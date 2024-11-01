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Un carro de combate israelí embiste en hasta dos ocasiones a vehículos de los 'cascos azules' en Líbano

Un carro de combate israelí embiste en hasta dos ocasiones a vehículos de los 'cascos azules' en Líbano

"Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han embestido en dos ocasiones contra vehículos de la FINUL con un carro de combate Merkava y han causado importantes daños", ha explicado la FINUL. Los militares israelíes han bloqueado una carretera en Badaya utilizada para acceder a posiciones de la FINUL, relata la misión. La FINUL recuerda que durante la pasada semana los militares israelíes han realizado supuestos "disparos de advertencia" en esa misma zona que han causado daños en vehículos de la FINUL "claramente identificables".

| etiquetas: merkava , embiste , vehículos , cascos azules , onu , líbano
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32 comentarios
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Comentarios destacados:          
#1 malditopendejo
El ejercito más moral del mundo....disparan flores y cagan chocolatinas.
16 K 217
josde #8 josde
#1 Y se tiran flatulencias que son fuegos artificiales.
1 K 40
Cuñado #4 Cuñado
disparos de advertencia [...] que han causado daños... el musical.

La sumisión de la ONU a los genocidas es tan patética que apesta. Qué pena que los cascos azules sean voluntarios civiles de una ONG... Y no putos soldados armados que podrían responder al fuego con fuego.
8 K 111
#28 soberao
#4 Primero ponen la noticia del ejército de Israel haciendo de las suyas en Líbano y luego al día siguiente sale la noticia del país a quién afecta esta violación de la integridad de los soldados y de los acuerdos internacionales, porque la ONU no tiene ejércitos y es cada país quien asume la responsabilidad de cuidar de su gente de estos genocidas.
1 K 28
Uge1966 #3 Uge1966
Y luego quieren que vayamos con ellos a cantar y a jugar a la pelota... :clap:
6 K 93
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#3 pal mes que viene todos a Eurovisión a cantar
2 K 59
Kleshk #5 Kleshk
Esperando als declaraciones del PP, a ver como defienden ahora esto
4 K 74
Cehona #10 Cehona
#5 Ya vimos como defendieron a nuestros militares con el Yak42, no se lo recuerdes que es agua pasada.
3 K 63
#15 pirat
#10 Por su inmensa cagada premiaron al mierda de trillo con la embajada en Londres...
3 K 51
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#10 Que a ellos también les ha chocado alguna vez otro coche y que no es para tanto, los miserables.
3 K 55
josde #11 josde
#5 Están esperando que les de instrucciones Vox de como hacerlo.
0 K 20
#14 carraxe
#13 Se supone que están para evitar choques entre Hizbulah y los sionistas. Pero estná demostrando no sólo no ser capaces de cumplir su función y evitar un genocidio, sino que están demostrando no valer para nada.

es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Provisional_de_las_Naciones_Unidas_para_e
4 K 64
#16 Pitchford
#14 Que les den una medalla y que vuelvan ya, antes de que pase algo gordo..
0 K 20
#20 carraxe
#16 Sería mejor que hiciesen su trabajo, consistente en controlar a los genocidas por la fuerza, que para eso son un cuerpo militar
1 K 18
#23 Pitchford
#20 Pero si llevarán porras para poner orden.. y alguna navaja para la merienda..
0 K 20
#24 carraxe
#23 Si no tienen armas, ¿cómo pueden cumplir su función? ¿Y para qué llevan esos trajes militares de camuflaje tan chulos?
0 K 8
#27 Pitchford
#24 Para pasar desapercibidos lo mejor posible.. que si les ven les atizan.. xD
1 K 30
#25 soberao
#14 ¿Qué coño hace Israel en Líbano? Si los cascos azules solo están en Líbano no a los lados de ambas fronteras como sería lo normal.
2 K 37
#26 carraxe
#25 Es todo un puto despropósito. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Con la connivencia de los países de la ONU, que no fueron capaces de hacer que los sionistas cumpliesen ninguna de sus resoluciones.
1 K 18
#30 soberao *
#26 Date cuenta que EE.UU. no tiene ningún soldado entre los cascos azules de Líbano. Ahí el detalle... Y seguro que a los que han atacado no son de Alemania o de algún país de los que blanquean el genocidio. Que Israel sabe muy bien a quien asesinar "sin consecuencias".
0 K 19
#32 carraxe
#30 Vamos, que la FINUL es una pérdida de dinero y tiempo desde el principio. Apuesto a que lo único que han hecho los del FINUL ha sido putear a la resistencia legítima en el líbano, que son los de Hizboláh
0 K 8
Mltfrtk #22 Mltfrtk
Israel podría matar a cien cascos azules, hacerles picadillo, convertirlos en hamburguesas y comérselos y no pasaría nada en absoluto. Ni sanciones.
2 K 56
#2 carraxe *
Los sionistas siguen adelante con su plan de destruir completamente Líbano y exterminar a todos sus habitantes, mientras los inútiles de la FINUL se quedan mirando.

Vergüenza {0x1f621}
4 K 50
#13 Pitchford
#2 No tengo muy clara la misión de los cascos azules en estos momentos o si siguen ahí solo porque es peligroso salir..
1 K 30
pepel #6 pepel
En cualquier control de tráfico me embisten a mi también.
2 K 47
#7 Lusco2
#6 Querrás decir empotran
0 K 7
#9 laruladelnorte *
En lo que va de mes, los militares israelíes "también han destruido cámaras de protección" del contingente en el cuartel general de la FINUL en Naqura y en otras cinco posiciones situadas a lo largo de la Línea Azul de demarcación, desde Ras Naqura hasta Marún al Ras.
Además, el sábado pintaron con espray las ventanas de la puerta de acceso para peatones del cuartel general, lo que impide la visibilidad del perímetro exterior al personal de la misión.

Para estos genocidas el mundo es suyo y se lo follan cuando quieren.encima nadie les tose...
2 K 46
#12 malditopendejo
#9 normal, si haces esas cosas y nadie te dice nada, pues te envalentonas y sigues p'alante subiendo la apuesta
3 K 46
A.more #21 A.more *
Si europa rompiera relaciones con ellos verías que pronto se quedan sin dinero los hijos de satan
2 K 42
#17 pirat
Luego van de víctimas...
1 K 27
Meneanauta #31 Meneanauta
Asesinos criminales
0 K 13

menéame