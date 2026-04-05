Exdirector del OIEA pide a los países del Golfo que hagan "todo lo posible" para frenar al "loco" de Donald Trump

Asimismo, en otra publicación —escrita esta vez en inglés—, el exresponsable del OIEA cuestionó la falta de respuesta internacional ante la escalada de violencia en Oriente Próximo y ha interpelado directamente a la ONU, al Consejo Europeo y a Francia, China y Rusia. "¿¡No se puede hacer nada para detener esta locura!?", ha cuestionado.