Pusieron a Mythos dentro de un sandbox, de un entorno protegido y seguro. Y le dijeron que intentase salir de ahí y si conseguía escaparse que se buscase la vida para mandarle un mensaje al ingeniero con el que estaba trabajando. Pues el ingeniero lo deja ahí trabajando y se olvida de él. Y de repente el tío está en el parque comiéndose un bocadillo y le llega un correo electrónico de Mythos diciendo que "me he escapado".