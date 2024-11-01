edición general
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"

Las redes se han mofado de sus "famosas preguntas incómodas al poder político", que parece que no aplican a Ayuso. "Entrevistando a la jefa". "Brutal Vito Quiles preguntando a Ayuso por el escándalo del Hospital de Torrejón, la imputación del socio de su novio y la condena por abusos sexuales en la fundación que gestiona un centro de apoyo a víctimas de violencia de género de la CAM."

| etiquetas: vito quiles , ayuso , entrevista , fitur
Apotropeo #1 Apotropeo
1° pregunta: ¿ Con lo guapa que eres que haces viendo esta mierda que no está a tu altura?
2° pregunta: ¿ Le como el chocho ya o me espero un rato?
#2 Suleiman
No se muerde la mano que te da de comer...
#3 Leon_Bocanegra
Aquí tenéis al periodista combativo.
Como Ndongo.
