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Irán desmiente a Trump y asegura que ha frustrado el rescate del piloto y derribado las aeronaves estadounidenses
Según Teherán, el Ejército habría desplegado una operación que habría alcanzado y derribado diversas aeronaves estadounidenses.
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Comentarios destacados:
#8
A mi hay algo que no me cuadra... No dudo del potencial militar de los EE.UU., todo lo contrario, pero me parece extraño que no hayan publicado el nombre completo, de que estado es, y sobretodo una foto con el militar rescatado ya a salvo, sonriente y feliz de poder abrazar de nuevo a su familia y amigos.
Nos tienen acostumbrados a ese tipo de propaganda hollywoodiense, y que no hayan puesto vídeo ni imágenes de los combates y de la operación tampoco me cuadra (ningún bando ha publicado nada o por lo menos no lo he visto en titulares). Quizá es que todavía están en proceso de rescate, o quizá quieran ser más prudentes, pero como siempre con la propaganda parece que todo el mundo miente.
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#8
SeñorMarron
A mi hay algo que no me cuadra... No dudo del potencial militar de los EE.UU., todo lo contrario, pero me parece extraño que no hayan publicado el nombre completo, de que estado es, y sobretodo una foto con el militar rescatado ya a salvo, sonriente y feliz de poder abrazar de nuevo a su familia y amigos.
Nos tienen acostumbrados a ese tipo de propaganda hollywoodiense, y que no hayan puesto vídeo ni imágenes de los combates y de la operación tampoco me cuadra (ningún bando ha publicado nada o por lo menos no lo he visto en titulares). Quizá es que todavía están en proceso de rescate, o quizá quieran ser más prudentes, pero como siempre con la propaganda parece que todo el mundo miente.
38
K
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#10
amusgada
#8
el CENTCOM no informó todavía (públicamente) ni sobre el F-15 del viernes...
En algún punto medio entre
- enviamos black-hawcks, C-130 y la ostia en verso, conseguimos el rescate pero se nos atascó una rueda del avión en la pista iraní y tuvimos que volarlo, pero el WSO está a salvo
- ofrecimos pasta, se congregaron centenares, pero en medio de las montañas en una región periférica está jodida la geolocalización, y como se dedicaron a tirar pepinazos cerca de donde se escondía el WSO (Tasnim llegó a decir esta noche que pretendían volar a su piloto para que no le cogieran vivo) cargándose a unos cuantos civiles que veían el espectáculo, pos les volamos los C-130
estará la verdad.
5
K
56
#12
SeñorMarron
#10
Cuando les vienen mal, o se callan o maquillan. Pero cuando tienen éxito no tardan ni 30 minutos en mostrar imágenes. A mi que no haya imágenes de ningún bando me da que los dos mienten. Quizá hayan podido rescatarlo pero esté malherido y no hayan querido mostrar nada para no mellar la moral, es una opción, pero no habrían tardado nada en mostrar las imágenes de la dura y exitosa operación de rescate. Algo huele a podrido en
Dinamarca
todo esto
8
K
82
#13
amusgada
#12
¿imágenes de qué? porque si quieres restos humeantes de black-hawk y aviones de transporte, haylos ,ya hay buena imaginería del debris para los flipaos que puedan contrastar qué tipo de naves eran. Así como vídeos de multitudes contemplando el fuego contra los black-hawk. Lo cierto es que el sábado la cagaron estrepitosamente y esta madrugada ya aprendieron que estos rescates hay que hacerlos de noche (vuelos bajos rasantes el sábado con tribus disparándoles hasta con pipas normales...…
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7
K
75
#16
SeñorMarron
*
#13
Hoy en día con la IA es más fácil hacer un vídeo verosímil, pero cuando se tiene éxito nadie duda en publicar las imágenes aunque puedan catalogarlas desde el otro bando como falsas. La verdad no importa porque todo es propaganda, por eso me parece sorprendente que si han tenido éxito no "se haya filtrado" alguna imagen del rescatado; por ejemplo: cuando secuestraron a Maduro, aparecieron a las horas las imágenes de las explosiones en Caracas y la posterior imagen de un Maduro…
» ver todo el comentario
2
K
24
#58
troll_hdlgp
#16
No hace falta esperar para saber quien miente... ambos mienten
1
K
17
#15
ostiayajoder
#10
he visto un video q dice q el.C130 lo tiraron....
