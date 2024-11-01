Estamos presenciando la inmolación de una superpotencia

(...) La conmemoración de casi dos horas del primer aniversario de Trump como presidente, la reunión de élites mundiales desafiantes y nerviosas en el nevado Davos, y el espectáculo de Dinamarca y sus aliados europeos construyendo una fuerza militar en Groenlandia con el propósito expreso de disuadir una toma militar estadounidense, podría algún día ser visto como el anuncio del final oficial del gran experimento de un orden internacional basado en reglas que ha vigilado desde la Segunda Guerra Mundial.
Visión europea colonial... Qué pregunten en Irak, El Salvador, Indonesia, Libia, Vietnam, Laos, Siria, Sudán, Congo, Palestina... 80 años de barbarie...
Lo que había mantenía a occidente en la paz. Cuando nos meten a los europeos en el patio trasero de EEUU, entonces ya se acaba la paz y las normas... Hipócritas.
Año País Bajas (Estimación total)
1964–1973 Laos ~200,000
1964–1975 Vietnam ~1,300,000 – 3,000,000
1969–1973 Camboya ~150,000 – 500,000
1983 Granada ~70 – 100
1983–1984 Líbano ~250+
1986 Libia ~40 – 100
1989 Panamá 500 – 3,000
1991 Irak (Guerra del Golfo) 25,000 – 100,000
1992–1993 Somalia ~300 – 1,000
1995 Bosnia ~100+
1999 Yugoslavia (Serbia) 500 – 1,500
2001–2021 Afganistán ~176,000
2003–2011 Irak (Invasión/Ocupación) ~150,000 – 600,000
2004–2018 Pakistán (Drones) … » ver todo el comentario
Bueno, el autor sí está exagerando un poco:
> una red de alianzas geopolíticas en el exterior igualmente firme, inquebrantable e incuestionable, que tejió un manto de seguridad que se extendía por todo el planeta...
¿Manto de seguridad? Si les cedías… » ver todo el comentario
China ha ganado la partida pero no la guerra.
EEUU tiene a toda Europa bailandole el agua ¿y se están inmolando?.
Y entonces europa que ha hecho?. ¿Dejar de existir?.
Absolutamente Sensacionalista.
Amenaza simultánea a sus tres vecinos (Canadá, México, Groenlandia/Dinamarca)
Con Dinamarca y Canadá desplegando tropas defensivas, y sus propios estados formando coaliciones de resistencia contra el gobierno central.
Y eso que el artículo no está actualizado con lo de Minneapolis de ayer.