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Sánchez anuncia 19 acuerdos entre España y China y apuesta por Pekín como mediador en Oriente Medio

Sánchez anuncia 19 acuerdos entre España y China y apuesta por Pekín como mediador en Oriente Medio

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido este martes en Pekín el papel de China como actor clave para la estabilidad internacional y la búsqueda de la paz en Oriente Medio, al tiempo que ha anunciado un paquete de 19 acuerdos bilaterales que refuerzan la relación económica entre ambos países.En una rueda de prensa tras su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, Sánchez confirmó el inicio de un "diálogo estratégico" con Pekín y subrayó que China debe ver a España y a Europa como "socios" con los que invertir y coopera

| etiquetas: sanchez , 19 acuerdos , entre , españa , china
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Arzak_ #3 Arzak_
Malditos rojos siempre buscando soluciones a los conflictos y compinchados para hacer negocios.
¡No hay derecho!
8-D
6 K 79
Autarca #7 Autarca *
Recordemos que nuestro déficit comercial con China es de 42.000 millones

Esperemos que estos acuerdos sirvan para reducir esa cifra

Y por favor, que nadie me venga con la chorrada del "Yo tengo déficit comercial con mi supermercado, y no pasa nada"

Si tu también eres un supermercado (como es el caso) algo pasa
2 K 28
#9 F.c.r
#7 Es que el TEMU y AliExpress sacan muchos dinerillos para China ...:troll:
2 K 34
josde #10 josde
#9 Y Amazón también con los vendedores chinos que hay en el, que son muchos camuflados.
0 K 20
#15 Onaj
#7 Me da pánico reducir ese déficit comercial, porque me temo que sea venderles más alimentos a ellos y que nuestra cesta de la compra sea más cara.

Si vendiéramos productos manufacturados en grandes multinacionales, pues muy bien. Pero eso ya lo hacen ellos. Venderles carnes, pescados... malo.
1 K 15
#12 Onaj
Ojalá en la noticia se hablase de esos 19 acuerdos.

Seré el raro, pero es lo que espero de una noticia así, Anunciar 19 acuerdos sin explicarlos es como no decir nada.
2 K 25
#2 Cuchifrito
Lo de que China sea mediador es una parida bastante grande, va a mediar el principal rival de USA...
0 K 11
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 China tiene fuertes inversiones en Irán y es lo suficientemente fuerte para que se alcance un acuerdo, la alternativa es ceder a todo lo que diga USA.
Ves que vaya Ucrania sola a negociar con Rusia, o va con el apoya de la UE.
3 K 39
#5 Cuchifrito
#4 No digo que China no tenga que intervenir, digo que es un contrario, puede y debe hacer presión en un sentido pero no se puede definir como mediador.
0 K 11
sotillo #1 sotillo
Esto los de Feijoo por qué no quieren y si mandamos a Abascal con la cobertura informativa de Vito y Ana Rosa sería el acuerdo del Universo
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#6 wictor69
#1 esto a los medios de derechas le da igual, ellos ya llenan sus "informativos" con los desvaríos del juez peinado, que un presidente haga algo constructivo con la mayor economía mundial para ellos no es noticia
2 K 37
Joker_2O #13 Joker_2O
#6 Y si sale algo en medios de derechas el titular seria: "El sanchismo nos vende a China" o similares
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Don_Pixote #8 Don_Pixote
Vamos Pedro!, a ver si nos dan un visado de 90 dias en vez de 15
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#14 C.Nutrio
Uf, la úlcera de algunos...
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Razorworks #11 Razorworks
Pedro, esto, que dará sus frutos dentro de unos años, te lo van a agradecer los españoles pronto votando a PP+Vox. Y luego encima se apuntarán el tanto del crecimiento de la economía Fakejoo y Ab-Bakhal.

Si yo fuese tú iba a hacer una polla por España :troll:
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#16 nosurrender
Perro foreva
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menéame