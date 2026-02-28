·
Trump vuelve a meter a EE UU en una guerra sin buscar la autorización del Congreso o el apoyo de la opinión pública
El Capitolio se disponía a votar la semana que viene una resolución para impedir al presidente atacar unilateralmente a Irán
actualidad
#1
Spirito
Bueno, en ésta ocasión ha metido a EEUU en una guerra de tres pares de narices con soldados yanquis que ya están siendo metidos en ataúdes de vuelta a "casa".
Me parece que el Zanahorio, y sus secuaces, se han metido de lleno en camisa de once balas.
Esto no ha hecho más que empezar.
