Anthropic ha creado algo demasiado potente y peligroso: Mythos

Pusieron a Mythos dentro de un sandbox, de un entorno protegido y seguro. Y le dijeron que intentase salir de ahí y si conseguía escaparse que se buscase la vida para mandarle un mensaje al ingeniero con el que estaba trabajando. Pues el ingeniero lo deja ahí trabajando y se olvida de él. Y de repente el tío está en el parque comiéndose un bocadillo y le llega un correo electrónico de Mythos diciendo que "me he escapado".
| etiquetas: singularidad , anthropic , mythos , que sea hype por favor
Abro el video, es la voz en off? +1, se ve al tipo/a de cuerpo entero explicando las cosas en una pizarra o algun otro elemento? +1, se ve que la voz es de una persona normal? +1. Se ve el careto del tipo/a en un recuadro? -1, habla extridente, forzado o gritando? -1 .
Y es que normalmente hay dos tipos de personas que hacen podcast, suben videos, etc. Quienes quieren contar algo y respetan a quien los sigue y quienes suben cosas buscando notoriedad.
Y luego los influ-tarders poniendo cara de asombro para generar click baits.
Pasando.
¿No era aquí donde no paran de decirnos que el código de IA genera bugs que luego el programador humano tiene que corregir?
Al final va a resultar que va a ser justo lo contrario...
Y Me ha recordado demasiado a la escena de Sneakers-Los fisgones de robert Redford (Una de las pocas peliculas minimamente "realistas" sobre técnicas de Hackeo usando ingeniería social) cuando roban la caja negra se ponen a jugar y pasan en segundos del las bromas a caras serias y luego preocupadas sabiendo que esta maquina era demasiado poderosa.
www.youtube.com/watch?v=F5bAa6gFvLs