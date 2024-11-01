La UE sale en defensa de España ante la nueva amenaza de Trump: “Se garantizará que nuestros intereses estén protegidos”

Ante las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha cargado contra España por su negativa a ayudar a EEUU a bombardear Irán y ha amenazado con romper las relaciones comerciales y aplicar un embargo, un portavoz de la Comisión Europea ha respondido que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos”
"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!, afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Respeto y legalidad es mucho pedir al delincuente de Trump.
Vamos que el que ha respondido es "un portavoz de la Comisión Europea", vamos, nadie, si no es Úrsula o Kallas, es que aquí todavía están midiendo qué van a decir si es que dicen algo.