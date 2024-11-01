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Israel quiere que EE. UU. traslade sus bases militares de Oriente Medio a su territorio y alerta sobre los riesgos para la seguridad [ENG]

Israel se está preparando para invitar a Estados Unidos a trasladar algunas de sus bases militares de Asia Occidental a su territorio y a establecer otras nuevas una vez que termine la guerra actual. La propuesta, según informa el Canal 12 citando fuentes de seguridad anónimas, forma parte de un plan más amplio para replantear el posicionamiento de las fuerzas estadounidenses en la región. Según el informe, los responsables de seguridad israelíes consideran que la situación ofrece una oportunidad para «reconfigurar el mapa» del despliegue mili

| etiquetas: israel , bases , eeuu , territorio
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 xavigo
Dentro de poco Israel tendrá 51 estados.
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 la segunda ciudad más grande de Israel será Washington
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#8 DenisseJoel
Una base de EEUU ofrece a EEUU tener bases en su territorio. Todo correcto.
1 K 32
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Actualmente, no hay bases de EEUU en israel.
1 K 28
Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
#1 es normal, Israel es todo él una base de EEUU
7 K 101
#11 soberao
#1 Una base naval con puerto en Gaza, otra en la zona del sur de Líbano donde están ahora los cascos azules y otra en lo que han ocupado estos meses en Siria y todo el que reclame esos territorios tendrá que negociar con Washington.
Isarel se encarga de poner los escudos humanos alrededor de las bases repoblando la zona con colonos llegados de todo el mundo.
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Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Las bases actuales son parte del gran Israel que Israel va anexionarse.
1 K 28
devilinside #10 devilinside
#7 Y los pondrán en Gaza, que Cisjordania tiene terrenos útiles para la agricultura. Se acabó lo del resort Trump
2 K 39
Mauro_Nacho #14 Mauro_Nacho
#7 Eso es lo que quiere Israel, en vez de la Riviera Palestina, bases militares de USA donde hay 45000 soldados. Además de los 4000 millones que le da EE.UU. y ayuda militar a Israel, instalar las base militares en Israel. Todo para Israel.
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Dene #9 Dene
A los árabes se les va a poner una cara de novia despechada que va a ser unas risas...Ya me imagino al hijo de Trump, presidente de USA en 2030 y diciendoles que sin petroleo, ya no les quiere como antes ....
1 K 25
Gry #13 Gry
Es una maniobra para que los EEUU puedan vender como una "reconfiguración" su retirada del Golfo Pérsico con el rabo entre las piernas. xD
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ur_quan_master #15 ur_quan_master
Lo mejor es trasladar Israel a EEUU directamente y que se apañen ellos.
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El_Tio_Istvan #17 El_Tio_Istvan
Pues dabuti. Que se lleven Rammstein, Rota, Morón y todo lo que les quepa en su genocida culo.
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#4 MenéameApesta
Ser "aliado" de EEUU es casi peor que ser su enemigo.
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shake-it #5 shake-it *
#4 Israel no es aliado, es amo y dueño de los EEUU. La diferencia es sustancial.
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#16 MenéameApesta
#5 Eso es algo que se escucha mucho desde hace tiempo pero no creo que sea así.
El lobby judío que más poder e influencia tiene es el de los grandes fondos de inversión, los rockefeller, rothschild, Soros y todos sus tentáculos. Esos han apostado por la globalización económica, política y cultural y son abiertamente contrarios al sionismo y a cualquier nacionalismo. A Netanyahu siempre le han dado bastante caña y si en los medios occidentales se habló de genocidio es porque ellos lo quisieron o…   » ver todo el comentario
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Kleshk #12 Kleshk *
Buen perrito EEUU, ¿Quien es un chico bueno? Dame la patita... venga va, ataca a Irán por mi
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menéame