Fiable?
No lo se. Es de noche... en cualquier caso parece lento para ser un misil y demasiada explosion y trayectoria extraña para ser un dron... pero ni idea.
Te lo pongo.
t.me/CyberspecNews/104269
2
K
19
#18
SeñorMarron
#15
Gracias! Cuadra con que sea de noche, no soy especialista, no podría decirte si es IA pero desde luego parece realista. Un poco más abajo en el canal muestran imágenes del supuesto Hercules abatido. Si es real es otro desastre de los EE.UU. hayan conseguido rescatar al piloto o no, puede incluso que la táctica sea dejar a su aire al estadounidense para bajar más aviones en previsión de que vengan a rescatarle, capturado o cautivo no supone una gran amenaza, vale más la pena tumbar aviones.
1
K
15
#39
BM75
*
#15
Estoy seguro que el 99% de los videos que nos estamos tragando son falsos. Ese podría ser IA o cualquier cosa.
Hemos bajado los brazos en fiabilidad de las fuentes...
CC
#18
1
K
14
#43
SeñorMarron
#39
Por eso digo "supuesto", habrá que ver con las horas o los días quien está con bulos y quien decía la verdad (o mejor dicho, quien miente menos). De momento las lavadoras se incendian solas, y los aviones y helicópteros tienen "incidentes" que les obligan a volver o cancelar operaciones; cuando hemos visto los drones iraníes pasearse por las bases de EE.UU. y estos callan, pues no se, parece que no es para nada como nos venden la moto a este lado del telón informativo.
3
K
26
#41
Paltus
#15
Diría que es un cohete, no un c-130
0
K
10
#57
Xoche
#41
Para ser un cohete es una trayectoria bien rara la que traza
1
K
16
#62
Paltus
#57
Diría que la estela es constante, de una propulsión a chorro, no como un incendio que pega fogonazos y la trayectoria es bruscamente cambiante solo como lo puede hacer un misil, no un avión de hélices que planea para caer.
0
K
10
#70
ostiayajoder
#57
por la velocidad podria ser un shareb o como se llamen las copias de usa q añcance algun objetivo y por eso explote tanto, pero la trayectoria es rara de cojones
0
K
9
#19
Grahml
*
#8
La verdad, sabiendo que EEUU llamaba a esto "excursión", y que lleva semanas Trump diciendo que esto estaba ganado, viendo esto, me creo que los iraníes estén diciendo la verdad:
Pérdidas de aeronaves militares de EE. UU.:
- F-35 – 1 dañado
- F-15E Strike Eagle – 4 en total
- A-10 Thunderbolt II – 1 derribado
- E-3G Sentry (AWACS) – 1 destruido
- Aviones cisterna KC-135 – 8 en total (1 destruido, 1 estrellado, 1 dañado en el aire, 5 dañados en base)
- Drones MQ-9 Reaper – 17 derribados
- Helicópteros:
UH-60 Black Hawk – 1 dañado
HH-60G Pave Hawk – 2 dañados
- CH-47 Chinook – 1 destruido
11
K
98
#22
amusgada
#19
y esa imagen es del día 3 así que no incluye toodo lo que se pulieron en el CSAR
1
K
29
#24
SeñorMarron
#19
Si, Irán ha tenido grandes pérdidas y muchos cíviles asesinados, pero realmente está ganando en cuanto objetivos: sostener el régimen, devolver el golpe (sobretodo a sus vecinos colaboracionistas del nazismo) y dar unos cuantos sopapos al hegemón.
Esto enfurecerá a la opinión pública en EE.UU., pero harán piña como hicieron en Irak, no lo dudes, están enfermos por las armas y la guerra, se creen que son el ombligo del mundo y que tienen derecho a obligar a todos a obedecerles. No me…
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6
K
70
#26
Grahml
#24
Con EEUU la estrategia es "ganar al no perder" la guerra.
