Europa abre la puerta a Palantir: vigilancia, opacidad y dependencia bajo contrato público

El propio director ejecutivo, afirma que su empresa existe para intimidar y, si es necesario, destruir a los enemigos.Lo más preocupante es que esta expansión se produce sin control democrático efectivo. Los contratos se firman sin debate parlamentario real, sin auditorías públicas exhaustivas y sin que la ciudadanía conozca el alcance del acceso a sus datos. La opacidad es la norma. El poder se desplaza desde lo público hacia lo privado. la información crítica —sanitaria, policial o social— queda en manos de una empresa privada americana
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Las Fuerzas Armadas de Suiza han decidido terminar su colaboración con la empresa de análisis de datos Palantir Technologies. La razón es clara: una auditoría de seguridad reveló que los servicios de inteligencia estadounidenses podrían obtener acceso a información de defensa sensible.
www.aktiencheck.de/news/Artikel-Palantir_La_neutralidad_suiza_fuerza_l
Encima se rebotaron porque lo contó un panfletillo.
efectogamonal por efectogamonal a lanacion.com.ar 00:17 publicado: www.meneame.net/story/trump-nombra-tenientes-coroneles-cuatro-directiv
Los gobiernos europeos no pasan datos sensibles a EEUU .. ya los cogen ellos sin preguntar, que hay confianza.