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Anthropic ha creado algo demasiado potente y peligroso: Mythos

Anthropic ha creado algo demasiado potente y peligroso: Mythos

Pusieron a Mythos dentro de un sandbox, de un entorno protegido y seguro. Y le dijeron que intentase salir de ahí y si conseguía escaparse que se buscase la vida para mandarle un mensaje al ingeniero con el que estaba trabajando. Pues el ingeniero lo deja ahí trabajando y se olvida de él. Y de repente el tío está en el parque comiéndose un bocadillo y le llega un correo electrónico de Mythos diciendo que "me he escapado".

| etiquetas: singularidad , anthropic , mythos , que sea hype por favor
8 1 7 K 35 tecnología
22 comentarios
8 1 7 K 35 tecnología
Comentarios destacados:        
#4 Este_mismo
Cuándo va a terminar la moda de ponerse haciendo el gilipollas en la miniatura de los vídeos, que agonía por favó
22 K 194
#5 tpm1
#4 Para mi ese tipo de videos lo que consiguen es que no los vea.
9 K 106
#10 gorigante
#5 Ya somos dos. En algún caso me equivocaré y me perderé algo interesante, pero ese tipo de portadas a mi solo me dicen una cosa: "sensacionalismo".
2 K 21
ed25519 #12 ed25519
#5 Total ademas el tio vive de poner videos con cara
1 K 13
Veelicus #8 Veelicus
#4 Mi filtro es mas o menos el siguiente:
Abro el video, es la voz en off? +1, se ve al tipo/a de cuerpo entero explicando las cosas en una pizarra o algun otro elemento? +1, se ve que la voz es de una persona normal? +1. Se ve el careto del tipo/a en un recuadro? -1, habla extridente, forzado o gritando? -1 .

Y es que normalmente hay dos tipos de personas que hacen podcast, suben videos, etc. Quienes quieren contar algo y respetan a quien los sigue y quienes suben cosas buscando notoriedad.
3 K 33
#13 Mesopotámico
#4 es cosa de Google
0 K 8
yemeth #15 yemeth
#4 Luego está el siguiente nivel, que es partir la pantalla en dos y ponerte a ti mismo poniendo caras ante lo que está contando el contenido real. Cansinísimo.
0 K 17
EsUnaPreguntaRetórica #21 EsUnaPreguntaRetórica
#15 ¿Y lo de "xxxx reacciona a yyyy"? Me importa una mierda tu reacción, gilipollas.
1 K 25
#16 Nuisaint
#4 Cuando veo un tipo con la boca abierta y las manos en la cara haciendo el sorprendido paso de largo. Si ya hace postureo en la miniatura en el video va a haber más de lo mismo, así que pasando
1 K 19
Maneutics #18 Maneutics
#4 Aconsejo la extensión "Clickbait Remover for Youtube". Te sustituye la miniatura por la imagen inicial del vídeo, la intermedia o la final. Desaparecen esas miniaturas ridículas.
0 K 11
eltoloco #6 eltoloco
Más invents de las empresas de IA para generar hype y atraer inversores. La verdad que todo esto ya cansa.. :palm:
4 K 52
#17 R2dC
#6 Si, si... creando necesidad. "Tengo algo que no voy a compartir contigo". Como si fuésemos un niño de menos de 5 años.

Y luego los influ-tarders poniendo cara de asombro para generar click baits.

Pasando.
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MataGigantes #22 MataGigantes
Vaya, si la IA ya detecta bugs críticos en aplicaciones de código abierto que ningún programador humano detectó en más de 25 años...
¿No era aquí donde no paran de decirnos que el código de IA genera bugs que luego el programador humano tiene que corregir?

Al final va a resultar que va a ser justo lo contrario...
1 K 22
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Pueden alegar que son futbolistas
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Mltfrtk #20 Mltfrtk
O sea, que haces La Tabla youtu.be/P9msjKcEfIk
0 K 15
placeres #14 placeres *
Demasiado peliculero, y casi insultante cuando habla reiteradamente de otros actores maliciosos, como si esas empresas no fueran TAMBIEN ese tipo de actores...

Y Me ha recordado demasiado a la escena de Sneakers-Los fisgones de robert Redford (Una de las pocas peliculas minimamente "realistas" sobre técnicas de Hackeo usando ingeniería social) cuando roban la caja negra se ponen a jugar y pasan en segundos del las bromas a caras serias y luego preocupadas sabiendo que esta maquina era demasiado poderosa.

www.youtube.com/watch?v=F5bAa6gFvLs
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Blackat #9 Blackat
#7 El sultan tiene muchos numeros para ser el sultan mas deseado....ese sabe...
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Blackat #2 Blackat
Buscando a Mythos desesperadamente.
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jewel_throne #7 jewel_throne
#2 Pues solamente hay 6 y la mitad los tiene el sultán de Brunei.  media
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GerardoSinMana #11 GerardoSinMana
#7 todavía recuerdo en el trabajo cuando me cambiaron la blackberry y por error me restauraron una copia mal de contactos y apareció el sultán de Brunéi en mi lista de contactos…
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#1 levante
Relacionada con un puñado de otros envíos pero contado por un verdadero experto en la materia y con más detalle.
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pedrobotero #19 pedrobotero
#1 este verdadero experto no es, verdaderos expertos son los que trae al podcast a veces pero él no.
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menéame