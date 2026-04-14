Sánchez anuncia 19 acuerdos entre España y China y apuesta por Pekín como mediador en Oriente Medio

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido este martes en Pekín el papel de China como actor clave para la estabilidad internacional y la búsqueda de la paz en Oriente Medio, al tiempo que ha anunciado un paquete de 19 acuerdos bilaterales que refuerzan la relación económica entre ambos países.En una rueda de prensa tras su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, Sánchez confirmó el inicio de un "diálogo estratégico" con Pekín y subrayó que China debe ver a España y a Europa como "socios" con los que invertir y coopera
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¡No hay derecho!
Esperemos que estos acuerdos sirvan para reducir esa cifra
Y por favor, que nadie me venga con la chorrada del "Yo tengo déficit comercial con mi supermercado, y no pasa nada"
Si tu también eres un supermercado (como es el caso) algo pasa
Si vendiéramos productos manufacturados en grandes multinacionales, pues muy bien. Pero eso ya lo hacen ellos. Venderles carnes, pescados... malo.
Seré el raro, pero es lo que espero de una noticia así, Anunciar 19 acuerdos sin explicarlos es como no decir nada.
Ves que vaya Ucrania sola a negociar con Rusia, o va con el apoya de la UE.
Si yo fuese tú iba a hacer una polla por España