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Revierten el Alzheimer en animales y logran una recuperación neurológica completa: el papel de la molécula NAD+
Investigadores estadounidenses demuestran que el fármaco P7C3-A20, administrado en modelos preclínicos, no solo detuvo el avance del Alzheimer, sino que reparó el daño cerebral y restauró la memoria
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:
alzheimer
,
reversión
,
fármaco
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ciencia
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ciencia
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relacionadas
#1
Albarkas
Ojalá
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#2
Pitchford
#1
Pues sí, pocas enfermedades tan cabronas como ésta..
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#3
Leclercia_adecarboxylata
Esto se ha conseguido con el dinero destinado a defensa.
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#5
DotorMaster
#3
Pues yo venía a decir que qué vergüenza que se gasten tanto en bombas existiendo enfermedades para las que se debería invertir mucho más que en las bombas. Ahí se ve la calidad humana.
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K
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#8
taSanás
*
#3
para que veas…. hasta con ese desproporcionado gasto en defensa consiguen estos avances, otros gastan mucho menos y nah, ni avances, ni Nobel, ni universidades punteras
Wink wink ….
1
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#4
Yorga77
Una buena noticia por lo menos con la racha que llevamos.
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#6
mariKarmo
*
Cada vez más cerca. Pasito a pasito. Vamos inevitablemente hacia la cura. Llegará.
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K
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#7
usuarioeliminado
Gracias por traer esto a portada.
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#9
chatOGT
Ojo, que el titular es demasiado exitoso: es en modelos
preclinicos
Esto es, en modelos (primer hándicap) que aún no han desarrollado la enfermedad (segundo y gran hándicap). Solo valdría para casos en los que acaban de empezar pero todavía no se nota de forma clínica.
En cualquier caso, excelente noticia. Poc a poc.
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#17
troll_hdlgp
#9
Pues según el estudio si lo hace en ratones que han desarrollado la enfermedad "P7C3-A20 also reverses advanced disease in tau-driven PS19 mice and protects human brain microvascular endothelial cells from oxidative stress" -> "P7C3-A20 también revierte la enfermedad avanzada en ratones PS19 impulsados por tau (ratones modificados genéticamente para tener alzhéimer) y protege las células endoteliales microvasculares del cerebro humano del estrés oxidativo."
Pero como dices, es un estudio previo hecho a ratones, suponiendo que todo vaya bien aun le queda mucho hasta ser un fármaco que puedas comprar en la farmacia.
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K
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#22
MADMax2
#9
ese poco a poco es taaaaan lento ... Y se hace tan duro ver las consecuencias en los seres queridos.
En fin, esperemos que no tarden mucho en conseguir algo usable, que sea un beneficio y no para enriquecimiento de empresas a base de patentes y restricciones.
Para algunos familiares me temo que ya llega tarde . Sentimientos encontrados (esperanza, frustración, impotencia)
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#16
llanerosolitario
#9
¿se contradice el mismo artículo?
Un equipo de investigadores de University Hospitals, Case Western Reserve University y el Louis Stokes Cleveland VA Medical Center, en Estados Unidos, publicó un nuevo estudio en la revista Cell Reports Medicine
en el cual concluyen que el Alzheimer avanzado puede ser revertido, no solo ralentizado.
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#10
ingenieril
Ya decia yo que me sonaba. Esto ya fue publicado en Diciembre de 2025.
Mucha gente que conozco está con esta jodienda del Alzheimer, estoy seguro que estarían dispuestos a que se probasen con ellos…
La última una amiga de la familia con apenas 55 años…ya no conoce a nadie…
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K
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#12
chatOGT
#10
en modelos preclinicos. Lo siento.
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K
10
#28
ingenieril
#12
Supongo que los llama preclínicos porque han hecho las pruebas con ratones y no con humanos. 10-15 años si todo fuese bien, creo que quedan.
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#11
Pyrefox
Science bitch! Ole! En ese cesto hay que poner los huevos y no en portaviones
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#13
capitan__nemo
¿Para esto no crean el ciclo del hype de gartner?
