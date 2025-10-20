La selección española femenina de balonmano desata críticas en Israel por un mensaje propalestino

La selección española femenina de balonmano ha desatado críticas en Israel después de que varias jugadoras exhibieran símbolos propalestinos durante su partido contra la selección israelí en la fase de clasificación para la Eurocopa. Según el diario israelí 'Israel Hayom', las jugadoras disputaron el encuentro en Granada, que terminó con victoria española por 31-13, luciendo en su calzado deportivo lemas vinculados a la causa palestina, entre ellos la expresión 'del río al mar', lo que las autoridades israelíes interpretaron como una...