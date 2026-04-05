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Exdirector del OIEA pide a los países del Golfo que hagan "todo lo posible" para frenar al "loco" de Donald Trump

Exdirector del OIEA pide a los países del Golfo que hagan "todo lo posible" para frenar al "loco" de Donald Trump

Asimismo, en otra publicación —escrita esta vez en inglés—, el exresponsable del OIEA cuestionó la falta de respuesta internacional ante la escalada de violencia en Oriente Próximo y ha interpelado directamente a la ONU, al Consejo Europeo y a Francia, China y Rusia. "¿¡No se puede hacer nada para detener esta locura!?", ha cuestionado.

| etiquetas: exdirector del oiea , países del golfo , frenar , trump , loco
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Hay un peligro serio de escalada y estamos ante potencias nucleares, Israel ante una situación de debilidad puede acabar optando por el lanzamiento de bombas nucleares.
Esto pone en evidencia, que el problema no era Irán, si no Israel. Y lo que está haciendo EE.UU. e Israel con este ataque que Irán acabe teniendo armas nucleares, en tal caso Arabia Saudi también se haría con armas nucleares.
La OIEA ha lanzado la advertencia demasiado tarde, hay una relación demasiado estrecha entre la OIEA con EE.UU. e Israel.
25 K 229
#4 tropezon
#3 La OIEA no ha lanzado nada, lo ha hecho su EX-director.
Adivina por qué no le quieren Israel y USA en la agencia....
15 K 145
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
#4 #5 Ahí se pone en evidencia la poca relevancia que tiene la OIEA, está hecha para servir a los intereses de EE.UU.
6 K 70
MasterChof #12 MasterChof
#6 como la ONU y todo lo demás. Están para blanquear y legitimar sus guerras y bloqueos imperialistas e inhumanos, así como el Genocidio, apartheid y brutal ocupación de su principal socio
4 K 33
Bombástico #21 Bombástico
#4 Por decir lo evidente?
0 K 8
emmett_brown #5 emmett_brown
#3 De hecho, la OEIA no ha lanzado esta advertencia, sino un exdirector...
4 K 63
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#1 #3 aún recuerdo en los primeros días de administración Trump como Arabia Saudí regaba con millones y cosas doradas a Trump
3 K 39
Mauro_Nacho #19 Mauro_Nacho
#17 Arabia Saudí es uno de los países más farsantes del mundo, está con los BRICS, donde está junto a Irán.
Irán y Arabia Saudita reafirmaron el martes su compromiso de implementar las disposiciones del acuerdo mediado por China en 2023 para la reanudación de las relaciones diplomáticas bilaterales.
Pero al mismo tiempo Arabia Saudí por detrás apoya a EE.UU. en su ataque a Irán.
3 K 27
ochoceros #25 ochoceros *
#3 Rusia ya pidió hace 2 semanas al bando agresor que no bombardeasen una central nuclear que llevan ellos en Irán. Pues nada, los yankis y los sionazis la han bombardeado buscando provocar un Chernobyl en la zona y Rusia ha tenido que evacuar de urgencia a sus 200 científicos.

Hace menos de un año Irán y Rusia habían firmado un convenio para la construcción en Irán de 4 nuevas centrales nucleares.

Los sionazis y los yankis con este tipo de agresiones que conllevan efectos nocivos mucho mucho…   » ver todo el comentario
4 K 49
#27 R2dC
#25 Hace menos de un año Irán y Rusia habían firmado un convenio para la construcción en Irán de 4 nuevas centrales nucleares.

