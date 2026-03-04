edición general
La aerolínea United Airlines sancionará a pasajeros que no usen auriculares durante el vuelo

United Airlines sancionará a pasajeros que viajen sin auriculares mientras reproducen sonido en sus dispositivos electrónicos a bordo. Esto responde tanto a las crecientes quejas recibidas de viajeros como a buscar un entorno más silencioso y respetuoso. Según CBS News, United Airlines se reserva la potestad de sacar del avión, negar futuros viajes e incluso exigir pago de gastos a quienes insistan en reproducir música, videos o cualquier contenido con sonido sin utilizar auriculares. los usuarios que olviden sus auriculares pueden pedir unos

Pertinax
Correcto. Y ahora, las terrazas. Y las playas.
DotorMaster
#1 y hasta en la sala de espera del médico
cocococo
Como la mayoría de los meneantes, yo casi siempre solamente leo los titulares. Esta vez leí también un poco la entradilla. Muchos meneantes van a creer que sancionarán a los pasajeros que no usen auriculares aunque no estén escuchando nada, que al subir al avión tienes que ponerte auriculares sí o sí.
