tú puedes, dilo en alto: "soy-un-fas-cis-ta".
#3
okeil
Es que facha es mucho más que fascista, que también ... Facha es Torrente, fachapobre modélico, y eso incluye imagen y comportamiento, la ostentación de un mini poder, social, principalmente, al que siguen unos cuantos ignorantes ajenos a cualquier atisbo de poder, lo rancio (el del jamón también es facha). Unas veces es despectivo, y otras descriptivo, facha es el autoritarismo, el bulo y su defensa, en fin todo lo que rodea a esa esfera de políticos que basan su política en joder a las mayorías casi todo el tiempo, las que suspiran por una caña como summum del ocio ...
#6
maspipinobreve
Me gusta la foto del pollazo de Musolini a Trump
