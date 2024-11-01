La Policía Nacional irrumpe en una ofrenda floral a la II República en el cementerio de Guadalajara

Los agentes pidieron identificar a los convocantes y que, tras negarse estos, se llevaron al presidente de la Agrupación Republicana de Guadalajara, organizadora este año del acto para identificarlo en comisaría, a lo que los asistentes expresaron su intención de acompañarle en solidaridad. Justo en ese momento, aumentó de la tensión, al seguir llegando coches policía hasta reunirse, según sus cálculos, entre 12 y 14 policías nacionales uniformados y varios de paisano. El motivo aparente era que la reunión "no estaba comunicada".