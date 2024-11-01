Estamos presenciando la inmolación de una superpotencia

(...) La conmemoración de casi dos horas del primer aniversario de Trump como presidente, la reunión de élites mundiales desafiantes y nerviosas en el nevado Davos, y el espectáculo de Dinamarca y sus aliados europeos construyendo una fuerza militar en Groenlandia con el propósito expreso de disuadir una toma militar estadounidense, podría algún día ser visto como el anuncio del final oficial del gran experimento de un orden internacional basado en reglas que ha vigilado desde la Segunda Guerra Mundial.