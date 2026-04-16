edición general
27 meneos
26 clics
Claro que el sistema público de pensiones es sostenible

Claro que el sistema público de pensiones es sostenible

No debiéramos dejar sin respuesta el catastrofismo interesado de quienes llevan cuarenta años haciendo negocio con los planes privados de pensiones. Sufrimos un bombardeo constante desde los medios de comunicación de masas que culpabiliza a los pensionistas de que las personas jóvenes tengan carencias materiales severas. Esta ofensiva busca que cale la idea de que la solución es el recorte de pensiones a los millones de ciudadanas y ciudadanos ya que se podrían así lograr los recursos para que las nuevas generaciones vivan con dignidad.

| etiquetas: españa , pensiones , sistema de pensiones
23 4 1 K 203 politica
8 comentarios
23 4 1 K 203 politica
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Lo que es insostenible es votar a políticos que defienden desmantelar servicios públicos para mayor lucro de grandes fortunas.
15 K 200
Bourée #3 Bourée
#1 Y ellos coger las migajas o llegar a ser "elite" si son lo suficientemente HDLGP
1 K 25
reithor #5 reithor
#1 y que lo hagan a cambio de sobres, por rubricar.
0 K 11
#2 HangTheRich
Pues claro que es sostenible. Si no lo fuera, no querrían privatizarlo. Quien quiere privatizar algo ruinoso?
6 K 87
#4 T3rr0rz0n3 *
Pues a mí me parece el tipico artículo propagandistico, está escrito desde una clara posición ideológica, omite datos que le son incómodos, además presenta como certezas lo que son proyecciones bajo supuestos muy favorables.
Para colmo, concluir así que el sistema de pensiones es viable sin poner mucha más presión a los trabajadores del futuro, que ya mal les da el sueldo para vivir y encima van a ser menos, es de tomar a los lectores por idiotas y seguramente en general sus lectores lo sean.
0 K 7
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos *
#4 Sin haber leído aún el artículo y sin acritud le digo que a mí me parece propagandístico su comentario, no se lo tome a mal, pero no demuestra ninguno de sus planteamientos, no nos enseña los datos que omite el autor ni señala con exactitud qué son para usted las proyecciones que el artículo toma como certezas, no es un ataque a su argumento, es una petición para que formule la crítica con un razonamiento basado en hechos concretos y correcciones basadas en datos contrastables.
0 K 12
#7 T3rr0rz0n3
#6 Cuando uno formula una opinión, no tiene por qué justificarla. Esto es un comentario en Menéame, no un artículo ni una tesis. Si digo que me parece usted un idiota —sin acritud—, no tengo ninguna obligación de explicar el porqué: es mi opinión, y punto.
No soy un profesor, no pretendo educar a nadie ni hacer propaganda. Una opinión no requiere justificación: no es un argumento, ni una tesis, ni una réplica. Es simplemente una crítica a lo que se ve a simple vista.
Si usted no ve los problemas de este artículo, no es porque yo no se los haya explicado, ni tampoco es mi problema, ni pretendo que usted comparta mi opinión, asi que si quiere una opinión, búsquesela usted, no me pida a mí que le forme una.
0 K 7
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos *
#6 Comentario para #_7:

Acaba de demostrar que es capaz de escribir tres párrafos sin razonar porqué dice lo que dice. Tras haber leído el artículo ahora sé que lo que ocurre es que no puede demostrar sus premisas y, efectivamente, es un comentario puramente propagandístico sin ningún fundamento.

Gracias por sacarme de dudas, ignorador.
0 K 12

menéame