Pues entre el cambio climático, sus problemas fluviales y los regalos que les manda is-a-hell, me parece una terrible idea.
0 K 9
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Arabia Saudi apoyo a Trump y su guerra contra Irán, pero si sale mal, los del golfo que pasiva o activamente hayan apoyado esta guerra, es decir todos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Omán y Baréin, van a estar en una situación complicada.
24 K 228
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
El primero que dice las cosas claras. Luego vendrán los lloros.
9 K 93
#8 tierramar *
Lo dice la OIEA. El publico cree que una guerra nuclear sólo son las grandes ojivas nucleares, NO. Hay una guerra nuclear invisible para las masas (porque no hay grandes explosiones), en las guerras actuales se utiliza material nuclear, las explosiones no son como las de Hiroshima, es peor porque la población no tienen ni idea a lo que está siendo sometida: el material radioactivo se esparce y se va acumulando en la troposfera, porque los radionucleidos duran miles de años, no…   » ver todo el comentario
7 K 65
MasterChof #14 MasterChof
#8 pero el futuro del planeta está en qué tú y yo separamos los plásticos y el papel, recuerda
4 K 33
MasterChof #22 MasterChof
#14 *separemos
0 K 11
EstilistaDeComadrejas #18 EstilistaDeComadrejas
#8 ¿Habría manera de encontrar estudios científicos publicados en revistas de alto impacto al respecto? Porque el tema es muy serio y me gustaría saber más. Estoy escrapeando un poco la red y solo me sale textos de medios no especializados.Gracias
0 K 7
Andreham #7 Andreham
La tibieza del planeta con gente que ya para empezar en 2 años han asesinado a 75000 personas, sin entrar en otros numerosos delitos contra la humanidad que han cometido, o los ataques contra estamentos como la ONU y la OTAN se tiene que pagar en algún momento.
8 K 63
karlos_ #9 karlos_
La misma OEIA que supervisada el acuerdo nuclear de iran para fines civiles y le paso la lista de científicos involucrados al Mossad y la CIA?
Y luego los han ido asesinando
5 K 48
Suriv #13 Suriv
#9 Claro, porque no les valia el informe, porque había que construir el relato
0 K 9
MasterChof #16 MasterChof
#9 sí, estos son como los que, tras votar a Trump por enésima vez, ahora no les parece bien el ICE. Sus líneas rojas solo los rodean a ellos.
0 K 11
#10 tierramar *
Afganistan también quedo seriamente contaminada con radioanucleidos con un indice altisimo de nacimientos deformes, cánceres....que duraran generaciones, ya así por donde pasa el ejercito yanqui, porque sus vehiculos militares .
USA ha enviado armas de uranio empobrecido también a Ucrania www.swissinfo.ch/spa/las-municiones-de-uranio-empobrecido-un-arma-perf Las municiones de uranio empobrecido que Estados Unidos suministrará a Ucrania son un arma muy eficaz a la hora de perforar vehículos blindados, pero controvertida por sus riesgos de toxicidad para los militares y la población civil.
3 K 30
Mark_ #11 Mark_
A mí se me ocurre una cosa que lo frenaría en seco: el suelo. Cuando lo tiren desde arriba de la Torre Trump.

Y solo hay que hacerlo una vez! :troll:
1 K 22
Suriv #15 Suriv
Pues estaba leyendo, y ya sabemos como son las redes sociales, donde los bulos, noticias falsas o sentimientos de algunos.. El rumor que esta circulando es que Donald Trump esta en el hospital, de ahi, enfermo, fallecido, convertido a reptiliano....
0 K 9
nemeame #20 nemeame
#15 Lo mismo solo está cachondo y se quiere desfogar en la sección de pediatría
1 K 19
#24 Horkid *
Mucha información muy grave y pertienente ha ido desapareciendo de la red. Hay un informe secreto de lo que ocurriria si una de las centrales nucleares de Francia desapareciera: ruina de Europa, grandes zonas inhabitables,... pero ya no la encuentro en la red. Mucha información de lso primeros meses y años de Fukushima han desaparecido.
Pero una fuente para aprender es: www.fairewinds.org/about-us/arnie-gundersen
Una de las doctoras que más sabe sobre las consecuencias de la energía nuclear en la salud es la doctora Helen Caldicott, que tiene muchos videos, libros,...www.fairewinds.org/about-us/arnie-gundersen
0 K 8
karaskos #26 karaskos *
Ahora salen también el cagaRutte corriendo a frenar a Trump: y por parte de Europa, la Pústula Von der Brujen
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menéame