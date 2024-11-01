edición general
612 meneos
1183 clics
La angustia de un hijo que no encuentra a su padre por culpa de LALIGA y los bloqueos

La angustia de un hijo que no encuentra a su padre por culpa de LALIGA y los bloqueos

El último incidente relacionado con los bloqueos a petición de LaLiga ha afectado a una aplicación que se usa para la localización de personas. Un usuario ha denunciado el problema debido a que no podía encontrar a su padre con demencia. El caso pone de manifiesto la rocambolesca situación alrededor de los bloqueos del fútbol.

| etiquetas: laliga , bloqueos , app rastreo de personas
254 358 0 K 407 tecnología
66 comentarios
254 358 0 K 407 tecnología
Comentarios destacados:                
#3 Lo más ridículo de todo es que la gente que ve fútbol pirata sigue haciéndolo exactamente igual, bien sea usando VPN's, Cloudflare Warp o aplicaciones diversas como Telegram o Tik Tok, donde la gente sigue emitiendo los partidos en vivo.
Fisionboy #3 Fisionboy
Lo más ridículo de todo es que la gente que ve fútbol pirata sigue haciéndolo exactamente igual, bien sea usando VPN's, Cloudflare Warp o aplicaciones diversas como Telegram o Tik Tok, donde la gente sigue emitiendo los partidos en vivo.
43 K 309
Dragstat #12 Dragstat
#3 viendo como se ha globalizado todo el tema de las competiciones deportivas apostaría además que los televidentes nacionales corresponden a una parte pequeña de los ingresos totales. Simplemente lo hacen por incumplir la ley y mearse en los españoles, ya que es algo que les resulta fácil de hacer y va incluido en su naturaleza.
2 K 39
#19 Eukherio
#3 Ya, yo aun no escuché a ninguno de los que ve fútbol pirata quejarse. Joden a todos menos a los que deberían.
4 K 35
jonolulu #26 jonolulu
#3 Acabarán cortando todo internet cuando haya partido
1 K 26
#62 XDistante
#3 Y mi familia con el IPTV volando. Mejor que nunca
0 K 6
Chinchorro #2 Chinchorro *
Lo del fumbo dueño del internet de los españoles es de traca. Y nadie sale a la calle a manifestarse, oye.
34 K 275
#5 username
#2 la ultima vez que se lió por internet con la ley si de salimos a la calle: resultado PP en el gobierno por 8 años
3 K 35
Chinchorro #7 Chinchorro
#5 correlación no implica causalidad.
6 K 49
leader #54 leader
#7 No, pero cansa. Para qué vas a manifestarte y llevarte palos si, a la hora de la verdad la mayoría es gilipollas.

Hay que aceptar la democracia y admitir que la mayoría prefiere gobernantes que les roben y mangoneen.
1 K 19
Cuñado #8 Cuñado
#2 Normal, están todos viendo el fútbol en una web pirata :tinfoil:
3 K 29
Cidwel #14 Cidwel
#2 demasiado complejo para crear un relato que saque a la gente del tiktok
4 K 34
Chinchorro #33 Chinchorro
#14 Cuando la gente se quede sin tik tok por el fumbol? entonces?
0 K 12
Cidwel #39 Cidwel
#33 no lo sé, pregúntales a ellos.
1 K 19
Raziel_2 #34 Raziel_2
#2 La mayoría de la gente no sabe a que se deben esos cortes de servicio.

Si no fuese porque aqui se debate el tema y se suben noticias al respecto, mas de una vez yo tampoco lo sabría, entonces veo que es domingo y caigo en la cuenta.
6 K 43
Veo #46 Veo
#34 te equivocas, lo de "ya está Tebas otra vez" es meme.
0 K 7
ipanies #1 ipanies
Esto si que nos acerca a una dictadura... Y como no, fomentada por un falangista reconocido y con el apoyo de jueces "de la causa".
24 K 188
#6 endy
Cosas como este bloqueo prueban que estábamos gobernados por corruptos porque en cualquier otro país el derecho a la información y a ofrecer servicios online primaría sobre una medida que supuestamente haría no perder dinero a una sola organización.
7 K 79
#16 eqas *
#6 no, esto es decisión de un juez, tecnológicamente inculto. No metas a quien gobierna.
#10 si lo hicieran, se les echarían encima porque no pueden influir en la justicia, hay separacion de poderes. No pueden ni meterse. Ni deben.
16 K 126
#21 zurt
#16 como no van a poder. Pueden legislar en contra de que algo así pueda suceder.

