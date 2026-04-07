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Péter Magyar pone fin a 16 años de gobierno de Orbán: gana las presidenciales y abre un nuevo horizonte político en Hungría
Una participación récord del 77% y el fin de 16 años de gobierno marcan unas elecciones históricas en Hungría
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:
magyar
,
orbán
,
hungría
,
elecciones
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actualidad
Comentarios destacados:
#10
#7
Aquí el perjudicado por el fracaso de Orban vas a ser tú, querido.
Pero sigue siendo un marcador.
ordenados
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+ valorados
relacionadas
#15
Priorat
*
#11
Si hay que lanzarlas. Aunque sea derecha es un cambio brutal en la Hungría en la que ha ido JD Vance a hacer campaña por Orban en persona y este llamaba a Putin para explicarle todas las cositas de la UE.
Es un paso de gigante a mejor.
13
K
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#50
StuartMcNight
*
#15
Esa demuestra lo terriblemente perdidos que están los gringos. Venir a hacer campaña por alguien. Da igual el país es totalmente cancerígeno para ellos en Europa.
Y yo me alegro profundamente de que en Vox no se estén enterando. Y los del PP tampoco.
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K
11
#52
euacca
#15
Muchas veces se dice que si otra persona se sienta a la mesa con un nazi entonces en la mesa hay dos nazis, pero yo no estoy de acuerdo del todo, puede haber uno muy malo y otro aún peor. Y aquí parece que se ha cambiado el peor por uno menos malo, como cambiar a Vox por el PP.
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K
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#55
UNX
#15
Que Vance haga campaña por tí es motivo suficiente para salir corriendo.
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#56
nemesisreptante
#15
por favor Vance una foto con Abascal Y Feijoo para las próximas elecciones
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10
#8
ElenaCoures1
Gran noticias para Europa y para la democracia
Para afuera el fascista de mierda de Orban
Y además era un lamebotas del fascista y criminal de Putin
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K
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#37
Pivorexico
*
#8
Buenos amistades gasta el tipo
Trump promete poner "todo el poder económico" de EEUU a disposición de Orbán y de la economía húngara
www.infobae.com/america/agencias/2026/04/10/trump-promete-poner-todo-e
Trump debió pensar que si funcionó con Milei ..
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K
10
#53
ElenaCoures1
#37
Y eso que el imbécil de Trump no sabía que el fascista y criminal de Putin ya lo tenía como títere
Buena garrapata nos hemos quitado de encima
Los putinlerdos de siempre estarán que trinan
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K
7
#21
mariKarmo
Es el inicio del fin de los gilipollas
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84
#1
Priorat
*
A ver, que van por el 53%. No dudo que sea cierto, pero hablando de un amigo de Putín (y de Trump), hasta que veamos el 100% yo no lo daría por hecho. (Orban es el naranja)
Por cierto, para revertir muchas de las medidas antidemocráticas de Orbán necesita 2/3. 133 diputados o más. Aquí pueden estar las jugarretas ahora. Van por 136.
vtr.valasztas.hu/ogy2026
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76
#5
Tkachenko
#1
x.com/DD_Geopolitics/status/2043408332682318189?s=20
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K
36
#11
cromax
*
#1
Ya, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo, que Magyar no es precisamente ningún rojeras.
Tizsa es un partido de derechas, que está en el grupo Popular en el Parlamento Europeo.
Lo que pasa es que Hungría está como está. La gente joven se sigue yendo a trabajar fuera (EDIT: Hay 70.000 húngaros fuera en un país de 9 millones de habitantes), el país es un puto monigote de Putin y que te odie toda la UE no parece una gran idea.
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K
48
#27
the_fuck_right
#11
entre europeos PP, conservadores moderados, PSOE y liberales VS Patriotas de extrema derecha (los dos grupos europeos de los cuales nunca recuerdo el nombre), prefiero siempre los primeros.
A ver si se va el puto Orbán con Putin y sus amiguitos
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K
9
#54
NoMeVeas
#27
"entre europeos PP, conservadores moderados, PSOE y liberales", eso es lo que yo llamo una quimera sin sentido. No puede existir sin EL enemigo común.
