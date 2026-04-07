Trump: «Sabes qué es un crimen de guerra? Permitir que un país enfermo con un líder demente tenga armas nucleares”  

El lunes, Trump reflexionó sobre la posibilidad de tomar el control de la vía marítima y cobrar peajes por el paso, así como de hacerse con el control del petróleo iraní. “Si fuera por mí, me quedaría con el petróleo, lo conservaría y ganaría mucho dinero”, dijo Trump a los periodistas durante el evento anual de la carrera de huevos de Pascua de la Casa Blanca. “¿Sabes qué es un crimen de guerra? Permitir que un país enfermo con un liderazgo demente tenga un arma nuclear”, dijo Trump.
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... le dijo la sartén al cazo.
Empieza a ser la explicación más probable
A sus votantes, con su hermoso coeficiente intelectual les da absolutamente igual.
Él es el líder del partido que reconoció en el Congreso que los militares que querían fusilar a 26 millones de hijos de puta en España "son nuestra gente".
Y ahí están, en los primeros puestos de las encuestas sin que los medios mayoritarios digan ni pío de estas cosas. Pero un juez suelta a un reincidente y... ¡¡¡es culpa de la izquierda!!!
Y nadie más lo ha hecho nunca.
Hay que quitar las armas nucleares a EEUU.
Que la sociedad y sus líderes se curen como puedan