Sudáfrica e Israel rompen relaciones diplomáticas
Pretoria declaró persona ‘non grata’ al principal diplomático israelí y le dio 72 horas para salir.
etiquetas
sudáfrica
israel
expulsión
diplomáticos
Israel
Free_palestine
Sudáfrica marcando camino
Mauro_Nacho
Sudáfrica ha sufrido el apartheid, el supremacismo blanco y es un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Cuando el régimen de Sudáfrica era racista y estaba gobernada por la minoría blanca sus relaciones con Israel eran excelentes.
La denuncia de Sudáfrica a Israel por el genocidio eso es lo que no es capaz de hacer Europa, eso que decimos que Europa es el valuarte de los valores humanos, pero somos sumisos a EE.UU. y a Israel, incapaces de tomar iniciativas. En eso se ha convertido la UE, en un organización dirigida por unos políticos corruptos complacientes con EE.UU. e Israel, para nada por mantener un mínimo de prestigio, Europa se humilla y la UE como organismo funciona para ser controlada por EE.UU.
La denuncia de Sudáfrica a Israel por el genocidio eso es lo que no es capaz de hacer Europa, eso que decimos que Europa es el valuarte de los valores humanos, pero somos sumisos a EE.UU. y a Israel, incapaces de tomar iniciativas. En eso se ha convertido la UE, en un organización dirigida por unos políticos corruptos complacientes con EE.UU. e Israel, para nada por mantener un mínimo de prestigio, Europa se humilla y la UE como organismo funciona para ser controlada por EE.UU.