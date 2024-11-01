Corea del Sur critica a Israel y compara sus acciones con la esclavitud sexual japonesa

El choque diplomático se abrió después de que Lee Jae Myung compartiera en redes un vídeo sobre una actuación de militares israelíes y lo relacionara con algunos de los episodios más oscuros del siglo XX. El presidente surcoreano sostuvo en su primer mensaje que no veía diferencias entre ese tipo de imágenes, la esclavitud sexual impuesta durante la ocupación japonesa de Corea, la masacre de judíos y otros asesinatos cometidos en guerra.