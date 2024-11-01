El peligroso barrio de Kabukicho (Tokio) en los años 60 y 70  

Ubicado en el bullicioso distrito Shinjuku de Tokio, el barrio de Kabukicho es conocido por su vibrante vida nocturna y sus calles iluminadas con neón. Durante las décadas de 1960 y 1970, esta zona era un foco no solo de entretenimiento, sino también de todo tipo de actividades delictivas. Bandas organizadas como la Yakuza, el conocido grupo mafioso japonés, han jugado un papel fundamental en la historia de esta zona, conocida habitualmente como "la ciudad que no duerme" o "el barrio rojo de Tokio".
| etiquetas: kabukicho , tokio