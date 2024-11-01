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Trump anuncia un bloqueo naval a Irán por su negativa a reabrir el estrecho de Ormuz

Trump anuncia un bloqueo naval a Irán por su negativa a reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU anuncia un bloqueo tras el poco avance en las negociaciones en Islamabad: "He dado instrucciones a nuestra Armada para que localice e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar

| etiquetas: trump , irán
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119 comentarios
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Comentarios destacados:                          
#8 ¿EEUU va a atacar barcos de países no involucrados en el conflicto, como China o la India, para robarles su petróleo?
#8 DenisseJoel
¿EEUU va a atacar barcos de países no involucrados en el conflicto, como China o la India, para robarles su petróleo?
76 K 694
#21 daniMate
#8 a ver si lo hace o no. Porque eso si que es escalar el conflicto.
2 K 45
#92 Xumeiquer
#21 pues mira, estaría bien que se unieran unos cuantos países y le dieran por detrás a los usanos.
0 K 6
azathothruna #36 azathothruna
#8 O pakistan, el anfitrion de las ultimas conversaciones de paz que fracasaron.
El unico pais musulman con pepinos, hasta ahora
4 K 59
ARRIKITOWN #38 ARRIKITOWN
#8 ¿Sería la primera vez? ¿La segunda?
0 K 11
#50 Eukherio
#8 Está siendo dura la decadencia americana. Les va costar horrores a los que vengan después de Trump convencer al mundo de que tiene sentido aliarse con ellos.
12 K 124
salteado3 #57 salteado3 *
#8 Ya lo hizo con Rusia en Venezuela. En aguas internacionales. 2 veces.

Pirates!
4 K 43
earthboy #67 earthboy
#8 Piratas.
0 K 11
#117 Shorkan
#8 No va a atacar a los de China. Atacará los de los países a los que hayan impedido tener armas nucleares. Por eso en Irán están tan empecinados en no ceder en ese punto.

EEUU son un matón de instituto. Las organizaciones internacionales y las distintas alianzas de "paz" son como los profesores de instituto que hacen la vista gorda por no complicarse la vida. Y los únicos estudiantes que están a salvo del matón son los que pueden plantar cara.
0 K 6
fofito #2 fofito
"He dado instrucciones a nuestra Armada para que localice e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar...si no me paga a mí también"
53 K 498
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#2 No había leído la entradilla y pensé que te lo estabas inventando pensando "nadie puede ser tan imbécil", pues sí, parece que el referente intelectual y moral de la derecha patria lo es.
48 K 489
Deviance #30 Deviance
#14 #2 No entiendo como a este mengo aún no le han quitado el gabán entre los suyos, está como una puta regadera; sólo me cabe la hipótesis de que es un teleñeco. No concibo que semejante trastornao sea el que toma las decisiones. Aquí hay algo detrás de bamabalinas. Fijo.
19 K 164
#90 raids
#30 No es que esté como una regadera, es la definición de un inepto total, crecidito y narcisista.
1 K 17
Verdaderofalso #52 Verdaderofalso
#2 #14 ojo! Que aquí está dejando claro lo que tenemos que hacer los usuarios de las autopistas de peaje ilegales :troll:
3 K 53
#20 daniMate
#2 es lo mejor para hacer subir más aún el precio del petróleo.

Ahora sí que nadie va a salir por el estrecho, no amigo ni enemigo.
6 K 73
#28 meneandotela
#20 una vez que se pusieron largos tras la caída de la tregua.

Cada dos por tres hará lo mismo para sacar pasta.
1 K 18
calde #33 calde
#2 Uy, eso es más que un bloqueo, eso es piratería y algo más. Pero bueno, ya lo hicieron en Venezuela y nadie les paró los pies, así que por qué no iban a repetir...
27 K 304
BiRDo #93 BiRDo
#33 Porque con Venezuela el nivel de dificultad era niños menores de 4 años y ahora quieren ir directo al nivel de dificultad pesadilla.
1 K 13
#94 no_soy_un_bot
#33 lo hacen con todo el mundo con los aranceles, pero eso no se ilegal... a pesar de que vulnera los tratados de libre comercio que se han firmado.

