Trump anuncia un bloqueo naval a Irán por su negativa a reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU anuncia un bloqueo tras el poco avance en las negociaciones en Islamabad: "He dado instrucciones a nuestra Armada para que localice e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar
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El unico pais musulman con pepinos, hasta ahora
Pirates!
EEUU son un matón de instituto. Las organizaciones internacionales y las distintas alianzas de "paz" son como los profesores de instituto que hacen la vista gorda por no complicarse la vida. Y los únicos estudiantes que están a salvo del matón son los que pueden plantar cara.
Ahora sí que nadie va a salir por el estrecho, no amigo ni enemigo.
Cada dos por tres hará lo mismo para sacar pasta.
Menos mal que el mundo supera a eeuu en numero y no van a poder parar todos los barcos y se van a meter en líos diplomáticos con medio mundo de hacer eso, en 5 minutos reculará, el famoso TACO.
Ahora Irán usará montones de misiles para atacar esos barcos USA
Toman decisiones absurdas y en direcciones dispares. La Casa Blanca es un loquero.
Trump mantiene la capacidad de superarse.
El problema de Trump es que es capaz de solucionar todo en 5min. ¿Nunca os habéis encontrado a nadie que cualquier trabajo que vosotros necesitáis varios días para hacer bien el dice que lo hace en 5min? Y encima no es su trabajo, claro, no tiene ni idea. Pues Trump ha llenado el gobierno de gente así. Y él es así.
Veréis qué risa como lleguen aquí Feijoo y Abascal a gobernar.
Ahora en serio: Trump es un niño rico, malcriado y consentido, narcisista, que está jugando al Risk y al Monopoly. El problema es que las consecuencias las pagamos los demás.
Increíble que en el siglo XXI siga existiendo un sistema que divinice y dé credito a esta panda de chiflados. Un aplauso a los vasallos que lo fomentan.
Ha resultado ser algo similar a b). Mucho menos arriesgado que a), y el efecto es, más o menos, el mismo. Van a recortar todavía más la producción mundial de petróleo, a ver si China consigue que los iraníes se rajen primero. Lo esperable de la bola de grasa naranja y su panda de zumbados.
La crisis económica va a ser de campeonato. Y, en los países más pobres, va a morir un montón de gente.
Parece buena idea
Esta diciendo que USA se comportará como los corsarios ingleses de hace siglos...
A ver cómo defiende esto el PP-Vox.
- Perrosantxe, perrosantxe, ETA, perrosantxe, Venezuela...
- No, no, Venezuela ya no!
- ah, ok, entonces perrosantxe perrosantxe eta eta.
Pirateria en su maximo esplendor
Anglosajones, llevan el gen pirata en el ADN.
Gran manera de ganarse amigos y aliados.
Pero los chinos... esos si van a ponerse serios y el trumpetas puede salir muy escaldado si se confronta a ellos
Y ciertamente, Irán depende mucho de la ayuda china... Pero si empiezas a bloquear barcos chinos.... Cuba responderá de maneras que no esperamos
Esta en gjerra, no vas a doblegar a un pais q esta siendo bombardeado pq no le entre dinero...
Quiero decir: es el ultimo problema de Iran ahora mismo q ko le entre el dinero.
Otra cosa es q me digas q es para presionarle a traves de China, pero ya se vera como sale eso....
En cualquier caso esto va para rato y se nos viene una recesion mundial tocha plr este SUBNORMAL
Tenemos dos caminos: O se marca otro gran TACO o se termina de liar. Ya se guardará el risketo de meter sus zarpas donde no debe...
es que iran haga una prueba nuclear
Pero EE.UU. le acaba de hacer el trabajo a Irán. No dejando pasar a nadie la situación es peor, es lo que le gustaría a Irán, pero claro, no puede quedar mal, por ejemplo, con China.
1) Comenzar la invasión ilegal.
2) No pagar los daños de reparación que ha causado ilegalmente a Irán.
3) Bloquear directamente el estrecho con su flota.
Luego, nos venderán otra historia que tragaremos, por supuesto.
www.meneame.net/story/sospecho-acaba-alto-fuego-hoy-mismo
¿no es así @Feindesland ?
Ese es el problema, para informarse hay que recurrir a Inda, Ferreras y cía.
Por un lado, si ellos son los que bloquean el estrecho, entonces dejar de hacerlo no sería una cesión a Irán.
Por otro, Trump está ahora diciendo que el único punto importante es el de que Irán cese en sus ambiciones nucleares. Pero justamente ese es un punto en el que Irán está dispuesto a ceder.
Así que puede que estén preparando una narrativa que trate de salvar la cara a Trump mientras en la práctica acepta las condiciones iraníes.
No sé yo si están dispuestos a ceder. De ser así, no sé que han estado haciendo las últimas décadas.
Llevo toda la vida escuchando que eso es algo que podía hacer Irán, y que gracia que va y lo hace Estados Unidos.
Además Estados Unidos no tiene forma de saber si un barco pasa porque puede o porque ha pagado a Irán (ellos mismos dicen que han abierto un corredor seguro). Si bombardean o secuestran un barco porque sí se exponen mínimo a un bloqueo comercial. La bazooka europea. Y lo que le de la gana hacer a China, que seguro les duele.
Esto es sólo un berrinche de Trump sin sustancia, para ver si puede presionar a Irán. Fallará, como siempre.
Me flipa que le sigan comiendo los cojones los putos subnormales que no paran de perder pasta con esta manipulación burda.
#66 na que va tu tranqui. Mañana Lunes mismo dice que "está en avanzadas relaciones diplomaticas con irán y ve un fin de la guerra pronto"
Ahora si que si. Un mafioso asesino abusador que se mete en política... Clavado.
Era de esperar que no dejaran usar a Iran su capcidad para bloquear selectivamente las exportaciones o sacar un redito economico extra, utilizandolo ademas como moneda de cambio politico.
Pero los Iranies parece que estan jugadando por delante de los estrategas USA, hacen que se les caiga la careta todo el rato.
Ahora podremos decir sin quivocarnos que realmente los que estan bloqueando las exoprtaciones de crudo son estos piratas anglosajones.
Es pa mear y no echar gota.