edición general
31 meneos
36 clics
Expulsan a una mujer con alzhéimer de una residencia de Madrid tras denunciar su hijo las deficiencias del centro

Una mujer de 84 años, con alzhéimer y un grado III de dependencia, ha sido expulsada de la residencia privada Bouco Carabanchel —la antigua Orpea— en Madrid. ¿El motivo? Según denuncia la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), la decisión estaría vinculada a la actuación de su hijo, que repartió entre otros familiares unas hojas informativas animando a denunciar las deficiencias del centro y explicando cómo hacerlo.

| etiquetas: residencias , madrid , isabel díaz ayuso , pp
25 6 3 K 116 actualidad
9 comentarios
#1 fremen11
Pues nada a denunciar y a sacarle hasta los ojos a estos HDLGP
5 K 74
Milmariposas #6 Milmariposas
Orpea, esa hidra maloliente de conglomerado de residencias de ancianos, que en Francia estuvo en el punto de mira por recibir subvenciones estatales y gestionar de aquella manera su red de centros, con multas a profusión gracias a denuncias de familiares de internos (más de 80) tratados como ganado (escaras, desnutrición, deshidratación, caídas múltiples, falta de cuidados personales e higiene, etc). Y la guinda del pastel la puso la publicación del libro "Les fossoyeurs" (los enterradores) en 2022 que obligó al grupo a analizar sus actuaciones. En total 55 residencias del grupo fueron denunciadas.

Unas joyicas de gestores.
1 K 30
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#0 Y ese microblogging con las etiquetas?
0 K 13
Asimismov #7 Asimismov
#3 no tienes a nadie en una residencia madrileña ¿Verdad?
0 K 12
#9 coldplay_94
#3 Cuál es el problema con las etiquetas exactamente?
0 K 9
Nylo #5 Nylo
Si la residencia es privada, entiendo que tendrán derecho de admisión. Es bastante probable que lo ponga claramente en el contrato suscrito. Igual que el residente se puede marchar, con un cierto preaviso, la residencia lo podrá largar.

Voy a votar sensacionalista, pero no por lo arriba expuesto, sino por las etiquetas "ayuso" y "pp" de una noticia que habla de una residencia privada.
0 K 10
#2 Sacapuntas *
La ley dice: multa desde 100.001 euros hasta 1.000.000 euros e inhabilitación para ejercer como director, gestor o administrador de centros o servicios de atención social durante los cinco años siguientes. Pero esto es la parte administrativa. El perjuicio a la víctima se tendrá que dirimir por lo civil... o lo penal.
0 K 10
Solinvictus #8 Solinvictus
#2 que es madriz, suerte su no le siguen cobrando después de echarla
0 K 7
Skiner #4 Skiner *
Lo raro habría sido que una persona con alzhéimer y un grado III de dependencia hubiera denunciado deficiencias :troll:
0 K 7

menéame