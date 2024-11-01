El capital coloca al borde del abismo a millones de personas

En Estados Unidos la sociología ha introducido el concepto de “kill line” (la línea de la muerte) para describir que una gran parte de su población camina hacia la marginación. Cualquier imprevisto vital pone a millones de personas al borde del abismo: la ruina más absoluta seguida de la mendicidad en la calle. Tres empresas controlan la agricultura y la distribución de alimentos en Estados Unidos, que eliminan la competencia y transforman la vida cotidiana en oportunidades de lucro para el capital. Los salarios se han estancado a pesar del