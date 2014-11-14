Comunicado de Barack Obama: "Una llamada de atención para todos los estadounidenses" [Ing]

edición general
Comunicado de Barack Obama: "Una llamada de atención para todos los estadounidenses"

"El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más amenazados. Los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley y los agentes de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus obligaciones de manera legal y responsable…No es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario."

Autarca
No me extraña que Obama reniegue de las formas de Trump,

Lo de apuñalar dando gritos e insultando no va con Obama, Obama era de apuñalar con una sonrisa y un piropo, y negando siempre la mayor

Espero que no me hagáis recordar el historial de este sujeto, como protegió a las elites de la crisis del 2008 que ellas mismas habían provocado, como vio nacer el Black Lives Matter y trató a sus integrantes de "gentuza", sus bombas, sus guerras...

Que lo hiciese con un gesto amable y una sonrisa, y no como un elefante en una cacharreria (modo Trump), no cambia el final de la pelicula
Leon_Bocanegra
#3 eso es envidia porque Obama tiene el Nobel de la paz y Trump no :-D
Alqui
#5 Eso es mentira y lo sabes, te dejo pruebas... tiene El FIFA de la paz que se lo dio un señor calvo, el nobel de la paz que se lo dio una señora a la que le gusta que bombardeen a sus paisanos, y ahora el premio de la Federación Unida de Planetas a la paz que se lo ha entregado el mismísimo Capitán Spock por terminar con las Guerra de las galaxias, gracias a sus grandes dotes de diplomacia y poder arancelario (y un mucho también por culpa le Disney, la verdad). Todo un herodes de la paz es este hombre.  media
HangTheRich
#4 lo que dice #3 y empezo el tema deportaciones masivas para ganar el apoyo republicano para una reforma migratoria, que nunca salio adelante, pero ya estaba enfangado en las deportaciones. Cuasi triplico el presupuesto de ICE, empezo con el tema de hacinar a los migrantes en centros de detencion y el tema de detener a familias y menores. Empezo con la cooperacion policia local - ICE (programa secure communities) para denunciar migrantes en tu zona.
Ahora nos llevamos las manos a la cabeza cuando matan blancos, pero los racializados llevan sufriendo de esta violencia desde Obama (incluso antes, pero Obama, como digo, comenzo la tendencia)
rafael90
#7 Me parece que estás pintando una imagen incompleta de su mandato, excluyendo lo que no encaje con tu discurso.

Por ejemplo, Obama aprobó el DACA, una ley que protegía de la deportacion a indocumentados que hubiesen entrado con 16 años o menos y les permitía conseguir un permiso de trabajo.

en.wikipedia.org/wiki/Deferred_Action_for_Childhood_Arrivals

Además de más legislación protectora
www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141118_eeuu_obama_reforma_migratori
DenisseJoel
#11 Y además Obama es Nobel de la Paz.
troll_hdlgp #36 troll_hdlgp
#17 Y se lo merece mucho más* que los otros 2.


*He usado un relativo porque obviamente tampoco se lo merece, de hecho ya me pareció muy polémico en su día, pero esta bastante mas cerca que los otros, aunque sigue estando muy lejos.
HangTheRich
#11 DACA no otorga residencia permanente ni ciudadania, solo un permiso de trabajo durante dos años renovable mientras duraba el programa (que ya no existe) solo cubre a un grupo específico de jóvenes y solo los protegia de ser deportados
rafael90
#22 Nunca he dicho que DACA diese la ciudadanía, sino que les protegía de la deportación y les daba un permiso de trabajo, lo cual puede ser el primer paso para regularizarse por otras vías (vías que requieren poder demostrar estar en el país por X años).

Ese programa ya no existe porque lo primero que hizo Trump en su primer mandato fue cargárselo.
HangTheRich
#34 vamos, que tu, si cumplias los requisitos estabas protegido de la deportación, pero a tu padre y madre los podian deportar.
rafael90
#38 Luego la orden ejecutiva de 2014 que firmó protegió inmigrantes que fuesen padres de residentes legales o con nacionalidad.
wonsterboy
#11 y ya?
beltzak
#7 Tendría que mirarlo, porque se que con Obama se deportaron muchos inmigrantes, creo que fueron 5 millones pero dudo mucho que empezaran con Obama. George W. Bush lo hacía, Bill Clinton lo hacía. Debo tener un artículo en mis favoritos que lo corrobora, porque se que lo leí.

Lo de racializados no se a que te refieres exactamente pero el KKK, Malcom X , Stay Woke, Black Panther, Martin Luther King y demás no es de la época de Obama, pero eso ya lo sabías.

Quizás tengas razón, ya que hay…   » ver todo el comentario
HangTheRich
#31 me refiero a que se han cargado a dos blancos y viene Obama con esto (muy lamentable obviamente), pero han deportado gente a prisiones del salvador, se han cargado a migrantes y han separado familias y detenido niños y Obama no ha pestañeado
magnifiqus
#3 Pues lo que se espera de cualquier buen presiente de USA: que lidere con carisma, y que si te folla lo haga con asertividad y una sonrisa, haciéndote sentir especial, que hasta te guste y todo...
#9 Nasser
Obama no es un santo, algo que es incompatible con ser presidente de EEUU, pero me alegra que alguien de su prestigio (allí) levante la voz contra las salvajadas y la impunidad del ICE del Trumpeta.
IkkiFenix #10 IkkiFenix
nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más amenazados.

