La angustia de un hijo que no encuentra a su padre por culpa de LALIGA y los bloqueos

El último incidente relacionado con los bloqueos a petición de LaLiga ha afectado a una aplicación que se usa para la localización de personas. Un usuario ha denunciado el problema debido a que no podía encontrar a su padre con demencia. El caso pone de manifiesto la rocambolesca situación alrededor de los bloqueos del fútbol.
| etiquetas: laliga , bloqueos , app rastreo de personas
Hay que aceptar la democracia y admitir que la mayoría prefiere gobernantes que les roben y mangoneen.
Si no fuese porque aqui se debate el tema y se suben noticias al respecto, mas de una vez yo tampoco lo sabría, entonces veo que es domingo y caigo en la cuenta.
#10 si lo hicieran, se les echarían encima porque no pueden influir en la justicia, hay separacion de poderes. No pueden ni meterse. Ni deben.
Que no puedan cambiar la sentencia no quiere decir que no se pueda hacer nada al respecto.
Las leyes no las crean los jueces.
Lo que no se ve es ningún interés por parte del PSOE en cambiar esto.
Está claro que no se puede meter en una decisión judicial pero cambiar la ley para que un juez y una empresa no puedan bloquear medio internet?
Si estuviese gobernando la derecha el discurso sería otro.
Con esto no os quito razón.
A otro perro con ese hueso
En teoría sí, en la práctica no como se ha visto en los últimos años.
En cualquier caso, el hecho de que algo sea claramente injusto e inconstiticional no exime al gobierno de no hacer nada porque seguro que algo se puede hacer siguiendo los cauces legales correspondientes. Sin embargo no los verás a ellos intentándolo arreglar porque les conviene que la justicia tenga un agujero como este
Hay que llevar el asunto a Bruselas para poner órden en esta casa putas de internet. Tebas lo sabe y está feliz por ello, porque ve que le acompañan franceses e italianos, por eso el órden lo debe poner Bruselas.
Lo que sí podrían es sacar un decreto ley para proteger más la neutralidad de internet y luego que alguien recurriese esa sentencia.
Patrocinador Principal: EA Sports (EA Sports FC).
Balón Oficial: Puma.
Patrocinadores Oficiales:
Energía/Movilidad: Moeve (anteriormente Cepsa).
Automoción: Volkswagen.
Bebidas: Mahou y Solán de Cabras.
Tecnología: Microsoft.
Neumáticos: BKT.
Retail: El Corte Inglés.
Apuestas: Luckia.
Y claro la culpa es de La Liga.
Somo gilipollas y así nos va.
Uno compra un dispositivo para localizar a su padre y no funciona.
¿La culpa es de La Liga?
A lo mejor no ha revisado:
Coberturas.
Limitaciones técnicas.
Condiciones de uso y fines a los que va destinado.
Garantías, revocaciones y posibilidad de responsabilidades civiles o penales por daños y perjuicios.
Seguros.
Etc,etc.
Está claro que somos gilipollas como consumidores y noticias y comentarios que leo en esta noticia no hace sino confirmarlo, porque además caemos como pichones en los clickbatis de webs para dummys como adslzone.
Porque claro leer contratos, condiciones de uso, ordenamientos jurídicos o sentencias es de leguleyos.
Un producto susceptible que se puede bloquear por la razón que sea y no tiene una garantía de continuidad ni un plan de contingencia no puede ser utilizado de ninguna manera para lo que se sugiere en el artículo.
Un producto que tiene por finalidad un servicio como el que se sugiere en el artículo tiene que tener una garantía de continuidad ante posibles bloqueos y un plan de contingencia ante eventos extraordinarios que debe garantizar en unas condiciones contractuales claras.
Máxime cuando de su mal funcionamiento pueden pueden derivarse daños contra la salud e incluso la vida.
Esto es España, señores. Un puto cortijo donde una élite tiene licencia para delinquir y escupirnos a la cara sin ningún disimulo, porque ellos lo valen.
Nadie dirá que se vaya al juzgado con una pericial informática y le meta un paquete a quien corresponda porque ha puesto la vida de personas en peligro.
Si algo hace mal el Perro es precisamente ser tan de derechas como el PP, permitiendo los abusos de los poderosos. Pero eh! que LGTBi+ y feminismo y salario minimo y tal.