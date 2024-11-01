La Policía Nacional irrumpe en una ofrenda floral a la II República en el cementerio de Guadalajara

Los agentes pidieron identificar a los convocantes y que, tras negarse estos, se llevaron al presidente de la Agrupación Republicana de Guadalajara, organizadora este año del acto para identificarlo en comisaría, a lo que los asistentes expresaron su intención de acompañarle en solidaridad. Justo en ese momento, aumentó de la tensión, al seguir llegando coches policía hasta reunirse, según sus cálculos, entre 12 y 14 policías nacionales uniformados y varios de paisano. El motivo aparente era que la reunión "no estaba comunicada".
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Ahí hay una prevaricación de varios policías que como siempre saldrá indemne.
Cuando una jauría de neonazis rabiosos la lían por el centro de Madrid porque perro xanxe, son nostálgicos despistados
Nadie se habría enterado nunca de una reunión en el cementerio de Guadalajara para hacer algo tan peligroso como una ofrenda floral y gracias a nuestras eficaces fuerzas del orden, dependientes en este caso del Gobierno central, ya la conocemos todos.
Un servicio impagable a la sociedad.
Se ve que no has leído la noticia
"Justo en ese momento, señala, se produjo aumentó de la tensión, al seguir llegando coches policía, algunos con sirenas y luces activadas, y agentes hasta reunirse, según sus cálculos, entre 12 y 14 policías nacionales uniformados y varios más de paisano." (cita literal de la noticia)
Eso fue posteriormente cuando se negaron a identificarse.