2
K
30
#66
ElBeaver
#24
Considero que nadie está sacando provecho de este conflicto. Irán ha perdido su fuerza aérea, gran parte de sus sistemas de defensa y a varios de sus principales líderes, aunque el régimen de los ayatolás probablemente se mantenga. Por otro lado, Estados Unidos ha gastado miles de millones en armamento y ha sufrido bajas materiales y humanas sin obtener grandes resultados. Sin duda, ambas naciones habrían estado mejor sin esta guerra absurda.
0
K
7
#76
goyito
#66
Cierto, nadie gana con la guerra, pero la guerra se empezo unilateralmente.
1
K
14
#60
Xoche
#19
Habrá que añadir también todos los radares que les han jodido. Eso duele quizás más que las aeronaves perdidas
2
K
30
#25
placeres
*
#8
efectivamente o ha sido capturado y los iraníes aún no han podido ponerlo en un lugar "seguro" o esta escondido en algún lugar donde ninguno de los dos bandos puede llegar fácilmente.
..En la estrategia militar de ataque aérea norteamericana, casi la mitad del esfuerzo esta destinado en recuperar a los pilotos caídos, aprendieron en Vietnam por las malas del valor político-psicologico que tiene cada piloto y se destina muchos recursos en ello.
Basicamente, tienen cuerpos de…
» ver todo el comentario
8
K
71
#30
placeres
*
#25
#8
Nada, no había visto las noticias ya lo rescataron, estaba bien escondido. MIA durante 36 horas pff eso es mucho tiempo.
0
K
12
#51
slainrub
#25
Jodo, pedazo de comentario que te has marcado. Enhorabuena.
0
K
9
#32
Westgard
#8
Marchando! Oye, tu, pilla a un comandante, coronel o lo que haga falta cualquiera (uno con muchas estrellicas en la pechera) y hazle fotos con 4 vendas mal puestas y maquillado, diciendo que hemos rescatado al piloto caido... no olvideis ponerle un casco o una mascarilla al lado que se vea que es piloto y mucho piloto...
Ah, y si alguien pregunta por el de verdad, que esta ocupado lavando los gallumbos en la lavanderia... o que ha caido por fuego amigo, que Johnson es mu patoso, y estaba limpiando la Sig Sauer cuando le ha descerrajado 14 tiros por accidente entre ceja y ceja.
1
K
16
#44
SeñorMarron
#32
Jjejeje, si, es una posibilidad que me creería también; pero sería muy burdo, no tardaría la familia del piloto real en poner el grito en el cielo y destapar el pastel. Quizá es cierto que lo hayan rescatado pero quieran hacer una propaganda más fuerte para maquillar el material perdido en la operación (posiblemente también hayan perdido otros pilotos, son operaciones muy peligrosas), o quizá los iraníes digan la verdad y hayan frustrado el rescate. Quizá se disperse pronto la niebla de guerra, veremos...
1
K
16
#34
MLeon
#8
Con la propaganda, todo el mundo miente. Correcto. Pero si a mí me pones a apostar por un bando mentiroso, que quieres que te diga, mi dinero va por USA.
2
K
19
#56
noopino
#8
Hollywood sempre ha jugado una gran baza en los conflictos de EEUU.
Fijaos el show que están creando con el viaje a la luna. Coincidencia?
Espero equivocarme, pero veo que acabarán usando armas nucleares...
Por eso lo de "acabarán en la edad de piedra".
0
K
7
#59
rafaLin
#8
Ya no es como en la segunda guerra mundial, donde los pilotos eran héroes que mataban a los malos, ahora son asesinos de niñas, criminales de guerra, no creo que su familia ni él tengan ganas de salir en la tele y que sus vecinos sepan lo que hacen.
0
K
10
#67
ElBeaver
#59
Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los pilotos británicos bombardeaban ciudades con fósforo por la noche, mientras que los estadounidenses realizaban estos ataques durante el día.
Durante la Segunda Guerra Mundial, esta coordinación táctica entre las potencias aliadas se conoció como la Ofensiva de Bombardeo Combinada (Combined Bomber Offensive). La Real Fuerza Aérea británica (RAF), tras sufrir bajas insostenibles en incursiones diurnas al inicio del conflicto, adoptó el…
» ver todo el comentario
2
K
24
#83
rafaLin
#67
Por supuesto todo eso es cierto, pero los americanos apoyaban la guerra, los veían como héroes y les hacían desfiles al volver a casa, ya no.
