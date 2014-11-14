Comunicado de Barack Obama: "Una llamada de atención para todos los estadounidenses" [Ing]

"El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más amenazados. Los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley y los agentes de inmigración tienen un trabajo difícil. Pero los estadounidenses esperan que cumplan con sus obligaciones de manera legal y responsable…No es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario."
Lo de apuñalar dando gritos e insultando no va con Obama, Obama era de apuñalar con una sonrisa y un piropo, y negando siempre la mayor
Espero que no me hagáis recordar el historial de este sujeto, como protegió a las elites de la crisis del 2008 que ellas mismas habían provocado, como vio nacer el Black Lives Matter y trató a sus integrantes de "gentuza", sus bombas, sus guerras...
Que lo hiciese con un gesto amable y una sonrisa, y no como un elefante en una cacharreria (modo Trump), no cambia el final de la pelicula
Ahora nos llevamos las manos a la cabeza cuando matan blancos, pero los racializados llevan sufriendo de esta violencia desde Obama (incluso antes, pero Obama, como digo, comenzo la tendencia)
Por ejemplo, Obama aprobó el DACA, una ley que protegía de la deportacion a indocumentados que hubiesen entrado con 16 años o menos y les permitía conseguir un permiso de trabajo.
en.wikipedia.org/wiki/Deferred_Action_for_Childhood_Arrivals
Además de más legislación protectora
www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141118_eeuu_obama_reforma_migratori
*He usado un relativo porque obviamente tampoco se lo merece, de hecho ya me pareció muy polémico en su día, pero esta bastante mas cerca que los otros, aunque sigue estando muy lejos.
Ese programa ya no existe porque lo primero que hizo Trump en su primer mandato fue cargárselo.
Lo de racializados no se a que te refieres exactamente pero el KKK, Malcom X , Stay Woke, Black Panther, Martin Luther King y demás no es de la época de Obama, pero eso ya lo sabías.
Quizás tengas razón, ya que hay… » ver todo el comentario
Vuestros valores son el money money nada más. No tenéis valores.
Firmado un febrero del 2008 con más, igual, menos o ninguna razón que un enero del 2026, dependiendo de lo que diga.
Pero es un poco como dice Obama, a las fuerzas del estado se les debe exigir la máxima profesionalidad y rigor y no que sean una banda de criminales asesinos.
Entonces, una cosa no empezó con Obama y otra si.
Lo relevante es que podemos hablar de que se empiezan a formar dos bandos con líderes relevantes. Al bando nazi ya sabemos que les vale cualquiera, pero Obama no es diputado cualquiera, es uno de los presidentes más valorados del país y la cosa se puede polarizar cosa mala.
Hasta que a Adolfo le dio por gasear judíos, no os creáis que era políticamente muy distante de Winston. Y de hecho, su enfrenamiento fue por el imperio, no por una raza o religión.