Que no puedan cambiar la sentencia no quiere decir que no se pueda hacer nada al respecto.

Las leyes no las crean los jueces.
9 K 73
#25 fingulod
#21 No. Las leyes las crea el parlamento. Que no es el gobierno.
3 K 25
#27 zurt
#25 bueno, si nos ponemos tiquismiquis realmente el parlamento es quien las aprueba.
0 K 9
#36 fingulod
#27 La palabra no es la mejor escogida, de acuerdo. Se pueden proponer de diversas formas, pero no existen hasta que el parlamento las aprueba. Crear quizá no era la mejor forma de expresarlo, pero creo que se entiende.
1 K 16
#28 eqas
#21 los jueces sólo las aplican. Pero en un parlamento en minoría y con una oposición "en contra por defecto", no se avanza. No se consiguen presupuestos, imagina legislar algo relacionado con el todopoderoso furbo.
2 K 23
#30 zurt
#28 pues no lo veo tan complejo. Aparte del PP y Vox que siempre irán en contra, con un minimo de trabajo no parece dificil justificar que esto es una barbaridad, y ya se han aprobado otras medidas con los demás partidos.

Lo que no se ve es ningún interés por parte del PSOE en cambiar esto.
0 K 9
trivi #35 trivi
#28 para otras cosas menos urgentes no dudan en usar el decreto ley
2 K 18
#29 Meneante56
#16 entonces si un gobierno hace una ley injusta el siguiente gobierno no puede ni debe meterse?
Está claro que no se puede meter en una decisión judicial pero cambiar la ley para que un juez y una empresa no puedan bloquear medio internet?
Si estuviese gobernando la derecha el discurso sería otro.
1 K 15
ombresaco #38 ombresaco
#16 #6 en Italia y creo que en Francia se está haciendo algo parecido.

Con esto no os quito razón.
0 K 11
#42 tpm1 *
#16 Ya, el gobierno no puede hacer nada, pero luego en casos como el de Juana Rivas anda que no se meten. U otras decisiones judiciales que enseguida han salido a criticar y decir que se tomarán medidas.

A otro perro con ese hueso
0 K 10
#44 endy *
#16 "no pueden influir en la justicia, hay separacion de poderes."
En teoría sí, en la práctica no como se ha visto en los últimos años.
En cualquier caso, el hecho de que algo sea claramente injusto e inconstiticional no exime al gobierno de no hacer nada porque seguro que algo se puede hacer siguiendo los cauces legales correspondientes. Sin embargo no los verás a ellos intentándolo arreglar porque les conviene que la justicia tenga un agujero como este
0 K 7
#45 bibubibu
#6 Esto se debe legislar desde Bruselas. Francia e Italia van por el mismo camino. Esto no va de un sólo país, va de todos los países de la UE.

Hay que llevar el asunto a Bruselas para poner órden en esta casa putas de internet. Tebas lo sabe y está feliz por ello, porque ve que le acompañan franceses e italianos, por eso el órden lo debe poner Bruselas.
1 K 16
josde #9 josde
Hay que dar las gracias a un juez amigo y al corrupto de Tebas, nos afecta a todos, incluido Menéame, que se queda clavado, eso si los que quieren ver el futbol gratis lo siguen haciendo sin problemas, el campo es muy grande y muy verde.:-D
6 K 56
#4 username
En España ya no hay que tener buen padrino, solo encontrar un buen juez para que te dé barra libre
4 K 39
David_VG #11 David_VG
Casa vez que pasa una de estas cosas, y sin unas cuántas, debería de sonar el teléfono del juez para hablar sobre como su sentencia si está afectando a terceros. Y si está dormido es lo que hay.
3 K 38
#18 asgard_gainsborough
El español medio no sabe mucho de internet. Sabe del WhatsApp, de pasarse fotos de gatitos, y cuatro cosillas más (como mis padres), pero la mayor parte de veces ni se entera de que está capado, va más lento o por qué. Así que mal vamos si no le damos voz a estos casos y hacemos que la gente entienda qué implicaciones reales tienen los bloqueos.
3 K 29
#10 Meneante56
No me creo que el gobierno no pueda hacer nada sobre este tema, no me lo creo.
2 K 19
Pablosky #22 Pablosky
#10 no pueden corregir la sentencia (afortunadamente)

