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Trump nombra tenientes coroneles a cuatro directivos de Meta, OpenAI y Palantir

Trump nombra tenientes coroneles a cuatro directivos de Meta, OpenAI y Palantir

La imagen habla por sí sola: Andrew Bosworth, jefe de tecnología de Meta y hombre de confianza de Mark Zuckerberg, viste de uniforme junto a otros tres ejecutivos de grandes tecnológicas en el cuartel Myer-Henderson Hall, a menos de diez minutos en coche del Pentágono. Los cuatro, con la mano levantada en señal de juramento, lucen en la gorra la insignia de hoja de roble propia del rango de teniente coronel.

| etiquetas: trump , meta , openia , palantir , tenientes coroneles , nombramiento
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9 comentarios
7 2 0 K 110 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
La noticia del El País es muro de pago.

Esto ya es para echarse a temblar.

Abrochense los cinturones, que van a venir curvas de cojones, de todos los colores, en todos los sentidos y en todas las direcciones {0x1f525}
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
La puta que los parió, qué distopía.
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efectogamonal #5 efectogamonal
#4 La cara de todos esos veteranos de guerra a los que han dado la patada, tiene que ser un auténtico poema {0x1f525}
1 K 35
#2 pirat *
El desequilibrado anaranjado está tan desquiciado que supera el esperpento.
Da una sensación de como si se autoparodiase.
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#6 unocualquierax
De alguna manera, esas empresas tan poderosas pasan a formar parte del Estado. Y de alguna manera pasan a ser controladas por el putoloco y los suyos.
1 K 19
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues *
¿Estos son los que van a liderar el nuevo envite a Irán?
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#7 eipoc
Cuatro criminales de guerra.
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Lerena #8 Lerena
Tiene sentido. La verdadera agencia de inteligencia ya no es la CIA, sino las grandes tecnológicas, y hay que tenerlos contentos.
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#3 carraxe
La vergüenza que tienen que estar pasando esos patriotas americanos que dedicaron su vida a hacer carrera en el ejército y ahora ven esto
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menéame