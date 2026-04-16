Claro que el sistema público de pensiones es sostenible

No debiéramos dejar sin respuesta el catastrofismo interesado de quienes llevan cuarenta años haciendo negocio con los planes privados de pensiones. Sufrimos un bombardeo constante desde los medios de comunicación de masas que culpabiliza a los pensionistas de que las personas jóvenes tengan carencias materiales severas. Esta ofensiva busca que cale la idea de que la solución es el recorte de pensiones a los millones de ciudadanas y ciudadanos ya que se podrían así lograr los recursos para que las nuevas generaciones vivan con dignidad.
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Para colmo, concluir así que el sistema de pensiones es viable sin poner mucha más presión a los trabajadores del futuro, que ya mal les da el sueldo para vivir y encima van a ser menos, es de tomar a los lectores por idiotas y seguramente en general sus lectores lo sean.
No soy un profesor, no pretendo educar a nadie ni hacer propaganda. Una opinión no requiere justificación: no es un argumento, ni una tesis, ni una réplica. Es simplemente una crítica a lo que se ve a simple vista.
Si usted no ve los problemas de este artículo, no es porque yo no se los haya explicado, ni tampoco es mi problema, ni pretendo que usted comparta mi opinión, asi que si quiere una opinión, búsquesela usted, no me pida a mí que le forme una.
Acaba de demostrar que es capaz de escribir tres párrafos sin razonar porqué dice lo que dice. Tras haber leído el artículo ahora sé que lo que ocurre es que no puede demostrar sus premisas y, efectivamente, es un comentario puramente propagandístico sin ningún fundamento.
Gracias por sacarme de dudas, ignorador.