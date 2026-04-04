Las 30 monedas de Judas

En estas fechas tan señaladas, y aprovechando mi afición por la numismática, me parece el momento adecuado para hablar de la famosa traición de Judas Iscariote, así como del precio que habría recibido por ello. Para eso, voy a traducir un más que correcto comentario en Reddit de mi amigo HeySkeksi, con su permiso.

Judea, a pesar de estar en la órbita del imperio Romano, todavía no había sido absorbida fiscalmente por el imperio y probablemente todavía operase bajo un estándar cuasi-griego igual que otros territorios post-seléucidas como Elimais o Partia.

Esto se vuelve especialmente probable puesto que el siclo de Tiro (unos 14 gramos, frente a los 3,7 de un denario) era la única moneda aceptada por el Templo, ya que Tiro aún acuñaba moneda al estilo helenístico, con monedas de alta pureza de plata.

Así que si estamos hablando de 30 monedas de plata helenística, estamos hablando de 30 siclos de Tiro. Este es el tipo comúnmente aceptado para referirse al botín de Judas, pero realmente no lo sabemos. Simplemente es más probable.

Para empezar, hay que establecer que los siclos de Tiro no eran siclos de peso típico, como los de Babilonia, que pesaban 8 gramos. Estos eran en realidad tetradracmas grandes de plata acuñados bajo el estándar fenicio, y todas las ciudades costeras fenicias llevaban acuñándolos unos 300 años a esas alturas (el tipo con el rey y el reverso del águila fue introducido originalmente por Tolomeo II, continuando durante todo el período seléucida y post-Seléucida del Levante pero con Melqart en vez del rey).

Más que guiarse por lo que sucedía en Roma, nos iría mejor fiándonos de los Diarios Astronómicos Babilonios en cuanto a poder adquisitivo de la plata en un mundo post-helenístico. A diferencia de Roma, que estaba en un profundo proceso de urbanización, tanto Judea como Babilonia eran principalmente rurales y ganaderas. Según el diarista, los campesinos babilonios ganarían uno o dos siclos babilonios al mes. Recordad, los siclos tirios pesaban el doble, así que un siclo tirio sería equivalente a las ganancias de un mes de un campesino.

Probablemente lo más importante sea recordar que los campesinos nunca habrían recibido plata. Incluso las acuñaciones cívicas de bronce eran cosa de las ciudades. La plata se reservaba para pagar a mercenarios y hacer ofrendas. En su lugar, a los campesinos se les habría pagado su salario equivalente (2 siclos babilonios / 1 siclo tirio) en su equivalente en cereal, probablemente cebada.

En Babilonia, el valor medio de 2 siclos en los 600 años de datos registrados era de 18 litros de cebada. Esto quiere decir que cada campesino recibía 27 libras o sea lo suficiente para hacer el doble de ese número de hogazas (aunque parte del grano habría sido intercambiado por bienes).

Así que 30 monedas grandes de plata eran 420 gramos de plata o el equivalente de 800 libras de cebada (unas 1600 hogazas).

También se puede entender esto en función del uso de estos tetradracmas (siclos de Tiro): pagar soldados. El soldado medio de infantería de un ejército helenístico recibía un tetradracma al mes a mayores de sus raciones de comida y aceite, botín aparte. Esto significa que 30 siclos de Tiro habrían sido 2,5 años de paga de un soldado raso de infantería.

Esto sería una absoluta fortuna para un campesino. Es posible que un personaje como Judas hubiese tenido problemas para gastarlos, considerando la desconexión entre los campesinos del Oriente Próximo respecto de la economía monetaria. En mi opinión, probablemente habrían sido confiscados.

Nota mía: El hecho de que Mateo (26:15) escriba "triakonta argýria" (30 monedas de plata) cimenta la idea de la desconexión entre la economía monetaria y la realidad cotidiana de la clase baja de la época. Si Mateo hubiese estado acostumbrado a una economía basada en la moneda, probablemente habría escrito "triakonta denaria" o "triakontes sigloi", indicando la denominación del pago.

www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/1sau2tg/comment/oe6kh2q/