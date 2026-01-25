·
61
meneos
106
clics
Milei ofrece a Trump el puerto de Ushuaia a cambio de membresía en junta de paz de Gaza
Opositores argentinos acudirán a los tribunales para impedir la decisión del ultraliberal de entregar a EU la región de Tierra de Fuego para uso militar y comercial.
|
etiquetas
:
ushuaia
,
trump
,
puerto
,
membresia
,
junta de paz de gaza
,
gaza
41
20
0
K
373
actualidad
15 comentarios
Comentarios destacados:
#2
Supercinexin
Regalando trozos del país a potencias extranjeras a cambio de trofeos, millonadas y glorias personales. La tradición en la escoria derechista hispana de toda la vida.
27
K
301
#4
themarquesito
#2
Estos tipos acostumbran a autodenominarse patriotas
17
K
240
#13
pingON
#4
consideran SUYA la patria y la venden como quieran
0
K
20
#11
mam23
#2
despues de mas de 200 años de independencia , ya se podría decir que tienen tradicion propia.
0
K
7
#5
wata
Sigo sin comprender como hay argentinos y españoles que ven con buenos ojos a estos hijos de puta. La única explicación sería que piensan pillar cacho...pero suelen ser unos mataos que no pintan nada.
A ver cómo explican que Abascal. Ayuso o Feijo regalen las Canarias o parte de Andalucía para ser amiguete de un demente asesino.
14
K
177
#6
lonnegan
#5
La derecha es bien coherente con su pensamiento. Ellos no creen que todos seamos iguales. Creen que existe un escalafón y actúan en consecuencia. Reconocen al pez mas grande y se humillan ante él como la basura clasista que son. Servilismo ante el fuerte y mano dura ante el débil.
1
K
27
#1
XtrMnIO
Milei cipayo traidor.
9
K
103
#7
karakol
Estoy comenzando a creer igual nos estamos perdiendo algo.
Tanto lameculismo, tanto servilismo, tanta humillación, tanta adulación descarada de tantos mierdas como Milei, Rutte, Machado, Infantino, todos los miembros de su gobierno y tantos, tantos otros para con el pedófilo naranja no es ni medio normal.
Siempre ha existido un respeto al cargo de Presidente de los Estados Unidos, acompañado de cierto temor por el poder de ese país, pero lo que estamos viendo con este tipo está rompiendo todos los vergüenzoajenometros. No recuerdo una actitud así, por lo menos en público, para con Obama, Biden o incluso Bush, a excepción del miserable arrastrado de Aznar.
7
K
99
#10
ansiet
#7
Rapidísimo Karakol...
0
K
11
#3
Don_Gato
Así en el futuro podrá reclamar la Antártida por su proximidad histórica
3
K
43
#8
calde
#3
Y sería otro triunfo del gran Milei!
0
K
14
#12
JanSolo
Regala un trozo de argentina a cambio de un puesto que un montón de países que tienen dignidad han rechazado siéndoles gratis. El chiste se cuenta solo.
1
K
28
#14
vicus.
Vende patrias.
0
K
15
#9
kevers
*
Este no es un vende patrias es un regala patrias, hijo la gran p***.
1
K
14
#15
Sabaoth
Qué manera de poner el culo… supongo que Milei querrá uno de los pisitos que Trump va a hacer en primera línea de playa en Gaza.
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
