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Corea del Sur critica a Israel y compara sus acciones con la esclavitud sexual japonesa

Corea del Sur critica a Israel y compara sus acciones con la esclavitud sexual japonesa

El choque diplomático se abrió después de que Lee Jae Myung compartiera en redes un vídeo sobre una actuación de militares israelíes y lo relacionara con algunos de los episodios más oscuros del siglo XX. El presidente surcoreano sostuvo en su primer mensaje que no veía diferencias entre ese tipo de imágenes, la esclavitud sexual impuesta durante la ocupación japonesa de Corea, la masacre de judíos y otros asesinatos cometidos en guerra.

| etiquetas: lee jae myung , israel , genocidio , esclavitud sexual , corea del sur
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3 comentarios
18 3 0 K 201 politica
Feindesland #2 Feindesland
Coreanos antisemitas.
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#1 Zamarro
Mañana el jefe el ejercito mas moral del mundo les pondrá en su sitio, por tan siquiera osar a desprestigiar a ese gran ejercito moralisimo y rectisimo y ejemplarisimo!!
Ya verás como Netanyuyu les hace un video y todo!
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Vaya vaya, parece que empieza a haber grietas en el discurso monolítico del Mundo Libre (TM) con respecto a "nuestros hijos de puta" sionistas. Por fin, después de tantos años ha empezado a haber críticas por parte de España, Bélgica, Irlanda, Sudáfrica y ahora Corea del Sur.
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menéame