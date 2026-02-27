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Europa abre la puerta a Palantir: vigilancia, opacidad y dependencia bajo contrato público

Europa abre la puerta a Palantir: vigilancia, opacidad y dependencia bajo contrato público

El propio director ejecutivo, afirma que su empresa existe para intimidar y, si es necesario, destruir a los enemigos.Lo más preocupante es que esta expansión se produce sin control democrático efectivo. Los contratos se firman sin debate parlamentario real, sin auditorías públicas exhaustivas y sin que la ciudadanía conozca el alcance del acceso a sus datos. La opacidad es la norma. El poder se desplaza desde lo público hacia lo privado. la información crítica —sanitaria, policial o social— queda en manos de una empresa privada americana

| etiquetas: palantir , control social americano
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7 comentarios
30 7 0 K 267 actualidad
karakol #2 karakol
Recordemos que la neutral Suiza les dio una patada en el culo.

Las Fuerzas Armadas de Suiza han decidido terminar su colaboración con la empresa de análisis de datos Palantir Technologies. La razón es clara: una auditoría de seguridad reveló que los servicios de inteligencia estadounidenses podrían obtener acceso a información de defensa sensible.

www.aktiencheck.de/news/Artikel-Palantir_La_neutralidad_suiza_fuerza_l
6 K 116
pitercio #6 pitercio *
#2 pues mira esta: Palantir Sues Swiss Magazine For Accurately Reporting That The Swiss Government Didn’t Want Palantir
Encima se rebotaron porque lo contó un panfletillo.
0 K 18
#1 tierramar *
Vean la gravedad del tema: Trump nombra tenientes coroneles a cuatro directivos de Meta, OpenAI y Palantir
efectogamonal por efectogamonal a lanacion.com.ar 00:17 publicado: www.meneame.net/story/trump-nombra-tenientes-coroneles-cuatro-directiv
3 K 60
#3 Mandri20
Criticamos (correctamente) la traición de Orbán cediendo datos sensibles a Putin, pero esto? No es otra puta traición de gobiernos europeos cediendo datos sensibles a los americanos?? Vaya puta vergüenza de UE...
4 K 52
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Los gobiernos europeos no pasan datos sensibles a EEUU .. ya los cogen ellos sin preguntar, que hay confianza. xD
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#7 VFR
#3 habrá que dar las gracias a nuestro presidente
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Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Palantir lleva tiempo trabajando en Europa. Airbus sin ir más lejos tiene servidores de Palantir en sus instalaciones. Eso sí que es tener al enemigo en casa.
2 K 36

menéame