Lo que sí podrían es sacar un decreto ley para proteger más la neutralidad de internet y luego que alguien recurriese esa sentencia.
6 K 48
capitan__nemo #57 capitan__nemo
¿Y la asociacion de afectados, asociaciones de usuarios y consumidores y las denuncias y demandas colectivas que se estan presentando?
0 K 17
#13 Eretmocerus38
Boicot La Liga. No se habla de La Liga en el trabajo, ni con los amigos.
1 K 16
tommyx #17 tommyx
#13 yo hace mucho que no se de fútbol. Pero esto de cerrar internet por culpa de una empresa privada me jode mucho
3 K 32
Pablosky #24 Pablosky
#13 yo iría más lejos, boicot a las empresas que se anuncian en la liga.
1 K 22
#32 To_lo_loco
#24 Yo iría más lejos pero me aplicarían el código penal solo por exponerlas.
1 K 23
Wintermutius #43 Wintermutius
#24 Patrocinadores y Partners Clave de LaLiga (2024-2026):
Patrocinador Principal: EA Sports (EA Sports FC).
Balón Oficial: Puma.
Patrocinadores Oficiales:
Energía/Movilidad: Moeve (anteriormente Cepsa).
Automoción: Volkswagen.
Bebidas: Mahou y Solán de Cabras.
Tecnología: Microsoft.
Neumáticos: BKT.
Retail: El Corte Inglés.
Apuestas: Luckia.
1 K 23
#51 Tecar
Resulta que uno compra un dispositivo GPS y lo quiere usar para localizar a una persona mayor pero en el momento más necesitado falla y no encuentra a su padre.
Y claro la culpa es de La Liga.
Somo gilipollas y así nos va.
2 K 14
#53 gadish
#51 tu no has leído nada de la noticia, no?
0 K 8
#59 Tecar *
#53 Claro que la he leído.
Uno compra un dispositivo para localizar a su padre y no funciona.
¿La culpa es de La Liga?
A lo mejor no ha revisado:
Coberturas.
Limitaciones técnicas.
Condiciones de uso y fines a los que va destinado.
Garantías, revocaciones y posibilidad de responsabilidades civiles o penales por daños y perjuicios.
Seguros.
Etc,etc.

Está claro que somos gilipollas como consumidores y noticias y comentarios que leo en esta noticia no hace sino confirmarlo, porque además caemos como pichones en los clickbatis de webs para dummys como adslzone.
Porque claro leer contratos, condiciones de uso, ordenamientos jurídicos o sentencias es de leguleyos.
1 K 6
#60 gadish
#59 emm y te saltaste la parte en que la app no funciona porque le bloquean las ips?
1 K 11
#61 Tecar *
#60 No me he saltado nada.
Un producto susceptible que se puede bloquear por la razón que sea y no tiene una garantía de continuidad ni un plan de contingencia no puede ser utilizado de ninguna manera para lo que se sugiere en el artículo.
0 K 7
#63 Tecar *
#60 No me he saltado nada.
Un producto que tiene por finalidad un servicio como el que se sugiere en el artículo tiene que tener una garantía de continuidad ante posibles bloqueos y un plan de contingencia ante eventos extraordinarios que debe garantizar en unas condiciones contractuales claras.
Máxime cuando de su mal funcionamiento pueden pueden derivarse daños contra la salud e incluso la vida.
0 K 7
#65 gadish
#63 que si quiere bolsa señora.
0 K 8
#50 Jesusor
Da igual. Este señor va a seguir haciendo lo que le salga de la polla sin que nadie le pare los pies.

