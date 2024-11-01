The Telegraph exige a Owen Jones por carta el apoyo incondicional a Israel [ENG]

Owen Jones "Me ha llegado una carta filtrada de los nuevos dueños del Telegraph. Ahora es obligatorio que los periodistas del Telegraph apoyen a Israel. Y el historial de sus nuevos dueños es profundamente preocupante."
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Artículo 2.
1. En virtud de la cláusula de conciencia los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabajen:
a) Cuando en el medio de comunicación con el que estén
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Genios de la estrategia.
Imagínate que sigues considerando ese periódico poco más que un panfleto y consideras leerlo.
¿Cómo se pueden defender los ratones?