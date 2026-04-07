edición general
232 meneos
516 clics
Trump: «Sabes qué es un crimen de guerra? Permitir que un país enfermo con un líder demente tenga armas nucleares”

Trump: «Sabes qué es un crimen de guerra? Permitir que un país enfermo con un líder demente tenga armas nucleares”  

El lunes, Trump reflexionó sobre la posibilidad de tomar el control de la vía marítima y cobrar peajes por el paso, así como de hacerse con el control del petróleo iraní. “Si fuera por mí, me quedaría con el petróleo, lo conservaría y ganaría mucho dinero”, dijo Trump a los periodistas durante el evento anual de la carrera de huevos de Pascua de la Casa Blanca. “¿Sabes qué es un crimen de guerra? Permitir que un país enfermo con un liderazgo demente tenga un arma nuclear”, dijo Trump.

| etiquetas: trump , demente , armas , nucleares
118 114 0 K 498 actualidad
49 comentarios
118 114 0 K 498 actualidad
Comentarios destacados:            
#2 molybdate
El chiste se cuenta solo...
101 K 899
#26 dsj
#2 no lo pillo :tinfoil:
0 K 11
asurancetorix #30 asurancetorix *
#26 El chiste es que la mayoría estamos de acuerdo con Trump... aunque probablemente no hablamos del mismo país ;)
4 K 62
ochoceros #44 ochoceros *
#26 ... habló de putas la tacones.

... le dijo la sartén al cazo.
0 K 11
Djangology #46 Djangology
#26 Ese emoticono siempre me ha parecido un huevo de pascual de los que hacen la carrera anual de la casa blanca.
0 K 7
#33 Stringerthanks
#2 ...y no tiene ni puta gracia
0 K 6
#42 DonaldBlake
#2 Aunque pillo el chiste, no sé si se refiere a EEUU o a Israel.
1 K 13
Format_C #4 Format_C
Se refiere a EEUU o Israel?
53 K 445
#11 Grahml
#4 Sí.
41 K 350
#13 pcmaster
#4 Yo diría que a ambos.
5 K 67
#36 listillo
#4 Podemos incluir también a Corea del Norte, o a Irán y sus ayatolás extremistas. Entre unos y otros estamos jodidos.
1 K 12
Format_C #40 Format_C
#36 es que iran no tiene bombas atomicas, y mira que uno de sus recursos naturales es el uranio
1 K 10
calde #41 calde
#36 De momento irán está demostrando ser más civilizado. E incluso diría que Corea también...
0 K 19
#48 eipoc
#4 En realidad son lo mismo, así que no es necesario especificar.
0 K 10
jonolulu #5 jonolulu *
Yo empiezo a pensar que existen los extraterrestres, nos han colado a su Kodos, y se es están escojonando de nosotros con las cámaras ocultas.

Empieza a ser la explicación más probable
37 K 362
Aluflipas #22 Aluflipas
#5 A mi no me mires. Yo voté a Kang.
14 K 125
DayOfTheTentacle #35 DayOfTheTentacle *
#22 yo a kong pero como soy republicano el king me hizo koopa
0 K 9
karakol #3 karakol
Cada acusación es una confesión.
21 K 205
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
El primer paso es reconocerlo.
15 K 148
ipanies #8 ipanies
No El Mundo Today llega a este nivel del absurdo :palm:
12 K 129
fjcm_xx #18 fjcm_xx
Hay que recordar que Abascal y la loca de Madrit están apoyando al demente amarillo, que ha amenazado con el exterminio de una civilización. Esto hay que rubricarlo, que quede claro. Que en en los medios generalistas ni lo comentan.
12 K 113
Alfon_Dc #27 Alfon_Dc
#18
A sus votantes, con su hermoso coeficiente intelectual les da absolutamente igual.
2 K 15
ochoceros #38 ochoceros
#18 IDA fue responsable en pocos meses de~9 veces más muertos que la ETA.

Él es el líder del partido que reconoció en el Congreso que los militares que querían fusilar a 26 millones de hijos de puta en España "son nuestra gente".

Y ahí están, en los primeros puestos de las encuestas sin que los medios mayoritarios digan ni pío de estas cosas. Pero un juez suelta a un reincidente y... ¡¡¡es culpa de la izquierda!!!
1 K 15
#12 Aas59 *
Los demócratas que hace varias décadas ya tiraron dos bombas atómicas.
Y nadie más lo ha hecho nunca.
6 K 51
#29 KerryCaverga
#12 que cojones importará aquí que partido político tirase las bombas, si el azul o el añil, fue usa igualmente, aunque en aquel caso fue una medida desesperada tras años de guerra, no ahora por las pataletas de un viejo demente megalómano
2 K 8
#47 casicasi
#29 Creo que aquí "democratas" no se refiere al partido, se refiere al régimen.
0 K 10
laguerrillasilenciosa #49 laguerrillasilenciosa
#29 ¿Medida desesperada? Eligieron masacrar población civil, podían haber hecho su demostración de fuerza con un pelín siquiera de humanidad.
1 K 12
yopasabaporaqui #10 yopasabaporaqui
Ajá...  media
3 K 44
#15 girombo
¿Se describe a sí mismo?
3 K 41
Tumbadito #16 Tumbadito
Lo que dijo es innegable.

Hay que quitar las armas nucleares a EEUU.

Que la sociedad y sus líderes se curen como puedan
3 K 41
SON_ #23 SON_
Habla todo el rato como si estuviera en la barra de un bar tomándose un cubata.
2 K 27
knzio #32 knzio
#23 a ver si va a ser que cuando habla de "liberar" Cuba se está pidiendo otra...
1 K 19
Battlestar #31 Battlestar
No soy de los que aprecia envíos con todos y cada unos los pedos mentales de Trump (que son muchos) pero si ha dicho eso así tal cual, ha debido de ser un momento de esos que se hace un silencio total en la sala como preludio a las carcajadas.
1 K 23
tommyx #17 tommyx
Ejemmmm ejeeeemmmm
1 K 21
DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
El zoom a las cejas del que pegunta es obligatorio...
1 K 21
Alfon_Dc #28 Alfon_Dc
Jjaajaj,casi me la cuelan estos del mundo today...son insuperables.
1 K 21
dogday #24 dogday
A un tipo así, que en cualquier momento puede desencadenar el exterminio de nuestra raza, solo le deseo la máxima brevedad posible.
1 K 19
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
Si tienes un país con armas nucleares, tarde o temprano lo mandará un demente.
1 K 17
Professor #25 Professor
Así se habla, Presidente Trump!! Duro con ellos, liberemos a las mujeres!! Viva el feminismo
2 K 14
DayOfTheTentacle #37 DayOfTheTentacle
#25 ???????? ??? ? ????? ...⁹

o_o
0 K 9
#39 pikutara
De verdad se creen por encima de todo y no se dan ni cuenta de lo que dicen.
0 K 10
#19 HangTheRich
Esta viendo y no ve
0 K 9
#43 DRAG0NER0
Se acaba de autodefinir.
0 K 9
DayOfTheTentacle #34 DayOfTheTentacle
Que le pongan el vídeo!!
0 K 9
lolerman #14 lolerman
Me pinchas y no sangro.
0 K 9
#21 fpove
Se refiere a Israel o a USA ?
0 K 6

menéame