Esto es España, señores. Un puto cortijo donde una élite tiene licencia para delinquir y escupirnos a la cara sin ningún disimulo, porque ellos lo valen.
0 K 12
alfema #37 alfema
Esto tendría que ser denunciable, vamos que me pasa a mi y hablaría con un abogado para ver la posibilidad de plantear una denuncia, no se si contra el juez que ha dictado una sentencia que a todas luces se extralimita en su resultado.
0 K 11
#64 joseac
Ayer iba a conectar un sensor de temperatura por wifi que habíamos comprado en Amazon, el QR de la caja daba a una página que no se abría con Chrome en el móvil..., pruebo con el navegador oficial de Xiaomi que da la opción de continuar a la página aunque diga que es peligrosa....y ale me sale "página bloqueada liga" {0x1f606} {0x1f606} ....
0 K 10
#56 pepitoperez
Estas cosas se las preguntas al informático de a pié y te da un recopilatorio de siglas para tratar de saltar el bloqueo en medio de una sonrisilla porque sabe muchísimo.

Nadie dirá que se vaya al juzgado con una pericial informática y le meta un paquete a quien corresponda porque ha puesto la vida de personas en peligro.
0 K 9
MMS_ES_LEJIA #66 MMS_ES_LEJIA
Debería sacar una ley de transparencia de los medios de comunicación donde publicaran cuantos trabajadores tienen y en que condiciones... y lo mismo veríamos que quien mucho critica... por la boca muere el pez... yo la verdad no se como no se hartan los falsos autónomos de los empresarios que se van a Andorra.
0 K 9
Lamantua #49 Lamantua *
Se llama Tebas y está demasiado togaprotegido.
0 K 9
Coronavirus #15 Coronavirus
Qué egoísta, no ha pensado en los sentimientos del furbo?
0 K 9
Coronavirus #23 Coronavirus
Supremacía de la pandereta sobre el cincel
0 K 9
#40 Himnotic
He pasado por alto dos veces la noticia, ya que pensaba que era del Mundo Today… :-(
1 K 9
taranganas #41 taranganas
#40 es digna de mundotoday lo malo es que es cierta
2 K 18
Emosido_engañado #47 Emosido_engañado
Aún no se han dado cuenta de que poner puertas al campo no funciona?
0 K 9
musg0 #48 musg0
#47 El problema es que cada vez hay más puertas que cruzar. Antes, todo esto era campo  media
0 K 6
#52 gadish
de verdad que es tercermundista que se permita semejante aberración.
Si algo hace mal el Perro es precisamente ser tan de derechas como el PP, permitiendo los abusos de los poderosos. Pero eh! que LGTBi+ y feminismo y salario minimo y tal.
0 K 8
Glidingdemon #55 Glidingdemon
Mis hijas son futboleras, ayer vieron el partido las dos cada una en un sitio diferente y las dos vieron el partido en tiktok, para mas inri, una del atlético y otra del barca, y yo no veo fútbol ni gratis ni regalado, es mi castigo, ademas ayer discuti3ndo las dos en el grupo familiar de WhatsApp. Asi que el falangista lo único que hace es el ridículo, el que quiere ver fútbol gratis, lo hace por muchas puertas al campo que ponga.
0 K 7
#31 Xoche *
Denuncia en redes sociales?. Lo de plantar una denuncia en un juzgado ni se plantea, no? Estamos perdiendo el Norte
0 K 7
vertedero_de_rojos #58 vertedero_de_rojos
la fosa séptica de inútiles del PSOE cada vez que gobierna va a saco contra la gente, SGAE, SINDE, TEBAS
1 K 6
crom51 #20 crom51
Lo acabo de ver en X, se está haciendo viral, y yo mientras tanto sigo viendo fútbol pirata cuando quiero, al final solo veo a mi equipo y como está en segunda me lo meten gratis en Movistar +, y muchas plataformas, que ese es el camino para luchar contra la piratería, una app como la NBA, para toda la liga a precio razonable.
0 K 6

menéame