La imagen de Israel se hunde al punto más bajo de su historia

Nunca antes la imagen del Estado judío había estado en un punto más bajo en Europa y EEUU. El genocidio de Gaza y la participación en la guerra de Donald Trump contra Irán han hundido su reputación. Se ha extendido la idea de que Israel es un agente del caos en la región y que entiende que sus intereses sólo se pueden defender a través de la guerra. No cree en la diplomacia y no está dispuesta a permitir que los palestinos tengan su propio Estado. Israel es uno de los dos aliados esenciales de EEUU en Oriente Medio –el otro es Arabia Saudí ...
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Que sus ataques son muy tibios, que aún no ha anexionado formalmente Cisjordania y esta en el limbo de territorios parcialmente controlados por el ejercito-asentamientos de los "héroes o pioneros".
Y lo más triste es que esa facción es mucho más poderosa (al estar unificada como una secta mesianica) de lo que los europeos pueden aceptar (sobre todo los alemanes)
The Telegraph exige a Owen Jones por carta el apoyo incondicional a Israel
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Pues siendo un profundo admirador de los judíos en muchas de sus facetas, cada vez me lo están poniendo más difícil a la hora de separarlos del sionismo.