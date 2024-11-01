edición general
El capital coloca al borde del abismo a millones de personas

En Estados Unidos la sociología ha introducido el concepto de “kill line” (la línea de la muerte) para describir que una gran parte de su población camina hacia la marginación. Cualquier imprevisto vital pone a millones de personas al borde del abismo: la ruina más absoluta seguida de la mendicidad en la calle. Tres empresas controlan la agricultura y la distribución de alimentos en Estados Unidos, que eliminan la competencia y transforman la vida cotidiana en oportunidades de lucro para el capital. Los salarios se han estancado a pesar del

#2 tierramar
Los salarios se han estancado a pesar del aumento de la productividad. Los bajos salarios obligan a 8,4 millones de estadounidenses a recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes y los trabajadores de empresas gigantescas como Walmart o Amazon a menudo dependen de la asistencia alimentaria del gobierno para lograr sobrevivir.
En la década de los ochenta el presidente Reagan inició el desmantelamiento de las redes de seguridad social (reducciones en las prestaciones por desempleo, la…   » ver todo el comentario
Andreham #1 Andreham
Pero se ganó al comunismo y se evitó la muerte de 294014821401494012841049 personas por ello.
#5 oscarcr80
La diferencia entre un mendigo que ves en la calle pidiendo y tu (nosotros) son 2 nóminas.
Cehona #7 Cehona
Es un país preocupado por sus ciudadanos, los tiene bien arropados.  media
Malinke #9 Malinke
«La Universidad de California era gratuita en 1972, pero Reagan introdujo tasas para “motivar” a los estudiantes porque nada puede ser gratuito. Esto expuso a los trabajadores a desastres económicos irreversibles.»

Pero bajo los impuestos a las empresas para que gratuitamente obtuvieran más ganancias.
#3 bestiapeluda
El caldo de cultivo para una revolución marxista: un país rico con mogollón de recursos y la hostia de hambrientos. Mucho mejor que la Rusia de la Revolución
#4 tierramar
¿Les suena esta politica?
#6 cocococo
A disfrutar de lo votado y sobre todo de lo abstenido.
#8 omega7767
pero a Trump se le llena la boca de orgullo cuando anuncia los tropecientos nuevos bombarderos
