Trump: «Sabes qué es un crimen de guerra? Permitir que un país enfermo con un líder demente tenga armas nucleares”  

El lunes, Trump reflexionó sobre la posibilidad de tomar el control de la vía marítima y cobrar peajes por el paso, así como de hacerse con el control del petróleo iraní. “Si fuera por mí, me quedaría con el petróleo, lo conservaría y ganaría mucho dinero”, dijo Trump a los periodistas durante el evento anual de la carrera de huevos de Pascua de la Casa Blanca. “¿Sabes qué es un crimen de guerra? Permitir que un país enfermo con un liderazgo demente tenga un arma nuclear”, dijo Trump.