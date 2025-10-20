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La selección española femenina de balonmano desata críticas en Israel por un mensaje propalestino

La selección española femenina de balonmano ha desatado críticas en Israel después de que varias jugadoras exhibieran símbolos propalestinos durante su partido contra la selección israelí en la fase de clasificación para la Eurocopa. Según el diario israelí 'Israel Hayom', las jugadoras disputaron el encuentro en Granada, que terminó con victoria española por 31-13, luciendo en su calzado deportivo lemas vinculados a la causa palestina, entre ellos la expresión 'del río al mar', lo que las autoridades israelíes interpretaron como una...

| etiquetas: selección , españa , balonmano , críticas , israel , palestina
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30 comentarios
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Comentarios destacados:          
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
Las críticas de israel son un alabo para el resto del mundo.
43 K 392
Escafurciao #3 Escafurciao
#1 son un hazalgo, bien por ellas.
6 K 61
emmett_brown #4 emmett_brown
#1 Se diu halavanza.
2 K 33
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
#4 you sure? :-D  media
1 K 21
Laro__ #9 Laro__ *
#7 Pues, sí; es un alabo: Si un asesino te critica por ser humano, es un alabo "tener discrepancias" con él ; )
2 K 25
HAL9K #25 HAL9K *
#9 #19 La palabra correcta es "alago".
Las críticas de israel son un alago para el resto del mundo.
O también "alabanza"
Las críticas de israel son una alabanza para el resto del mundo.
3 K 49
HAL9K #29 HAL9K *
#27 Toda la razón. Por coger "alabo" como referencia ni me he dado cuenta. Gracias por la corrección.
1 K 21
#19 raids
#7 pues no se mucho de lingüística, pero ahí pone.que es un verbo transtivo, así que de ahí se saca yo alabo, tu alabas.... peor no un sustantivo como lo has usado.
2 K 25
#16 Leclercia_adecarboxylata
#1 Exacto, son un avalo.
0 K 20
Moderdonia #5 Moderdonia
Israel ha logrado lo que ningún país ha logrado en toda la historia. Unir de facto a cristianos, musulmanes, ateos, agnosticos, hindúes, budistas e incluso judíos en contra del estado sionista.
42 K 379
inerte #24 inerte
#5 Excepto a los evangelistas sionistas, que los hay por millones en EEUU y Iberoamérica.
3 K 35
Miguel_Diaz_2 #26 Miguel_Diaz_2
#5 Si pero en contra apretando los puñitos muy fuerte y muy "deeply concerned" pero ni una mísera sanción económica y ni siquiera largarlos de eurovisión.
1 K 17
neiviMuubs #8 neiviMuubs *
Lo que es político es que las federaciones sigan permitiendo a esa gente competir.

¿Tanto es pedir que hagan lo mismo las federaciones con el país de la estrella lo mismo que con los rusos? pregunta retórica porque dejan bien claro el doble rasero
www.handball-planet.com/russia-and-belarus-suspended-by-ehf/
en.wikipedia.org/wiki/European_Handball_Federation#Affiliated_Members
13 K 129
ghazghkull #2 ghazghkull
Con un de ovarios! :-D
10 K 98
jonolulu #13 jonolulu
"lo que las autoridades israelíes interpretaron como una "protesta política" en un evento deportivo."

Son unos linces estos genocidas, oye
8 K 92
themarquesito #10 themarquesito
Estaría bien que se publicaran imágenes de esos supuestos lemas, ya que lo único que se ve en las fotos son las pegatinas de sandía que llevaron en un partido de octubre.

www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/2025/10/20/simbolic
7 K 89
#11 Pitchford
#10 Pues sí. En caso de poner mensajes, creo que los mejores, en plan suave, serían.. "No al apartheid" "No a la colonización" "No a las matanzas"
1 K 29
Nitanmal #6 Nitanmal
A ver... Israhell ofendido porque las jugadoras han salido con unas pegatinas de sandía en las zapatillas
9 K 79
#15 JanSolo
Bravo por las guerreras.
6 K 62
Dene #17 Dene
Se jodan
2 K 37
Graffin #22 Graffin
Es decir, las jugadoras de balonmano tienen más principios y más ovarios-cojones que los jugadores de la selección de fútbol.
3 K 30
Io76 #18 Io76
Un lloro contínuo son estos sionazis, un lloro y un genocidio con sus vecinos.
2 K 29
chemari #30 chemari
Si no les gusta siempre pueden retirarse de la competición
1 K 19
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Hoy en día ser antiislamista y antiisrael es ser antifascista.
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#21 El_Almondigas
Lo de siempre Euro algo y aparece Israel como parte de Europa...en fin...
1 K 9
#28 xaxipiruli
Muy bien, pero mejor estaría no participar de ese circo.
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#23 fliper
Una imagen vale más que mil palabaras:  media
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#20 Patatofilo
Dios les prometió ganar ese partido hace 5,000 años.
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menéame