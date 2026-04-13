Trump nombra tenientes coroneles a cuatro directivos de Meta, OpenAI y Palantir

La imagen habla por sí sola: Andrew Bosworth, jefe de tecnología de Meta y hombre de confianza de Mark Zuckerberg, viste de uniforme junto a otros tres ejecutivos de grandes tecnológicas en el cuartel Myer-Henderson Hall, a menos de diez minutos en coche del Pentágono. Los cuatro, con la mano levantada en señal de juramento, lucen en la gorra la insignia de hoja de roble propia del rango de teniente coronel.
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Esto ya es para echarse a temblar.
Abrochense los cinturones, que van a venir curvas de cojones, de todos los colores, en todos los sentidos y en todas las direcciones
Da una sensación de como si se autoparodiase.