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K
9
#14
carlos24
#1
Podrían perder todavía la importante mayoría de 2/3 pero veo completamente imposible que haya un reverso tenebroso que les haga perder la ventaja que tienen. No funciona así el escrutado. Cuanto más cerca está el porcentaje del 100% menos espacio se tiene para cambiar los resultados por que los resultados parciales son básicamente una encuesta muy buena de los resultados finales en cuanto asumas que no se han dedicado a contar votos en zonas que favorezcan al ganador provisional preferentemente.
0
K
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#18
Eukherio
#1
Está por ver que quiera revertir muchas de ellas, que tampoco es que el tío sea un izquierdista radical. Es uno de derechas no tan loco y más pro Europa.
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8
#12
Ovlak
Uy, que se le corta un grifo a Santiago Obiscal.
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67
#23
Duke00
*
Vengo a dejar esto por aquí de Hermann Testsch:
cc
#12
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K
87
#32
Chinchorro
#23
Estaría borracho. Está borracho. Estará borracho.
5
K
68
#35
Duke00
#32
Este es uno de los casos donde un extranjero no tendría problemas de confusión entre el ser y estar.
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K
13
#13
Mistwatch
Orbán tiene la suerte de poder largarse tanto a la Rusia de Putin como a los EEUU de Trump.
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#30
Supercinexin
#13
E incluso pillarse un bungalow al ladito de la playa en cuanto termine lo de Gaza. El hijoputa les hace ojitos a todos.
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40
#3
pozz
Sin ninguna duda, el mayor perdedor ha sido Putin.
El pueblo de Hungria lo ha dejado bastante claro ,mas UE y menos Rusia.
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#20
Deckardio
#3
También ha perdido Trump (Vance fue a hacerle la campaña a Orban) y ambas cosas son positivas. La gente está viendo lo que significan los ultranacionalistas estos: más guerras y más inestabilidad. Al gobierno ruso más le vale ir negociando el final de la guerra ucraniana.
4
K
70
#24
Eukherio
*
#20
Yo es que me pregunto hasta qué punto hoy en día el apoyo de Trump suma, especialmente en Europa. Yo creo que si Vox consiguiese traerlo aquí, en persona durante la campaña hasta bajaban.
1
K
28
#29
pozz
#20
La perdida de Trump es minima, el que lleva años torpedeando a la propia UE en beneficio de su colega Putin, ha sido Orban... que recientemente se supo que el gobierno de Orban informaba directamente a Lavrov de lo que ocurria en el seno de la UE.
El gobierno ruso no va a negociar nada, su aparato de propaganda lo dice alto y claro, van a dedicar todos los esfuerzos posibles en tomar Ucrania y hacer el maximo daño que se pueda a los paises europeos, y despues van a ir a por otros paises…
» ver todo el comentario
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K
7
#49
Deckardio
*
#29
Si el gobierno ruso no negocia, hay muchas posibilidades de que su régimen caiga, ellos verán. Ya no puede más en Ucrania, que no va a someter y mantener conquista (solo durante un tiempo) requiere ya una movilización generalizada, lo que llevará a más descontento y el fin del gobierno. Lo de siempre. Trump también pierde porque tiene una filosofía política basada en el reparto del mundo en áreas de influencia por potencias autoritarias que (piensa él) no se agredirán. En realidad es otro…
» ver todo el comentario
1
K
24
#44
Grahml
#3
#20
Vance no está teniendo su mejor semana.
2
K
49
#59
UNX
#20
Orbán ha explotado el miedo a la guerra, ya que con la poca inmigración que hay en Hungría, el miedo a los inmigrantes no da para más. Y lo han dicho claramente: para los trabajos de mierda, no queremos inmigrantes porque tenemos gitanos.
Para colmo, muchos de estos votan a Orbán por la red clientelar que ha montado su partido en todo el país.
0
K
11
#17
Lamantua
Ojalá Fachascal se pase toda a la noche en el WC.
3
K
56
#2
Chinchorro
Que se venga con todos los venezolanos al barrio de Salamanca. Sus amigos de Vox los reciben con los brazos (y los bolsillos) abiertos.
4
K
52
#4
Pertinax
Marcadores no, gracias.
2
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37
#7
Tkachenko
*
#4
te vas a atragantar con toda la espuma que llevas regurgitando estos días
#_8
el clown salta a la pista
2
K
45
#10
Pertinax
*
#7
Aquí el perjudicado por el fracaso de Orban vas a ser tú, querido.
Pero sigue siendo un marcador.
4
K
50
#19
Tkachenko
#10
uy,sí. Está noche no duermo
0
K
20
#28
Pertinax
#19
Pues dile a Putin que no te llame a deshoras con su llantina, querido juanker.
2
K
37
#34
Tkachenko
*
#28
venga, a continuar la guardia. Mañana te hago sacar un poco más de espuma
0
K
20
#43
Pertinax
*
#34
Pero si yo estoy encantado con la patada a la rata inmunda de Orban, que no te enteras. Aquí la espuma la saca el putinismo. ¿Estás vacunado contra la rabia recientemente? La infantil ya no te sirve.
1
K
26
#58
ElenaCoures1
#43
¿Chuchenko no te ha dicho que eres un multicuentas o alguna de sus estupideces de costumbre?
De alguna forma debe expresar su rabieta
0
K
7
#25
ochoceros
*
#10
Indirectamente habrá muchos más afectados. La industria militar yanki mañana abrirá las bolsas con unas buenas subidas gracias al empuje que le vamos a regalar los europeos con la intermediación ucraniana.
Todo sea por obtener más inestabilidad y militarización en nuestras fronteras.
cc/
#7
1
K
31
#36
mariKarmo
#10
vaya, que mal. LOL
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12
#31
Spirito
*
Veo que ya está por aquí la flor y nata de la Camarilla Yanquineja, que la mayoría son de derechas, alegrándose de que Víctor Orban haya perdido las elecciones pero, tan solo porque su fanatismo contra Rusia es más fuerte.
Lo que quieren ignorar es que Rusia es fundamental para la UE.
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29
#45
Tkachenko
#31
son muy graciosos, la verdad.
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20
#46
Duke00
#31
¿Te das cuenta de que aquí los yanquinejos y Vox estaban del mismo lado que los putinejos? Todos defendiendo a Orban.
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13
#9
Sacapuntas
¡Que sea enhorabuena!
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#42
pitercio
¿A este no le vuela Zelensky el oleoducto o al final da igual porque tampoco le vende Putín?
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19
#51
vicus.
Se fostio el que le pasaba la pasta gansa a la fundación de Abascal, va tener que aumentar la cuota a los afiliados.
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K
18
#57
Deckardio
#41
Trump y Putin tienen la misma filosofía política, por eso son coleguitas y el primero torpedea todo lo que puede a Ucrania. Están deseando aliarse para cargarse la UE y llenarla de gobiernos de ultraderecha, pero Trump no entiende que sin derecho internacional, incluso la hegemonía de USA caerá. Es la clave de la gran metedura de pata que ha hecho en Irán.
0
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18
#48
Tunguska08Chelyabinsk13
El apoyo de Trump ha sido la puntilla. Esperemos que estos no le den la pasta a Zelensky tampoco.
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15
#38
Duke00
Como tendría montado el sistema Orban, que en la parte de reparto lista nacional (que solo afecta al 50% del congreso), Orban sigue ganando en diputados con el 38% de los votos frente al 53% de Magyar:
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K
13
#26
Connect
Claro, mejor estar a las órdenes de Trump
Peter Msgyar de todas maneras, sale del entorno de Orban. Rompió con el y montó su propio partido, pero también es más partidario de acercarse a Putin que a Trump.
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K
13
#39
JuanCarVen
#26
Vaya tienen sus Cánovas y Sagasta magliares. O gatopardismo magliar, que todo cambie para que todo siga igual.
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12
#47
LoboAsustado
JD Vance es como el hermano mayor de Toni Cantó.... Todo lo que toca se marchita y muere.
