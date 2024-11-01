Israel quiere que EE. UU. traslade sus bases militares de Oriente Medio a su territorio y alerta sobre los riesgos para la seguridad [ENG]

Israel se está preparando para invitar a Estados Unidos a trasladar algunas de sus bases militares de Asia Occidental a su territorio y a establecer otras nuevas una vez que termine la guerra actual. La propuesta, según informa el Canal 12 citando fuentes de seguridad anónimas, forma parte de un plan más amplio para replantear el posicionamiento de las fuerzas estadounidenses en la región. Según el informe, los responsables de seguridad israelíes consideran que la situación ofrece una oportunidad para «reconfigurar el mapa» del despliegue mili
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Isarel se encarga de poner los escudos humanos alrededor de las bases repoblando la zona con colonos llegados de todo el mundo.
El lobby judío que más poder e influencia tiene es el de los grandes fondos de inversión, los rockefeller, rothschild, Soros y todos sus tentáculos. Esos han apostado por la globalización económica, política y cultural y son abiertamente contrarios al sionismo y a cualquier nacionalismo. A Netanyahu siempre le han dado bastante caña y si en los medios occidentales se habló de genocidio es porque ellos lo quisieron o… » ver todo el comentario