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La imagen de Israel se hunde al punto más bajo de su historia

La imagen de Israel se hunde al punto más bajo de su historia

Nunca antes la imagen del Estado judío había estado en un punto más bajo en Europa y EEUU. El genocidio de Gaza y la participación en la guerra de Donald Trump contra Irán han hundido su reputación. Se ha extendido la idea de que Israel es un agente del caos en la región y que entiende que sus intereses sólo se pueden defender a través de la guerra. No cree en la diplomacia y no está dispuesta a permitir que los palestinos tengan su propio Estado. Israel es uno de los dos aliados esenciales de EEUU en Oriente Medio –el otro es Arabia Saudí ...

| etiquetas: imagen , israel , netanyahu , trump , gaza
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
cocolisto #1 cocolisto
Que raro,con los buenos que son.Conque se hundieran sin más historia, valdría.
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pepel #2 pepel
Debemos hundirla más. Que paguen el genocidio que llevan a cabo.
5 K 70
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#2 Ya se hunden ellos solitos, sin necesidad de ayuda a pesar de los intentos de blanqueo, por ejemplo: The Telegraph exige a Owen Jones por carta el apoyo incondicional a Israel

www.meneame.net/story/the-telegraph-exige-owen-jones-apoyo-incondicion
2 K 54
cocolisto #17 cocolisto
#7 Es increíble... ????
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azathothruna #18 azathothruna
#2 Ademas de eso, yo añadiria que paguen el precio de aprender de los victimarios del holocausto de la 2GM, en vez de aprender de las victimas
1 K 32
mariKarmo #4 mariKarmo
Que las próximas generaciones conozcan lo que ha pasado. Que no caiga en olvido, que eso a la derecha le gusta mucho.
3 K 43
PasaPollo #11 PasaPollo
#4 Lo he dicho más de una vez: de aquí a unos años tienes a derechistas meningíticos diciendo cosas como que "Netanyahu era socialista" o "Israel era comunista".
9 K 123
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Pues es raro. Y sigo opinando que los atentados terroristas con la operación de los buscas son incompatibles. O son muy buenos o son unos hijos de puta.
1 K 27
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Dentro de 40 años habrá gente diciendo que Netanyahu era de izquierdas, supongo.
1 K 25
#10 Mesopotámico
#6 Y que no viajo a la luna y que tenia la cabeza plana
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placeres #14 placeres *
#6 .. Eso ya lo dicen a dia de hoy (A modo de insulto), que es un poco blando que solo lo hace para evitar sus casos de corrupción y hay que obligarle para que cumpla sus promesas con el ala dura del pais

Que sus ataques son muy tibios, que aún no ha anexionado formalmente Cisjordania y esta en el limbo de territorios parcialmente controlados por el ejercito-asentamientos de los "héroes o pioneros".

Y lo más triste es que esa facción es mucho más poderosa (al estar unificada como una secta mesianica) de lo que los europeos pueden aceptar (sobre todo los alemanes)
1 K 24
kinz000 #3 kinz000
La mierda cuanto más abajo mejor, en el subsuelo.
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mmlv #16 mmlv
Y eso a pesar del control de la información que tienen a nivel mundial...
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mmlv #19 mmlv
Un buen ejemplo de lo que comento en #16

The Telegraph exige a Owen Jones por carta el apoyo incondicional a Israel

www.meneame.net/story/the-telegraph-exige-owen-jones-apoyo-incondicion
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A.more #15 A.more *
Ya están por debajo de Hitler, o lo de gaza pasado, presente y futuro ya está amortizado?
1 K 19
#13 DotorMaster
El precio que pagará su imagen y cómo serán percibidos por el mundo tardará unos años todavía en conocerse. Mi predicción es que no va a ser beneficioso para ellos. Veremos.
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Sawyer76 #9 Sawyer76
Y con razón.
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#12 surco *
Es lo que tienen los genocidios. Yo soy de los que creen que el estado de Israel tiene derecho a existir, igual que creo que lo tiene el palestino y que las únicas vías factibles fueron las que comenzaron Arafat y Rabin ( los 2 asesinados, para más datos).
Pues siendo un profundo admirador de los judíos en muchas de sus facetas, cada vez me lo están poniendo más difícil a la hora de separarlos del sionismo.
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#8 Mesopotámico
De echo en redes, nunca se había cuestionado tanto el holocausto, sobre todo en lengua inglesa. No voy a reproducir memes etc, pero lo que ha hecho tanto trump, como bibi, será recordado. Se han cargado el prestigio de dos países en menos de 2 años.
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menéame