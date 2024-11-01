La UE sale en defensa de España ante la nueva amenaza de Trump: “Se garantizará que nuestros intereses estén protegidos”

Ante las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha cargado contra España por su negativa a ayudar a EEUU a bombardear Irán y ha amenazado con romper las relaciones comerciales y aplicar un embargo, un portavoz de la Comisión Europea ha respondido que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos”