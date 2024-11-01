edición general
El plan de Ribera Salud para ahorrar: reutilizar catéteres, derivar a pacientes no recuperados y operar antes a los rentables

Una denuncia interna de directivos relata que el grupo privado anunció en octubre medidas en el hospital público que gestiona en Torrejón para acomodar el coste de la prestación sanitaria al dinero que recibe del Gobierno de Ayuso. Entre ellas, "atender consultas a pacientes, pero no realizar sus cirugías", según el documento del buzón corporativo de Ribera Salud

El plan de Ribera Salud para ahorrar ganar más dinero
La Consejería de sanidad realizó dos auditorías que no encontraron nada. Osea que la delegación del grupo Quirón en Madrid mando hacer a unos colegas que hicieran las auditorías con el resultado ya impreso. A ver qué opina de esto ahora la titeresa.
La diferencia entre la sanidad pública y la privada es que en la primera eres un “paciente” mientras que en la segunda, eres un “cliente”. Eso significa que sólo les va a interesar tu dinero, no tu bienestar.
Luego nos extraña que hagan estas cosas.
