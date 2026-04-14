Sánchez anuncia 19 acuerdos entre España y China y apuesta por Pekín como mediador en Oriente Medio

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido este martes en Pekín el papel de China como actor clave para la estabilidad internacional y la búsqueda de la paz en Oriente Medio, al tiempo que ha anunciado un paquete de 19 acuerdos bilaterales que refuerzan la relación económica entre ambos países.En una rueda de prensa tras su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, Sánchez confirmó el inicio de un "diálogo estratégico" con Pekín y subrayó que China debe ver a España y a Europa como "socios" con los que invertir y coopera