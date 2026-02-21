Después de Epstein: El burka, comer jamón en Ramadán, jesucristo antisemita y los Therian

Poco o nada se está hablando de las polémicas que han habido después de que se hayan publicado más archivos de Epstein pero da para analizar bastante. Desde la última publicación de estos archivos donde hemos visto las mayores atrocidades de la humanidad por parte de la elite de millonarios y el mossad, las polémicas que han seguido en la sociedad española e internacional estos días permite hacer una lectura entre líneas.

La siguiente polémica propuesta por Vox justo después de lo de Epstein e Israel y ellos que son los mayores defensores de Israel en el parlamento europeo, ha sido la propuesta de la prohibición del burka y la deportación de las mujeres que lo porten. Por lo que sea de que otras religiones usen atuendos opresores para la mujer, no han dicho nada. Pero que casualidad que después de la pillada al mossad con los archivos de Epstein lo que saque la extrema derecha sea enfrentarnos contra los árabes.

La siguiente polémica en redes sociales ha sido los fascistas riéndose de los musulmanes por el ramadán y celebrandolo comiendo jamón. Fantástica polémica en medio de la cuaresma de los cristianos, que tampoco comen carne estos días. Pero enfrentémonos contra los árabes, que le va bien a los israelíes.

La siguiente polémica mundial son los Therian, o gente que se cree animales, todo a raíz de un vídeo de alguien haciendo el tonto disfrazado de animal, el resto los medios cogiendo a gente que se ríe del tema y haciéndolo pasar por algo serio. La historia es que veamos que las minorías están mal de la cabeza y merecen ser humilladas, aunque sea todo a base de invent. Veamos las fotos de algunos "therian" en redes sociales, a ver que símbolos utilizan.

Ampliamos un poco más a ver que símbolo lleva en el cuello:

Y para terminar, llegando la polémica desde Argentina: Resulta que estos días están quejándose los amigos de Israel de que la semana santa y jesucristo son antisemitas. Con la consiguiente polémica en redes sociales. (Vídeo).

Vaya, que casualidad que después de una de las mayores atrocidades de la historia por la élite de billonarios y el mossad, todas las polémicas sean desde el ángulo de los israelíes y su cultura contra la del resto.