0
K
10
#86
ElBeaver
#83
entonces en la SGM eran asesinos de niñas, criminales de guerra si nos guiamos por los que se hace ahora
0
K
7
#82
Wachoski
#8
los iraníes lo tienen super fácil con Trump,... Pueden decir, mentir y desmentir lo que quieran
Delante tienen a un mentiroso compulsivo, que no para de soltar mierdas a puñados cada día.... Así que, con un poco de prudencia, cada vez que corrigen algo, suena real y yo, por lo menos, me los creo antes que al zanahorio
0
K
8
#17
Top_Banana
Parece que les ha salido caro el rescate...
10
K
134
#31
BM75
#17
Quizá. Pero esa foto puede ser cualquier cosa
0
K
7
#40
HeilHynkel
#31
Son los restos de un C-130 en tierra, dentro llevaba un MH-6 cuyo rotor puedes ver en la segunda foto.
x.com/Osinttechnical/status/2040695046580641835?s=20
Por la forma de los resto, yo creo que lo reventaron en tierra, seguramente para que no fuera capturado. Ahora .. el motivo que estuviera en tierra, no lo sé. Lo mismo lo dañaron o lo mismo sacrificaron el C-130 en una misión suicida para el aparato y salieron por patas en otros helicópteros o mismo se dañó al aterrizar (que puede aterrizar en pistas poco preparadas no significa que no pueda recibir daños si el sitio no es apto)
2
K
44
#53
ahoraquelodices
#40
Qué satisfacción daba derribar uno de esos MH-6 Little Bird en el Battlefield…
0
K
7
#63
YoSoyTuPadre
*
#40
Ojo, son dos MH-6
0
K
19
#79
HeilHynkel
#63
Eso me parecen más los motores del Hércules. Lo del helicóptero es lo que está en la foto, a la izquierda.
0
K
20
#85
YoSoyTuPadre
*
#79
ABCNews indica que se perdieron 4, debían ir dos en cada (un poco después de la mitad del artículo)
abcnews.com/International/rescue-2nd-15e-airman-iran-unfolded/story?id
0
K
19
#64
YoSoyTuPadre
*
#40
Hay una imagen de dos C-130 en tierra a la vez, lo cual es muy raro, tenían helicópteros para evacuar a la tripulación del primero sin necesidad de que un segundo C-130 aterrizace en esa zona y corriese el riesgo de quedar también atascado (suponiendo que esta es la versión real de los sucedido), todo muy raro
0
K
19
#80
HeilHynkel
#64
Como dije, no sé los detalles de que ese avión estuviera en tierra.
0
K
20
#73
Top_Banana
#31
aquí tienes un vídeo. A saber qué ha pasado, aunque tiene toda la pinta de que les ha salido rana el rescate.
t.me/farsna/426700
0
K
17
#52
Supercinexin
#17
El Ejército más poderoso del mundo. Una semana y ya tienen la guerra ganada.
Van a tener que mandar muchos cohetes con peña dentro a dar vueltas a La Luna para desviar la atención.
1
K
37
#54
slainrub
#17
No sé si creerme esa foto. Que que pasa, que han caído las 3 aeronaves juntas?
1
K
16
#61
slainrub
#17
#54
Perdón, dicen que los han destruidos los mismo americanos, me cuadra más.
0
K
9
#72
Top_Banana
#61
Pues a mí no me cuadra nada. En una operación de rescate de un soldado, ellos mismos destruyen 2 helicópteros y un avión.
No se rick... ¿Donde está la tripulación de esos aparatos?
1
K
24
#65
chupacabres
#54
una con dos little bird dentro
0
K
6
#4
wata
¿Saldrá Trump con un piloto ficticio para decir que lo han rescatado? Me creo cualquier cosa.
13
K
110
#14
covacho
#4
Ya ha salido. Y el rescatado es coronel, no menos.
www.meneame.net/story/milagroso-estados-unidos-rescata-segundo-piloto-
1
K
26
#29
mstk
#14
¿Coronel Sam Trautman?