Vuestros valores son el money money nada más. No tenéis valores.
#2 HangTheRich
El que empezó esto ahora se lleva las manos a la cabeza. Gracias por tanto Barack
beltzak
#2 ¿Como el que empezó esto? ¿Puedes concretar un poco más que es lo que empezó, diciembre del 2025?
7 K 65
satanasof
#4 ¿La fecha de registro da o quita razón, agosto del 2014?

Firmado un febrero del 2008 con más, igual, menos o ninguna razón que un enero del 2026, dependiendo de lo que diga.
2 K 24
UsuarioXY
#4 vaya, te han dado en toda la puta boca el Diciembre de 2025, con la de años que llevas tú y aún no tienes ni puta idea.
Graffin
#14 octubre del 25 al rescate de diciembre del 25. Enternecedor
2 K 24
Huaso
#18 el hilo de comentarios entre multicuentas que emocionó a Spielberg. xD xD xD xD
UsuarioXY
#26 haz así que te ha quedado en la comisura.
Huaso
#32 que si, que si, octubre de 2025 xD xD xD
UsuarioXY
#18 alguna falacia más hoy lunes o las vas repartiendo entre la semana.
kumo
#4 Imagino que se refiere a que la cantidad de deportados por su administración fue enorme (Al igual que la de Trump en su primer mandado o la de Biden en el suyo, BTW). Lo que ocurre con Trump es que es un bocas que encima lo anuncia todo a bombo y platillo y le ha dado al ICE demasiada manga ancha y eso hace que la gente se olvide de que Obama también detuvo y echo a un cerro de gente... Pero de forma menos cantosa.
beltzak
#23 Eso es, yo sabía que con Obama o Biden, uno de los dos había deportado más que Trump en el primer mandato. Como lo he dicho al otro compañero por ahí tengo que tener el artículo correspondiente.

Pero es un poco como dice Obama, a las fuerzas del estado se les debe exigir la máxima profesionalidad y rigor y no que sean una banda de criminales asesinos.

Entonces, una cosa no empezó con Obama y otra si.
Dene
#2 miente, que algo queda...
user31
#2 Dejad de echar las culpas a los otros de todo lo que os pasa y asumíd lo que sois.
HangTheRich
#21 que me pasa y que soy?
xyria
#2 Lo tuyo es un brindis al sol, ¿no?
magnifiqus #20 magnifiqus
¿Os imagináis que Trump se carga el límite de dos mandatos, para presentarse por tercera vez, y se presenta Obama por los demócratas? :popcorn:
pascuaI
#8 Igual, igual, tampoco. A los arrastrados sin dignidad os resultaba más fácil meter la lengua bien hasta el fondo en el culete del primero. Con Trump tenéis que disimular más xD
2 K 40
ElenaCoures1
#16 No proyectes lo que hacéis tú y tu panda con todos los dictadores que podéis
Por fortuna sois 4 gatos sin influencia ni poder para cambiar nada; por eso vuestro amo fascista y criminal Putin va a cumplir 4 años de cagada especial: No olvides soplar las velitas
pascuaI
#25 Tranquilo, que tú sí puedes cambiar algo: sólo tienes que escribir otros 20.000 comentarios incluyendo las palabras criminal y fascista durante un par de años más y te dejarán salir del frenopático xD
ElenaCoures1
#37 Vale guapa. Gracias por la sugerencia
Pero no me preocupa demasiado. Tu adorado Putin sigue enfangado en su cagada especial
Y los dirigentes de Occidente y el mundo libre apoyan a Ucrania frente al fascismo mientras que a tu amo le apoya Irán, Corea del Norte y Venez.. Ay ya no.
No tengo que hacer nada; solamente me queda reírme en vuestra cara cada vez que la sacáis de vuestro escondite xD
#6 pascuaI
Jajaja. Pero si Obama no era más que un Trump con careta.
ElenaCoures1
#6 Igualito para la propaganda rusa que consumes xD
Spirito
#8 Ya se te ha olvidado el mantra. Cachis. Escribe 100 veces:

Putin malo.
Putin malo.
...
ElenaCoures1
#42 Fan de Putin se cabrea porque Putin es un fascista y un criminal
Fan de Putin se cabrea porque Putin es un fascista y un criminal
Fan de Putin se cabrea porque Putin es un fascista y un criminal
...
Spirito
#45 ¿Ves? Progresas adecuadamente. :hug:

Ya puedes recoger tu bolsa de chuches del Pentágono. :troll:
Graffin
#6 y con premio Nobel de la paz.
Fernando_x
#6 Igualito. Cuando Trump decida anular o suspender las elecciones del mid-term, será lo mismo exactamente que hizo Obama.
pascuaI
#24 Cuando pase eso podremos hablar, antes... es ciencia ficción.
Fernando_x
#39 cuando pase te esconderás y será imposible hablar contigo. :-(
HeilHynkel #35 HeilHynkel *
Que Trump y Obama en el fondo sean lo mismo, es irrelevante. Trump es un Jesús Gil y Obama un orador y un encantador de serpientes de lo más habilidoso, pero son básicamente lo mismo, pero es no es importante.

Lo relevante es que podemos hablar de que se empiezan a formar dos bandos con líderes relevantes. Al bando nazi ya sabemos que les vale cualquiera, pero Obama no es diputado cualquiera, es uno de los presidentes más valorados del país y la cosa se puede polarizar cosa mala.

Hasta que a Adolfo le dio por gasear judíos, no os creáis que era políticamente muy distante de Winston. Y de hecho, su enfrenamiento fue por el imperio, no por una raza o religión.
#29 seruvi
La verdad es que viendo la diferencia entre Obama y Trump, la degradación es impresionante. Independientemente de que al final no dejó de ser presidente de los Estados Unidos y nunca perdieron el toque imperialista..
