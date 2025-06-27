"El caso por soborno contra el novio de Ayuso encalla a la espera de un informe pedido a la UCO hace ya medio año

La jueza solicitó en junio la intervención de la unidad de élite de la Guardia Civil por la "complejidad" y el "carácter interprovincial" de la supuesta trama. La UCO suele ser diligente: apenas un mes tardó en entregar una primera aproximación al patrimonio de José Luis Ábalos. La investigación por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin avances significativos quince meses después de su apertura. La pieza separada.