Menos mal que el mundo supera a eeuu en numero y no van a poder parar todos los barcos y se van a meter en líos diplomáticos con medio mundo de hacer eso, en 5 minutos reculará, el famoso TACO.
0 K 7
ElenaCoures1 #86 ElenaCoures1
#2 Estupendo
Ahora Irán usará montones de misiles para atacar esos barcos USA :popcorn:
0 K 7
magnifiqus #4 magnifiqus
Genial, si entraban y salían pocos barcos, ahora lo harán menos aún, agravando la crisis mundial. Una jugada maestra :roll:
35 K 373
Artillero #11 Artillero
#4 la versión bélica de "o follamos todos, o el petróleo al río".
11 K 128
imagosg #96 imagosg
#4 El Trastornado tiene asesores igual de trastornados .
Toman decisiones absurdas y en direcciones dispares. La Casa Blanca es un loquero.
1 K 14
Alakrán_ #111 Alakrán_
#4 deja muchas incógnitas, a mí la que más curiosidad me da es que pasa con los barcos que no pagan peajes como los chino, EEUU va a cortar todo el tráfico?
Trump mantiene la capacidad de superarse.
0 K 15
ALFONSOIX #9 ALFONSOIX *
Supongo que eso incluye los petroleros chinos.
28 K 290
Ainhoa_96 #112 Ainhoa_96
#9 No hay huevos. Si no puede con Irán.. va a poder con China? xD
1 K 14
#18 fremen11
Peaje ilegal??? Cómo la guerra que has iniciado tú contra Irán?? A esa ilegalidad te refieres??? Puto submental, que lastima que no te hagan un Washington o un JFK.......
29 K 276
#22 fremen11
#18 No es un Washington es un Lincoln
5 K 61
rogerius #43 rogerius *
#22 También… pero ha querido decir un Dallas, que le hagan un Dallas. :troll:
2 K 37
Priorat #23 Priorat *
Me parece que, de nuevo, no se da cuenta.

El problema de Trump es que es capaz de solucionar todo en 5min. ¿Nunca os habéis encontrado a nadie que cualquier trabajo que vosotros necesitáis varios días para hacer bien el dice que lo hace en 5min? Y encima no es su trabajo, claro, no tiene ni idea. Pues Trump ha llenado el gobierno de gente así. Y él es así.
23 K 218
#29 UNX
#23 Como dice H.L. Mencken: "Para cada problema complejo hay una respuesta que es clara, simple y equivocada".
19 K 187
el_Tupac #106 el_Tupac
#23 si, es exactamente así. Ha llegado a presidente a base de soltar perogrulladas bien gruesas sobre temas de los que no tiene ni puta idea. Dos veces.

Veréis qué risa como lleguen aquí Feijoo y Abascal a gobernar.
0 K 11
#109 girombo
#23 Trump es un Ángel Gaitán a la americana.

Ahora en serio: Trump es un niño rico, malcriado y consentido, narcisista, que está jugando al Risk y al Monopoly. El problema es que las consecuencias las pagamos los demás.

Increíble que en el siglo XXI siga existiendo un sistema que divinice y dé credito a esta panda de chiflados. Un aplauso a los vasallos que lo fomentan. :clap: :clap: :clap:
0 K 9
cosmonauta #3 cosmonauta
¿No habían destruido toda la armada iraní hace días?
15 K 149
#5 konde1313
#3 Creo que se refiere a todos los petroleros que hayan cruzado Ormuz y, por lo tanto, supuestamente, han pagado un peaje. Trump quiere que el único petróleo disponible sea el suyo.
15 K 167
cosmonauta #7 cosmonauta
#5 O sea..le va a cobrar un peaje a un petrolero que venga de Dubai solo porque el otro también lo hizo?
4 K 46
#17 konde1313
#7 Pretenden “bloquearlos”, no tengo claro cómo. Sin constituir un acto de piratería, claro.
2 K 27
suppiluliuma #31 suppiluliuma *
#7 #17 Hace un par de semanas llevaron una unidad embarcada de Infantes de Marina a la zona. Mi cálculo de experto de barra de bar fue que o a) iban a intentar tomar la isla de Jark, o b) empezar a incautar petroleros con crudo iraní.