¿Para cuando hacemos un crowfunding para que se reuna con abascal y feijoo?
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K
9
#16
Spirito
Me parece a mí que el pueblo de Hungría lo que no quiere es a los yanquis del Pentágono y la Casa Blanca.
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K
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#22
cromax
#16
A ver, un 8% de la población húngara ha emigrado.
No sé si amarán mucho a los gringos o simplemente quieren vivir un poquito mejor. Que es que las banderas y el patriotismo no se comen.
0
K
17
#40
arreglenenlacemagico
#16
pero si hace unos dias defendias a orban que cojones dices mas patetico a ti con que te cuadre te vale jajaja
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K
6
#6
Kasterot
*
Pues nada via verde para verter millones en ucrania.
A los los dirigentes europeos se les está haciendo el txitxi Cocacola asi como a rheinmetall&co
6
K
-52
#33
Deckardio
#6
¿Rheinmetal? Están que trinan por el desarrollo de la drónica ucraniana. Los drones son una de las ramas de la guerrilla de época contemporánea. Si un invasor no cuenta con el apoyo del pueblo invadido va a salir escaldado, le pasó a Napoleón en la Península Ibérica, a USA en Vietnam y a Rusia en Ucrania. Rheinmetal es secundario.
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K
24
#41
fremen11
#33
me cuelgo de ti de Agustina de USKrania me tiene en el ignore.
Un lamebotas de Putin
www.infobae.com/estados-unidos/2026/04/07/vance-viajo-a-hungria-para-r
Si es que hay que reírse.......
CC # 8
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Pero sigue siendo un marcador.
Es un paso de gigante a mejor.
Y yo me alegro profundamente de que en Vox no se estén enterando. Y los del PP tampoco.
Para afuera el fascista de mierda de Orban
Y además era un lamebotas del fascista y criminal de Putin
Trump promete poner "todo el poder económico" de EEUU a disposición de Orbán y de la economía húngara
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Trump debió pensar que si funcionó con Milei ..
Buena garrapata nos hemos quitado de encima
Los putinlerdos de siempre estarán que trinan
Por cierto, para revertir muchas de las medidas antidemocráticas de Orbán necesita 2/3. 133 diputados o más. Aquí pueden estar las jugarretas ahora. Van por 136.
vtr.valasztas.hu/ogy2026
Tizsa es un partido de derechas, que está en el grupo Popular en el Parlamento Europeo.
Lo que pasa es que Hungría está como está. La gente joven se sigue yendo a trabajar fuera (EDIT: Hay 70.000 húngaros fuera en un país de 9 millones de habitantes), el país es un puto monigote de Putin y que te odie toda la UE no parece una gran idea.
A ver si se va el puto Orbán con Putin y sus amiguitos
cc #12
El pueblo de Hungria lo ha dejado bastante claro ,mas UE y menos Rusia.
El gobierno ruso no va a negociar nada, su aparato de propaganda lo dice alto y claro, van a dedicar todos los esfuerzos posibles en tomar Ucrania y hacer el maximo daño que se pueda a los paises europeos, y despues van a ir a por otros paises… » ver todo el comentario
Para colmo, muchos de estos votan a Orbán por la red clientelar que ha montado su partido en todo el país.
#_8 el clown salta a la pista
Pero sigue siendo un marcador.
De alguna forma debe expresar su rabieta
Todo sea por obtener más inestabilidad y militarización en nuestras fronteras.
cc/ #7
Lo que quieren ignorar es que Rusia es fundamental para la UE.
Peter Msgyar de todas maneras, sale del entorno de Orban. Rompió con el y montó su propio partido, pero también es más partidario de acercarse a Putin que a Trump.
¿Para cuando hacemos un crowfunding para que se reuna con abascal y feijoo?
No sé si amarán mucho a los gringos o simplemente quieren vivir un poquito mejor. Que es que las banderas y el patriotismo no se comen.
A los los dirigentes europeos se les está haciendo el txitxi Cocacola asi como a rheinmetall&co
Un lamebotas de Putin
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Si es que hay que reírse.......
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