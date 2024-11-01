La imagen de Israel se hunde al punto más bajo de su historia

Nunca antes la imagen del Estado judío había estado en un punto más bajo en Europa y EEUU. El genocidio de Gaza y la participación en la guerra de Donald Trump contra Irán han hundido su reputación. Se ha extendido la idea de que Israel es un agente del caos en la región y que entiende que sus intereses sólo se pueden defender a través de la guerra. No cree en la diplomacia y no está dispuesta a permitir que los palestinos tengan su propio Estado. Israel es uno de los dos aliados esenciales de EEUU en Oriente Medio –el otro es Arabia Saudí ...