Ha resultado ser algo similar a b). Mucho menos arriesgado que a), y el efecto es, más o menos, el mismo. Van a recortar todavía más la producción mundial de petróleo, a ver si China consigue que los iraníes se rajen primero. Lo esperable de la bola de grasa naranja y su panda de zumbados.

La crisis económica va a ser de campeonato. Y, en los países más pobres, va a morir un montón de gente.
5 K 59
Peazo_galgo #72 Peazo_galgo
#31 ....y eso va a incentivar un sentimiento "antiuseño" por toda Asia que va a batir todos los récords, porque pocas veces se ha visto situaciones como la actual donde todo iba más o menos "fluido" (el comercio por Ormuz) hasta que ha venido alguien a joderlo porquesí (Trump) provocando crisis, miseria y hambre de forma totalmente EVITABLE... es que ni siquiera se han molestado en buscar una causa mínimamente "creíble" que justifique todo el sufrimiento que están provocando y van a provocar, de locos... :shit:
2 K 27
#105 la_gusa
#31 la opción B es que a los chinos les toquen tanto los huevos que empiecen a vender misiles a los iraníes, de los que tiran barcos abajo
2 K 26
#46 Eukherio
#17 Ya no es la primera vez que practican la piratería desde que está Trump.
1 K 18
#77 Setis
#17 Constituyendo acto de piratería. Acaso que le importan las apariencias.
0 K 7
#84 z1018
#17 porque además no sabe qué barcos han pagado y cuál no, de hecho hay barcos que tienen el paso libre, así que si los barcos que pagan son los relacionados con sus aliados no tiene ningún sentido.
0 K 7
Cantro #12 Cantro
Así que quiere poner a la Navy a tiro de los drones de Irán.

Parece buena idea
11 K 98
#25 CuiProdestHocBellum
USA, por orden de Trump, va a atacar buques de paises no implicados en la guerra, por el simple hecho de pasar por el estrecho que el tiene vetado.
Esta diciendo que USA se comportará como los corsarios ingleses de hace siglos...

A ver cómo defiende esto el PP-Vox.
6 K 80
#83 Setis
#25 > A ver cómo defiende esto el PP-Vox.

- Perrosantxe, perrosantxe, ETA, perrosantxe, Venezuela...
- No, no, Venezuela ya no!
- ah, ok, entonces perrosantxe perrosantxe eta eta.
3 K 36
hazardum #19 hazardum
Esta es la joint venture que decian? :troll:

Pirateria en su maximo esplendor
8 K 72
JohnSecada #1 JohnSecada *
Este bloqueo no vale, eso es jugar sucio

xD xD xD
13 K 65
Tkachenko #6 Tkachenko
#1 nuevo cutreclon
10 K 130
calde #32 calde
#1 Tranquilo, ya las lavadoras de los barcos de EEUU se van a encargar de repartir justicia...
7 K 82
salteado3 #54 salteado3
#1 A ver si lo entiendo. Como han tenido que pagar un impuesto revolucionario van ellos y los putean. ¿Se van a quedar con el cargamento? ¿Pagarán otro impuesto revolucionario?

