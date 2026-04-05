Exdirector del OIEA pide a los países del Golfo que hagan "todo lo posible" para frenar al "loco" de Donald Trump

Asimismo, en otra publicación —escrita esta vez en inglés—, el exresponsable del OIEA cuestionó la falta de respuesta internacional ante la escalada de violencia en Oriente Próximo y ha interpelado directamente a la ONU, al Consejo Europeo y a Francia, China y Rusia. "¿¡No se puede hacer nada para detener esta locura!?", ha cuestionado.
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Esto pone en evidencia, que el problema no era Irán, si no Israel. Y lo que está haciendo EE.UU. e Israel con este ataque que Irán acabe teniendo armas nucleares, en tal caso Arabia Saudi también se haría con armas nucleares.
La OIEA ha lanzado la advertencia demasiado tarde, hay una relación demasiado estrecha entre la OIEA con EE.UU. e Israel.
Adivina por qué no le quieren Israel y USA en la agencia....
Irán y Arabia Saudita reafirmaron el martes su compromiso de implementar las disposiciones del acuerdo mediado por China en 2023 para la reanudación de las relaciones diplomáticas bilaterales.
Pero al mismo tiempo Arabia Saudí por detrás apoya a EE.UU. en su ataque a Irán.
Hace menos de un año Irán y Rusia habían firmado un convenio para la construcción en Irán de 4 nuevas centrales nucleares.
Los sionazis y los yankis con este tipo de agresiones que conllevan efectos nocivos mucho mucho… » ver todo el comentario
Pues entre el cambio climático, sus problemas fluviales y los regalos que les manda is-a-hell, me parece una terrible idea.
Y luego los han ido asesinando
USA ha enviado armas de uranio empobrecido también a Ucrania www.swissinfo.ch/spa/las-municiones-de-uranio-empobrecido-un-arma-perf Las municiones de uranio empobrecido que Estados Unidos suministrará a Ucrania son un arma muy eficaz a la hora de perforar vehículos blindados, pero controvertida por sus riesgos de toxicidad para los militares y la población civil.
Y solo hay que hacerlo una vez!
x.com/i/status/2040478155731873852
Pero una fuente para aprender es: www.fairewinds.org/about-us/arnie-gundersen
Una de las doctoras que más sabe sobre las consecuencias de la energía nuclear en la salud es la doctora Helen Caldicott, que tiene muchos videos, libros,...www.fairewinds.org/about-us/arnie-gundersen