0
K
7
#6
thekeeper
Dentro de 48h tendran otras 48h para que se rindan o sino bombasos!
9
K
99
#84
BM75
#6
Miles de iranís han muerto y decenas de miles de edificios han sido destruidos ya por las bombas. Me parece frívolo ironizar sobre ello.
0
K
7
#9
amusgada
x.com/AIkshat70721/status/2040689956776005990
vídeo-lego de los jet-downs
8
K
89
#20
Top_Banana
#9
Esto duele más que los aviones caídos.
1
K
26
#21
SeñorMarron
#9
Hostias! Epic trolling de Irán
1
K
16
#33
DDJ
Si Trump ha dicho que se ha rescatado al piloto pues se ha rescatado, no hay ningún motivo para desconfiar de lo que haya dicho Donald Trump
5
K
47
#27
tricionide
Me creo mas a los persas que a los gringos, aunque tampoco dicen que lo han encontrado ellos,
4
K
38
#35
SeñorMarron
#27
Lo mismo, si lo hubieran encontrado lo tendríamos mandando un mensaje en vídeo: "La gran República de Irán me está tratando bien...", pero por lo menos no dicen haberlo capturado. Quizá tampoco quieran capturarlo a las bravas y prefieran esperar a los helicopteros y aviones de rescate para darles cera también porque tienen más valor estratégico. Veremos las próximas horas, pero por lo pronto, si han rescatado al piloto han perdido bastante material por el camino (serán las lavadoras de los aviones, seguro
)
0
K
7
#45
Priorat
*
¿Os dais cuenta que si EE.UU. localiza al piloto lo más seguro para ellos es matarlo (sin que quede rastro)?
Bajar hasta la superficie y recogerlo es mucho más arriesgado.
1
K
32
#48
BM75
#45
Sería muy difícil acallar eso frente a su opinión pública. Alguien se podría ir de la lengua y el escándalo sería brutal.
No lo veo.
0
K
7
#75
Thirsty
#74
No dejan atrás a nadie. No como los rusos.
2
K
21
#49
Iruñakis
#Creo
que los mismos bombasos desde que empezó todo, no se han cortado ni media desde que empezó el conflicto.
1
K
16
#11
konde1313
¿Pero en serio se han inventado un rescate existido? Esto parece cada vez más a un abuelo gagá totalmente fuera de la realidad que le cuentan lo que quiere oír y este hace declaraciones con las mentiras que le han dicho. Es para hacerles a todos un consejo de guerra.
0
K
12
#68
Nusku
*
Edit
0
K
9
#78
troymclure
#74
pero ganaron la guerra o no???
0
K
9
#28
endy
*
Un avión de transporte C-130 para rescatar a una persona. Una historia muy coherente
0
K
7
#37
radon2
#28
El C-130 es para abastecer los Blackhawk.
2
K
26
#42
Paltus
#28
El gunship que tipo de avión es?
0
K
10
#46
guillersk
#28
será un ac-130 y ese es de los de aparta de donde apunte
0
K
10
#50
YoSoyTuPadre
*
#28
Dos para ser exactos
x.com/AFpost/status/2040649335206265145?s=20
x.com/sentdefender/status/2040693500568616965?s=20
También un MH-6 Little Bird
x.com/MarioNawfal/status/2040717831877148968?s=20
Intentaron montar una base temporal para las operación y como ya dijeran el general francés hace uno o dos días: no salió bien
www.meneame.net/story/general-frances-arremete-contra-funcionarios-tru
y hay un derribo de algo, se cre un Blackhawk o un drone Reaper:
0
K
19
#55
ahoraquelodices
#28
Que les capturen un piloto puede ser un golpe muy duro al ego y a la moral.
0
K
7
#71
barcelonauta
*
Esta batalla la ganará el primero que muestre al piloto, mientras tanto todo son conjeturas y no me creo nada (y menos en los tiempos que corren con la IA revolucionada creando fakes de todo tipo). Demasiados cabos sueltos...
Si los yankis lo han sacado de allí como presumen, tal vez sirva para relajar un poco la situación mientras piensan la siguiente jugada, pero si es Irán quien dice la verdad y muestra al piloto capturado, a zanahorio sólo le quedaría la opción nucelar para salvar un poco la honra y ya puestos morir matando (de perdidos al río).