Anglosajones, llevan el gen pirata en el ADN.
11 K 118
#108 Gurripander
#1 Pues como llevan haciendo con Cuba, desde hace décadas...
2 K 27
Kasterot #16 Kasterot
Una amenaza a los países que sacan el petróleo por Ormuz.
Gran manera de ganarse amigos y aliados.
5 K 48
vilgeits #15 vilgeits
Y el mundo mirando para otro lado mientras el matón impone sus leyes.
5 K 44
#47 fliper *
Menudas risas como China, Rusia, etc decidan que van a empezar a escoltar a los petroleros, que el tema de la piratería empieza a ser preocupante en la zona ...
3 K 36
#97 dakota
#47 rusia lo dudo... ya tiene bastantes problemas con Ucrania
Pero los chinos... esos si van a ponerse serios y el trumpetas puede salir muy escaldado si se confronta a ellos
0 K 9
ostiayajoder #62 ostiayajoder
#44 Las ultimas decadas han estado haciendo exactamente eso con el acuerdo con Obama q rompio Trump.
2 K 32
#10 sliana
Nada que no se pueda arreglar pagando un peaje a EEUU. O entregandoles la carga, que para eso son piratas.
2 K 29
#42 rogerillu
Será divertido ver cuando hundan un carguero chino a ver qué pasa.
2 K 29
#13 Jacusse
Doble cierre al estrecho entonces.
1 K 27
#24 Alcalino
La estrategia no es mala: "si tú no dejas que pasen mis barcos, no voy a dejar que pasen los tuyos ya ver quién puede más"

Y ciertamente, Irán depende mucho de la ayuda china... Pero si empiezas a bloquear barcos chinos.... Cuba responderá de maneras que no esperamos
1 K 26
astronauta_rimador #40 astronauta_rimador
#24 no creo que se atreva a bloquear barcos chinos.
1 K 19
#58 eldios13
#24 la estrategia es malísima. A ver a santo de qué te vas a la otra parte del mundo a parar barcos de terceros países. Para meter medidas de presión se usan los bloqueos económicos, no la fuerza.
1 K 19
ostiayajoder #60 ostiayajoder
#24 iran no esta dejando pasar a 'los sutos' sino a algunos....

Esta en gjerra, no vas a doblegar a un pais q esta siendo bombardeado pq no le entre dinero...

Quiero decir: es el ultimo problema de Iran ahora mismo q ko le entre el dinero.

Otra cosa es q me digas q es para presionarle a traves de China, pero ya se vera como sale eso....

En cualquier caso esto va para rato y se nos viene una recesion mundial tocha plr este SUBNORMAL
0 K 10
#115 girombo
#60 No creo que China llame al orden a Irán tras la estrategia de EEUU. En todo caso, le dirá a EEUU que "se está pasando de imperialista"... :troll:
0 K 9
#70 Cuchifrito
#24 USA va a bloquear barcos Chinos en el patio trasero de china? En sus sueños
0 K 11
#113 girombo
#24 Es que no son "sus barcos", son los barcos de los demás.

Tenemos dos caminos: O se marca otro gran TACO o se termina de liar. Ya se guardará el risketo de meter sus zarpas donde no debe...
0 K 9
#39 marcotolo
la manera mas rapida de acabar con las tonterias de estos imbeciles,
es que iran haga una prueba nuclear
2 K 24
tommyx #49 tommyx
Vaya puto tarado. Haría gracia si no fuese porque está desbaratando todo el mundo
1 K 22
MasterChof #59 MasterChof
#49 todo sea por el pueblo elegido... si no, ¿de que sirve serlo? no van a quedarse solo con cometer genocidios, ¿no=?
0 K 14
tommyx #63 tommyx
#59 que asco de pueblo, en serio
0 K 12
gale #34 gale
Todo el planeta va a pagar más por la gasolina por decisión de Trump.
1 K 20
mmlv #81 mmlv
Los líderes europeos pondrán cara de enfado un par de minutos y seguirán mamando
0 K 20
Priorat #51 Priorat
A Irán le da absolutamente igual no dejar pasar a nadie o solo a amigos. Lo de los amigos es por mera diplomacia.

