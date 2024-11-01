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La Policía Nacional irrumpe en una ofrenda floral a la II República en el cementerio de Guadalajara

La Policía Nacional irrumpe en una ofrenda floral a la II República en el cementerio de Guadalajara

Los agentes pidieron identificar a los convocantes y que, tras negarse estos, se llevaron al presidente de la Agrupación Republicana de Guadalajara, organizadora este año del acto para identificarlo en comisaría, a lo que los asistentes expresaron su intención de acompañarle en solidaridad. Justo en ese momento, aumentó de la tensión, al seguir llegando coches policía hasta reunirse, según sus cálculos, entre 12 y 14 policías nacionales uniformados y varios de paisano. El motivo aparente era que la reunión "no estaba comunicada".

| etiquetas: republica , policia nacional , guadalajara , homenaje
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
silvano.jorge #1 silvano.jorge
La típica mentira de que hay que comunicar las reuniones, como si estuviéramos en la época de Franco. Hay que comunicar las reuniones que puedan provocar desórdenes o problemas de tráfico. Si vas a cortar las calles debes comunicar, si vas a reunirte en un cementerio no. Porque en el teatro no hay que comunicar nada a la policía pero si haces algo político de izquierdas sí, claro.
Ahí hay una prevaricación de varios policías que como siempre saldrá indemne.
15 K 167
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Por la logica de estos policias la gente que este reunida en un tanatorio velando a sus muertos tambien hay que detenerla.
6 K 75
Tito_Keith #2 Tito_Keith
No dejéis de ver la foto de los peligrosos extremistas que acuden a la concentración. Normal que la policía se persona para que no haya que lamentar víctimas.
Cuando una jauría de neonazis rabiosos la lían por el centro de Madrid porque perro xanxe, son nostálgicos despistados
6 K 67
karakol #5 karakol
Gracias a la Policía Nacional por su celo en salvaguardar el orden. Catorce policías para diecinueve personas me parece una proporción adecuada.

Nadie se habría enterado nunca de una reunión en el cementerio de Guadalajara para hacer algo tan peligroso como una ofrenda floral y gracias a nuestras eficaces fuerzas del orden, dependientes en este caso del Gobierno central, ya la conocemos todos.

Un servicio impagable a la sociedad.
3 K 61
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Fueron sólo 3 policías los que fueron al cementerio por orden de delegación del gobierno.
Se ve que no has leído la noticia
1 K 4
jacm #9 jacm
#8 Te confundes:
"Justo en ese momento, señala, se produjo aumentó de la tensión, al seguir llegando coches policía, algunos con sirenas y luces activadas, y agentes hasta reunirse, según sus cálculos, entre 12 y 14 policías nacionales uniformados y varios más de paisano." (cita literal de la noticia)
1 K 20
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#9 Si, pero inicialmente sólo fueron 3.
Eso fue posteriormente cuando se negaron a identificarse.
0 K 13
#4 lamarisevadecañas
Pero luego tenemos movidas de desokupa dando ostias a la gente delante de ellos y no paaaaaaasa nadaaaaaaa
3 K 50
SerVicius #7 SerVicius
Servir, proteger y caña a los putos rojos. ACAB
2 K 28
#6 Suleiman
Les veo haciendo lo mismo en el 12 de octubre en Mingorrubio... Los cojones.
1 K 25

menéame