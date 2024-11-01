edición general
51 meneos
51 clics
La UE sale en defensa de España ante la nueva amenaza de Trump: “Se garantizará que nuestros intereses estén protegidos”

La UE sale en defensa de España ante la nueva amenaza de Trump: “Se garantizará que nuestros intereses estén protegidos”

Ante las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha cargado contra España por su negativa a ayudar a EEUU a bombardear Irán y ha amenazado con romper las relaciones comerciales y aplicar un embargo, un portavoz de la Comisión Europea ha respondido que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos”

| etiquetas: trumpadas , españa , ue , comercio
43 8 0 K 235 actualidad
10 comentarios
43 8 0 K 235 actualidad
Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Mira que lo dudo. Si volaron el Nord Stream II y no dijisteis ni mu.
7 K 106
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#1 mentira, lo dijo muy claro
"Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. ¡Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible!, afirmó aquel septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
0 K 20
#9 Sammy_Jankis
#4 Ahora lo dirá en mayúsculas! Cuidadito!
1 K 9
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Volaron el Nord Stream I que llevaba un mes cerrado por Rusia.
0 K 12
#6 laruladelnorte
El Gobierno responde a Trump que tendrá que “respetar” la legalidad internacional y los acuerdos con la UE si rompe con España

Respeto y legalidad es mucho pedir al delincuente de Trump.
4 K 57
#7 A_S
De momento han apoyado a España más que feijo o Abascal
3 K 52
#5 soberao
Tiene pinta de bulo o de algo muy forzado cuando todavía no hay reacciones oficiales. De la noticia: un portavoz de la Comisión Europea ha respondido que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos” .
Vamos que el que ha respondido es "un portavoz de la Comisión Europea", vamos, nadie, si no es Úrsula o Kallas, es que aquí todavía están midiendo qué van a decir si es que dicen algo.
1 K 31
alfre2 #2 alfre2
Pues ya está Ursula con el tema. A dormir tranquilos
3 K 24
Heni #8 Heni
En voz bajita y medio escondido
0 K 12
Uge1966 #3 Uge1966
Ahora si que me quedo más tranquilo... con esa rotundidad de defensa, ni el mismísimo Trump se atreverá a abrir la boca de nuevo. Incluso es posible que nos acaben regalando Teslas a todos...
0 K 10

menéame