0
K
6
#81
pozz
Es asombroso el ver como todo la purria de bulos y propaagnda de estos follacabras de los ayatolas cuela con tanta facilidad por meneame.
0
K
6
#1
Thirsty
*
»
ver comentario
42
K
-217
#2
Verdaderofalso
#1
en dos semanas
28
K
285
#3
Tkachenko
#2
4
K
65
#38
Herumel
#2
Guerra? Que guerra? La de USA/Israel vs. Iran, pero eso no se acabó ya hace semanas? El estrecho esta ya abierto al libre paso.
3
K
31
#69
Nusku
#2
Están en la versión de prueba de 30 días del ultimátum.
0
K
9
#74
Thirsty
#47
#36
#23
#7
#5
#2
Pero lo rescataron o no ?
1
K
8
#5
Jakeukalane
#1
no recuerdo un cuerpo usano que se llame así.
19
K
196
#7
josde
#1
Tu si que estas machacado, revolusinario.
19
K
235
#23
troymclure
#1
Para que tienen que rescatar a nadie si la guerra la ganaron hace 5 semanas???
21
K
213
#36
Mustela
#1
No te desperté para esto...
1
K
20
#47
Kurtido
#1
Para ridículo tu historial de comentarios. Vaya troll repetitivo y sin chispa
2
K
27
#77
Asmode0
*
#1
he mirado tu perfil y llevabas 8 años sin utilizar esta cuenta. Tus anteriores comentarios del 2018 cuando comentabas eras agradable, comentabas mucho en noticias de animales, pedías perdón a la gente, en definitiva parecias otra persona.
8 años más tarde tus comentarios están llenos de mensajes de odio, de ataques y de faltas de respeto. Que ha pasado durante todo este tiempo? Quizás deberías hacer una introspección y ver en lo que te has convertido.
Con total respeto te lo digo.
3
K
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Nos tienen acostumbrados a ese tipo de propaganda hollywoodiense, y que no hayan puesto vídeo ni imágenes de los combates y de la operación tampoco me cuadra (ningún bando ha publicado nada o por lo menos no lo he visto en titulares). Quizá es que todavía están en proceso de rescate, o quizá quieran ser más prudentes, pero como siempre con la propaganda parece que todo el mundo miente.
Nos tienen acostumbrados a ese tipo de propaganda hollywoodiense, y que no hayan puesto vídeo ni imágenes de los combates y de la operación tampoco me cuadra (ningún bando ha publicado nada o por lo menos no lo he visto en titulares). Quizá es que todavía están en proceso de rescate, o quizá quieran ser más prudentes, pero como siempre con la propaganda parece que todo el mundo miente.
En algún punto medio entre
- enviamos black-hawcks, C-130 y la ostia en verso, conseguimos el rescate pero se nos atascó una rueda del avión en la pista iraní y tuvimos que volarlo, pero el WSO está a salvo
- ofrecimos pasta, se congregaron centenares, pero en medio de las montañas en una región periférica está jodida la geolocalización, y como se dedicaron a tirar pepinazos cerca de donde se escondía el WSO (Tasnim llegó a decir esta noche que pretendían volar a su piloto para que no le cogieran vivo) cargándose a unos cuantos civiles que veían el espectáculo, pos les volamos los C-130
estará la verdad.
Dinamarcatodo esto
Fiable?
No lo se. Es de noche... en cualquier caso parece lento para ser un misil y demasiada explosion y trayectoria extraña para ser un dron... pero ni idea.
Te lo pongo.
t.me/CyberspecNews/104269
Hemos bajado los brazos en fiabilidad de las fuentes...
CC #18
Pérdidas de aeronaves militares de EE. UU.:
- F-35 – 1 dañado
- F-15E Strike Eagle – 4 en total
- A-10 Thunderbolt II – 1 derribado
- E-3G Sentry (AWACS) – 1 destruido
- Aviones cisterna KC-135 – 8 en total (1 destruido, 1 estrellado, 1 dañado en el aire, 5 dañados en base)
- Drones MQ-9 Reaper – 17 derribados
- Helicópteros:
UH-60 Black Hawk – 1 dañado
HH-60G Pave Hawk – 2 dañados
- CH-47 Chinook – 1 destruido
Esto enfurecerá a la opinión pública en EE.UU., pero harán piña como hicieron en Irak, no lo dudes, están enfermos por las armas y la guerra, se creen que son el ombligo del mundo y que tienen derecho a obligar a todos a obedecerles. No me… » ver todo el comentario
..En la estrategia militar de ataque aérea norteamericana, casi la mitad del esfuerzo esta destinado en recuperar a los pilotos caídos, aprendieron en Vietnam por las malas del valor político-psicologico que tiene cada piloto y se destina muchos recursos en ello.
Basicamente, tienen cuerpos de… » ver todo el comentario
Ah, y si alguien pregunta por el de verdad, que esta ocupado lavando los gallumbos en la lavanderia... o que ha caido por fuego amigo, que Johnson es mu patoso, y estaba limpiando la Sig Sauer cuando le ha descerrajado 14 tiros por accidente entre ceja y ceja.
Fijaos el show que están creando con el viaje a la luna. Coincidencia?
Espero equivocarme, pero veo que acabarán usando armas nucleares...
Por eso lo de "acabarán en la edad de piedra".
Durante la Segunda Guerra Mundial, esta coordinación táctica entre las potencias aliadas se conoció como la Ofensiva de Bombardeo Combinada (Combined Bomber Offensive). La Real Fuerza Aérea británica (RAF), tras sufrir bajas insostenibles en incursiones diurnas al inicio del conflicto, adoptó el… » ver todo el comentario
Delante tienen a un mentiroso compulsivo, que no para de soltar mierdas a puñados cada día.... Así que, con un poco de prudencia, cada vez que corrigen algo, suena real y yo, por lo menos, me los creo antes que al zanahorio
Son los restos de un C-130 en tierra, dentro llevaba un MH-6 cuyo rotor puedes ver en la segunda foto.
x.com/Osinttechnical/status/2040695046580641835?s=20
Por la forma de los resto, yo creo que lo reventaron en tierra, seguramente para que no fuera capturado. Ahora .. el motivo que estuviera en tierra, no lo sé. Lo mismo lo dañaron o lo mismo sacrificaron el C-130 en una misión suicida para el aparato y salieron por patas en otros helicópteros o mismo se dañó al aterrizar (que puede aterrizar en pistas poco preparadas no significa que no pueda recibir daños si el sitio no es apto)
Eso me parecen más los motores del Hércules. Lo del helicóptero es lo que está en la foto, a la izquierda.
abcnews.com/International/rescue-2nd-15e-airman-iran-unfolded/story?id
Como dije, no sé los detalles de que ese avión estuviera en tierra.
t.me/farsna/426700
Van a tener que mandar muchos cohetes con peña dentro a dar vueltas a La Luna para desviar la atención.
No se rick... ¿Donde está la tripulación de esos aparatos?
www.meneame.net/story/milagroso-estados-unidos-rescata-segundo-piloto-
vídeo-lego de los jet-downs
Bajar hasta la superficie y recogerlo es mucho más arriesgado.
No lo veo.
x.com/AFpost/status/2040649335206265145?s=20
x.com/sentdefender/status/2040693500568616965?s=20
También un MH-6 Little Bird
x.com/MarioNawfal/status/2040717831877148968?s=20
Intentaron montar una base temporal para las operación y como ya dijeran el general francés hace uno o dos días: no salió bien
www.meneame.net/story/general-frances-arremete-contra-funcionarios-tru
y hay un derribo de algo, se cre un Blackhawk o un drone Reaper:
Si los yankis lo han sacado de allí como presumen, tal vez sirva para relajar un poco la situación mientras piensan la siguiente jugada, pero si es Irán quien dice la verdad y muestra al piloto capturado, a zanahorio sólo le quedaría la opción nucelar para salvar un poco la honra y ya puestos morir matando (de perdidos al río).
8 años más tarde tus comentarios están llenos de mensajes de odio, de ataques y de faltas de respeto. Que ha pasado durante todo este tiempo? Quizás deberías hacer una introspección y ver en lo que te has convertido.
Con total respeto te lo digo.