Pero EE.UU. le acaba de hacer el trabajo a Irán. No dejando pasar a nadie la situación es peor, es lo que le gustaría a Irán, pero claro, no puede quedar mal, por ejemplo, con China.
1 K 20
#68 wonsterboy
#51 Queda claro que el que ha bloqueado el estrecho es USA por 3 motivos:
1) Comenzar la invasión ilegal.
2) No pagar los daños de reparación que ha causado ilegalmente a Irán.
3) Bloquear directamente el estrecho con su flota.

Luego, nos venderán otra historia que tragaremos, por supuesto.
0 K 7
HeilHynkel #89 HeilHynkel
Parece que fue hace mucho .. pero en realidad fue hace dos días.

www.meneame.net/story/sospecho-acaba-alto-fuego-hoy-mismo

¿no es así @Feindesland ? xD
0 K 19
#55 euacca
Piratería
1 K 17
Top_Banana #79 Top_Banana
Sube el petróleo, baja el dolar. Y así en un bucle infinito destrozado el mundo en beneficio propio.
0 K 17
#95 Marisadoro *
“He sido informado exhaustivamente por el vicepresidente, JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner..

Ese es el problema, para informarse hay que recurrir a Inda, Ferreras y cía.
0 K 14
Bapho #48 Bapho
Entonces Trump supone que porque no haya algunos barcos dando dinero a Iran aliviará el que el resto del mundo tenga los mercados inflaccionistas y sedientos de gas y petróleo. Vamos directos a una crisis mundial y este no sabe ni que hacer. A ver si lo acaban echando.
0 K 13
Dene #45 Dene
TACO no tiene huevos
0 K 12
MAVERISCH #74 MAVERISCH
Que bien que esté solo en esto. Quería una estrategia aislacionista, lo está haciendo bien.
0 K 12
#27 DenisseJoel
No descartemos que Trump esté preparando su salida de la guerra.
Por un lado, si ellos son los que bloquean el estrecho, entonces dejar de hacerlo no sería una cesión a Irán.
Por otro, Trump está ahora diciendo que el único punto importante es el de que Irán cese en sus ambiciones nucleares. Pero justamente ese es un punto en el que Irán está dispuesto a ceder.
Así que puede que estén preparando una narrativa que trate de salvar la cara a Trump mientras en la práctica acepta las condiciones iraníes.
0 K 12
#44 fliper
#27 " Pero justamente ese es un punto en el que Irán está dispuesto a ceder."

No sé yo si están dispuestos a ceder. De ser así, no sé que han estado haciendo las últimas décadas.
0 K 7
MAVERISCH #80 MAVERISCH
No hace un bloqueo naval a Iran. Cierra el Estrecho de Ormuz al mundo, y paraliza el comercio mundial.

Llevo toda la vida escuchando que eso es algo que podía hacer Irán, y que gracia que va y lo hace Estados Unidos.
0 K 12
#119 girombo
#80 A los estadounidenses le va a hacer mucha gracia que Trump bloquee el estrecho, sí...:troll:
0 K 9
#61 solojavi
No creo que la cupula militar de los EEUU haya aceptado algo así porque viene a ser declarar la guerra al resto del mundo en el caso de que asalten el barco de otro país en aguas internacionales y no se pueden permitir semejante guerra.
0 K 11
Bonzaitrax #78 Bonzaitrax
Mismamente.
0 K 11
#91 walk_kindly_shout *
La diferencia entre Estados Unidos e Irán es que Irán puede atacar desde cualquier parte del país y Estados Unidos desde sus barcos. Y si se acercan se los hunden.

Además Estados Unidos no tiene forma de saber si un barco pasa porque puede o porque ha pagado a Irán (ellos mismos dicen que han abierto un corredor seguro). Si bombardean o secuestran un barco porque sí se exponen mínimo a un bloqueo comercial. La bazooka europea. Y lo que le de la gana hacer a China, que seguro les duele.

