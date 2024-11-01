Un carro de combate israelí embiste en hasta dos ocasiones a vehículos de los 'cascos azules' en Líbano

"Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han embestido en dos ocasiones contra vehículos de la FINUL con un carro de combate Merkava y han causado importantes daños", ha explicado la FINUL. Los militares israelíes han bloqueado una carretera en Badaya utilizada para acceder a posiciones de la FINUL, relata la misión. La FINUL recuerda que durante la pasada semana los militares israelíes han realizado supuestos "disparos de advertencia" en esa misma zona que han causado daños en vehículos de la FINUL "claramente identificables".
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La sumisión de la ONU a los genocidas es tan patética que apesta. Qué pena que los cascos azules sean voluntarios civiles de una ONG... Y no putos soldados armados que podrían responder al fuego con fuego.
es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Provisional_de_las_Naciones_Unidas_para_e
Vergüenza
Además, el sábado pintaron con espray las ventanas de la puerta de acceso para peatones del cuartel general, lo que impide la visibilidad del perímetro exterior al personal de la misión.
Para estos genocidas el mundo es suyo y se lo follan cuando quieren.encima nadie les tose...