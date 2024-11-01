Un infiltrado habla de su año en el grupo de extrema derecha Britain First (eng)

Durante un año formé parte de Britain First y observé de primera mano cómo los miembros de este grupo activista antiinmigración negaban el Holocausto y mantenían acaloradas discusiones misóginas con la gente de la calle. Paul Golding, líder de Britain First, sube al escenario. Nos encontramos en un lugar secreto a las afueras de Buxton, en Derbyshire, donde se han reunido unos 70 activistas en una carpa con motivo de las vacaciones de verano de Britain First. La ceremonia de entrega de premios a los miembros más trabajadores ya está en marcha.