Esto es sólo un berrinche de Trump sin sustancia, para ver si puede presionar a Irán. Fallará, como siempre.
0 K 10
nemeame #66 nemeame
El muy gilipollas no va a parar hasta arrastrarlos a la tercera guerra mundial. Pero esta vez va a ser todos contra EEUU, para "mandarlos a la edad de piedra", como dijo el
0 K 10
Cidwel #65 Cidwel *
Es que no falla, siempre hace lo mismo, aprovecha el cierre del mercado de viernes a domingo para anunciar sus hecatombes. El viernes ya vendieron el y sus coleguillas, y el lunes a comprar de nuevo en rebajas despues del bajón.

Me flipa que le sigan comiendo los cojones los putos subnormales que no paran de perder pasta con esta manipulación burda.

#66 na que va tu tranqui. Mañana Lunes mismo dice que "está en avanzadas relaciones diplomaticas con irán y ve un fin de la guerra pronto"
2 K 41
fofito #88 fofito
#69 seguramente,pero mientras tanto, #65
0 K 12
#69 guillersk
10 a 1 a que el martes dice que no, que era bromis
0 K 10
elgato79 #76 elgato79
y asi es como empieza la tercera guerra mundial...
0 K 9
#26 CuiProdestHocBellum
Hace meses leí en Reddit que Trump era el villano "Kingpin" de Marvel...
Ahora si que si. Un mafioso asesino abusador que se mete en política... Clavado.  media
0 K 9
Dramaba #53 Dramaba
#26 No le llega ni a la suela del pie. Y eso que Kingpin es ficción... :-D
0 K 14
MiguelDeUnamano #56 MiguelDeUnamano
#26 Joder, kinpin es inteligente y calculador. Trump es más como el Patriota pero sin superpoderes.
4 K 54
#35 Enfin...
La era de los piratas ha vuelto
0 K 7
#64 wonsterboy
Osea, que USA nos tiene bloqueados a todos. Gracias, aliado!
0 K 7
#82 Dedalos *
Están desesperados, en menuda se han metido.
Era de esperar que no dejaran usar a Iran su capcidad para bloquear selectivamente las exportaciones o sacar un redito economico extra, utilizandolo ademas como moneda de cambio politico.

Pero los Iranies parece que estan jugadando por delante de los estrategas USA, hacen que se les caiga la careta todo el rato.

Ahora podremos decir sin quivocarnos que realmente los que estan bloqueando las exoprtaciones de crudo son estos piratas anglosajones.
0 K 7
Mathrim #85 Mathrim
O incumple esta promesa o esta declarando la guerra a todo el mundo
0 K 7
#99 Peter086
¿Mafioso? No sé por qué le acusan de eso.... a él, al discípulo de Roy Cohn!
0 K 7
#87 santofimia84_6279effa6e9
Creo que los aranceles impuestos por Trump fueron declarados ilegales en su propio país (y creo que han dicho que "no los pueden" devolver).
Es pa mear y no echar gota.
0 K 6
#98 RecórtateTú *
Para cuándo el ejército propio de la UE que pide Sánchez? Su primera misión debería ser tirar nuke a EEUU y a Israel, se nos quedaría un planeta la mar de lindo. Da igual que esté Trump o Netanyahu en el poder, quienes les sigan, seguirán con la cantinela
0 K 6
Rodolfo_Jaime #100 Rodolfo_Jaime
Estados Unidos tiene aliados al otro lado del estrecho de Ormuz. Estos aliados exportan petróleo y gas, pero importan todo lo demás: ropa, alimentos, coches, barcos.... ¿Cómo podrá sobrevivir Qatar o Kuvait sin un suministro regular de comida?. El bloqueo del estrecho es muchas cosas, pero, sobre todo, un abandono de sus aliados. Recordémoslo
0 K 6
#71 Raskin
Pero que puto imbécil, se supone que sus destructores iban a desminar el estrecho. Están tardando en darle matarile.
0 K 6
MAVERISCH #75 MAVERISCH
#71 Se supone que Europa tiene más de 50 barcos de desminado y EEUU ni dos. Esto de mandar destructores para desminar es una estúpidez, sólo vale para que veamos que realmente no tenía intención de negociar ni desminar
0 K 12
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menéame