La aerolínea United Airlines sancionará a pasajeros que no usen auriculares durante el vuelo

United Airlines sancionará a pasajeros que viajen sin auriculares mientras reproducen sonido en sus dispositivos electrónicos a bordo. Esto responde tanto a las crecientes quejas recibidas de viajeros como a buscar un entorno más silencioso y respetuoso. Según CBS News, United Airlines se reserva la potestad de sacar del avión, negar futuros viajes e incluso exigir pago de gastos a quienes insistan en reproducir música, videos o cualquier contenido con sonido sin utilizar auriculares. los usuarios que olviden sus auriculares pueden pedir unos