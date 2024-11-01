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The Telegraph exige a Owen Jones por carta el apoyo incondicional a Israel [ENG]

The Telegraph exige a Owen Jones por carta el apoyo incondicional a Israel [ENG]

Owen Jones "Me ha llegado una carta filtrada de los nuevos dueños del Telegraph. Ahora es obligatorio que los periodistas del Telegraph apoyen a Israel. Y el historial de sus nuevos dueños es profundamente preocupante."

| etiquetas: the telegraph , owen jones , israel
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9 comentarios
42 10 0 K 447 actualidad
Noeschachi #1 Noeschachi
No hay que ser muy espabilado para saber que estan pidiendo a Owen Jones que deje de currar con The Telegraph, como si no lo conocieran. A ver si se ahorran la indemnización
3 K 59
PasaPollo #4 PasaPollo
#1 No sé en UK, pero aquí eso precisamente se protege por un derecho constitucional de primer nivel muy desconocido, la cláusula de conciencia, para evitar estas cosas. Artículo 20 de la Constitución y regulado por la LO 2/1997:

Artículo 2.
1. En virtud de la cláusula de conciencia los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabajen:
a) Cuando en el medio de comunicación con el que estén

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7 K 104
#2 concentrado
Israel, es tan "única democracia de Oriente Medio" como "defensora de la libertad de expresión". Por eso la ultraderecha le hace ojitos.
2 K 41
karakol #5 karakol
Y lo hacen con una carta.

Genios de la estrategia.
1 K 32
Noeschachi #6 Noeschachi
#5 Por burofax a la alemana, muy rollo Axel Springer xD
0 K 11
Andreham #7 Andreham
Imagínate que en un PERIÓDICO te obligan a "apoyar incondicionalmente" un país (extranjero, además).

Imagínate que sigues considerando ese periódico poco más que un panfleto y consideras leerlo.
2 K 27
Herumel #3 Herumel
Imaginemos un país de ratones, donde desde su vecino del país de los gatos, algunos mininos se hacen con el poder de los medios de comunicación, y van imponiendo en las informaciones que entrar voluntariamente en la boca de los gatos no está tan mal, que al final del tunel hay un paraíso...

¿Cómo se pueden defender los ratones?
1 K 26
tul #8 tul
#3 votando a otros ratones pero si lo hacen les llaman comunistas
1 K 20
#9 Chuache_cientifico
Ser una mierda pestilente, saberlo, saber que casi todos lo saben, y comprarte todos los periódicos del mundo para intentar taparlo.
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menéame