edición general
12 meneos
15 clics
Sudáfrica e Israel rompen relaciones diplomáticas

Sudáfrica e Israel rompen relaciones diplomáticas

Pretoria declaró persona ‘non grata’ al principal diplomático israelí y le dio 72 horas para salir.

| etiquetas: sudáfrica , israel , expulsión , diplomáticos
11 1 0 K 151 Israel
2 comentarios
11 1 0 K 151 Israel
Free_palestine #1 Free_palestine
Sudáfrica marcando camino :hug:
3 K 61
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
Sudáfrica ha sufrido el apartheid, el supremacismo blanco y es un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Cuando el régimen de Sudáfrica era racista y estaba gobernada por la minoría blanca sus relaciones con Israel eran excelentes.
La denuncia de Sudáfrica a Israel por el genocidio eso es lo que no es capaz de hacer Europa, eso que decimos que Europa es el valuarte de los valores humanos, pero somos sumisos a EE.UU. y a Israel, incapaces de tomar iniciativas. En eso se ha convertido la UE, en un organización dirigida por unos políticos corruptos complacientes con EE.UU. e Israel, para nada por mantener un mínimo de prestigio, Europa se humilla y la UE como organismo funciona para ser controlada por EE.UU.
0 K 11

menéame