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#14
tollendo
Cuando buscas los síntomas del Alzheimer en Google porque te notas raro y ves que todos los enlaces están en morado...
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97
#15
Toponotomalasuerte
#14
te iba a votar positivo, pero el botón ya está en verde por alguna razón.
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#18
atrompicones
"Estudio preclínico. Investigación que se realiza utilizando animales para descubrir si un medicamento, un procedimiento o un tratamiento tiene posibilidades de ser útil. Los estudios preclínicos se llevan a cabo antes de realizar cualquier prueba en seres humanos."
www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/d
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#19
alfre2
Vaya notición!
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#20
Gurripander
Si es en Estados Unidos, cuando lo saquen, se reservará a los enfermos más ricachos, por su precio exorbitante, dejando pudrirse, sin remisión, al resto...hasta que hayan sacado suficiente tajada...para eso, es para lo que sirven las patentes, allí...
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#23
MADMax2
#20
En principio parece que la universidad del estudio es pública, y financiado principalmente con fondos públicos.
Aunque ya sabemos qué es lo que pasa en España. Muchas veces se desarrollan o inventan cosas el instituciones públicas, con fondos públicos, pero a la hora de comercializarlo se lo lleva una empresa privada.
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#25
ochoceros
#23
Que nos lo digan en Cantabria, porque César Pascual, el Consejero de Sanidad que colocó a sus hijos en Ferrovial tras un pufo de 900 millones usando al hospital público de referencia de Cantabria, ahora
va a regalar "POR LA PUTA CARA" a una gran empresa yanki los datos genómicos de más de 51.000 cántabros
:
"El Instituto de Física de Cantabria tiene capacidad para procesar los datos de Cohorte que el Gobierno quiere ceder a una farmacéutica de EEUU".
…
» ver todo el comentario
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#21
CHN
Lo de siempre: "Ojalá mi padre fuera un ratón".
Pero bueno, vamos a ser positivos y a esperar que esto de sus frutos. Y que cuando los dé no sea demasiado tarde.
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#24
MADMax2
#21
Ánimo. Sé perfectamente como te sientes.
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#26
rystan
Qué te juegas que a partir de esto descubrirán que el Alzheimer no es una enfermedad sino varias distintas.
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#27
bol
#26
Le llaman diabetes 3.
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28
comentarios)
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Wink wink ….
Esto es, en modelos (primer hándicap) que aún no han desarrollado la enfermedad (segundo y gran hándicap). Solo valdría para casos en los que acaban de empezar pero todavía no se nota de forma clínica.
En cualquier caso, excelente noticia. Poc a poc.
Pero como dices, es un estudio previo hecho a ratones, suponiendo que todo vaya bien aun le queda mucho hasta ser un fármaco que puedas comprar en la farmacia.
En fin, esperemos que no tarden mucho en conseguir algo usable, que sea un beneficio y no para enriquecimiento de empresas a base de patentes y restricciones.
Para algunos familiares me temo que ya llega tarde . Sentimientos encontrados (esperanza, frustración, impotencia)
Un equipo de investigadores de University Hospitals, Case Western Reserve University y el Louis Stokes Cleveland VA Medical Center, en Estados Unidos, publicó un nuevo estudio en la revista Cell Reports Medicine en el cual concluyen que el Alzheimer avanzado puede ser revertido, no solo ralentizado.
Mucha gente que conozco está con esta jodienda del Alzheimer, estoy seguro que estarían dispuestos a que se probasen con ellos…
La última una amiga de la familia con apenas 55 años…ya no conoce a nadie…
www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/d
Aunque ya sabemos qué es lo que pasa en España. Muchas veces se desarrollan o inventan cosas el instituciones públicas, con fondos públicos, pero a la hora de comercializarlo se lo lleva una empresa privada.
"El Instituto de Física de Cantabria tiene capacidad para procesar los datos de Cohorte que el Gobierno quiere ceder a una farmacéutica de EEUU".… » ver todo el comentario
Pero bueno, vamos a ser positivos y a esperar que esto de sus frutos. Y que cuando los dé no sea demasiado tarde.