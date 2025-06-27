edición general
El caso por soborno contra el novio de Ayuso encalla a la espera de un informe pedido a la UCO hace ya medio año

La jueza solicitó en junio la intervención de la unidad de élite de la Guardia Civil por la "complejidad" y el "carácter interprovincial" de la supuesta trama. La UCO suele ser diligente: apenas un mes tardó en entregar una primera aproximación al patrimonio de José Luis Ábalos. La investigación por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin avances significativos quince meses después de su apertura. La pieza separada.

15 comentarios
Comentarios destacados:      
josde #1 josde *
Un informe que pedido por el juez y que más de medio año después, sigue sin llegar.
7 K 84
comadrejo #8 comadrejo *
#1 Entienda que están muy ocupados prospectando si Begoña compra bragas sin factura. :troll:
1 K 24
jonolulu #10 jonolulu *
#1 El juez debería de empezar a imputar por encubrimiento u obstrucción a la justicia
0 K 17
Mark_ #2 Mark_
Más le vale estar dándole los revolcones de su vida a IDA porque como se separen, al mochuelo se le acaba el +10 en defensa y +22 en sigilo y ocultación...
6 K 71
Blackat #12 Blackat
#2 Literal, osea...

Al fulano , mas le vale estar sacando punta al pito cada dia o es hombre muerto...
0 K 6
autonomator #6 autonomator
#0 la noticia no es legible ni en modo lectura ¿tienes otra fuente?
1 K 25
josde #7 josde
#6 Yo la leo perfectamente en modo lectura, uso Firefox
0 K 8
autonomator #13 autonomator
#7 desde firefox en Mac.os solo deja leer una pequeña intro en modo lectura.
"El caso por soborno contra el novio de Ayuso encalla a la espera de un informe pedido a la UCO hace ya medio año
Álvaro Sánchez Castrillo
1-2 minutos

La investigación por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin avances significativos quince meses después de su apertura. La pieza

…   » ver todo el comentario
0 K 16
comunerodecastilla #14 comunerodecastilla
Marlaska, haz tú puto trabajo o vete a casa. :ffu:
0 K 14
#5 gershwin *
no sé si hay una media de plazo para estos informes cuando el juez no tomó medidas por peligro destrucción de pruebas.
a parte del politiqueo ¿está en un cajón o se está con ello? ¿cuál es plazo para que p.ej u banco suizo entregue detalle movimientos? falta mucho detalle en la opinión que no noticia.
0 K 11
#3 pandasucks
Ponga una UCO es su vida. (y si no, un juez)
0 K 10
josde #4 josde
#3 Sobre todo si la manda Balas.
0 K 8
Graffin #15 Graffin
Multas coercitivas para esta gentuza ya.
0 K 9
#11 tierramar
Recuerden el caso Montoro, ni siquiera se habla de él.
0 K 7

